Валера украл победу: как сборная России не смогла обыграть Перу

Сборная России по футболу провела очередной товарищеский матч, встретившись в Санкт-Петербурге с национальной командой Перу. По ходу встречи россияне вели благодаря ошибке голкипера соперников, но упустили преимущество из-за действий своего вратаря Матвея Сафонова. После окончания игры ее участники жаловались на качество газона «Газпром Арены». «Газета.Ru» рассказывает о событиях встречи.

Россия – Перу – 1:1

Матч сборной России против Перу был первым ноябрьским и вторым из трех против национальных команд из Южной Америки. В октябре подопечные Валерия Карпина расправились с Боливией (3:0), продлив беспроигрышную серию до рекордных 20 матчей.

Команда Перу исторически более статусная, в 2018 году она выступала на мундиале в России. Вот только в нынешнем отборочном цикле она заняла в Южной Америке предпоследнее место и не попала на грядущий ЧМ-2026 (Боливия пробилась в международные стыки).

В Россию сборная Перу прибыла без главных звезд и довольно молодым составом, но с 32-летним Йорди Рейной, выступающим в Первом дивизионе за московскую «Родину» и не вызывавшимся в главную команду своей страны уже несколько лет.

Сам матч получился откровенно скучным. Перевес россиян обозначился с первых же минут и был тотальным. Команда Карпина подолгу владела мячом, но в общем крайне небыстром темпе не могла вскрыть оборону соперника.

Помогло излюбленное оружие специалиста — высокий прессинг. Алексей Миранчук и Александр Головин мощно надавили на соперников при их розыгрыше от ворот, и первый успел к неудачно обработанному голкипером Педро Гальесой мячу, в касание отдав передачу второму. Головин же мягко, тоже в касание, подсек мяч под перекладину в пустые ворота, оформив свой восьмой гол за национальную сборную.

В первом тайме ничего интересного больше не произошло, но и вторая половина, хоть и вышла пободрее, качеством футбола и обилием голевых моментов никого не впечатлила. Перуанцы отрезками забирали мяч, но ничего не создавали. У хозяев кое-какие шансы все же возникали, но довести их до ума все равно не получалось. При этом количество стыков было на приличном уровне, что привело к обилию желтых карточек.

На 82-й минуте вышедший у Перу на замену Алекс Валера решился на удар метров с 30, и Матвей Сафонов допустил ошибку. Показалось, что голкипер французского «Пари Сен-Жермен» потерял ворота, оказавшись не по центру, не смог как следует оттолкнуться и только зацепил рукой мяч, пущенный далеко не в самый угол.

Курьезные голы: Россия и Перу сыграли вничью В товарищеском матче в Санкт-Петербурге сборная России по футболу принимала национальную... 12 ноября 22:08

1:1 — с таким счетом и закончилась встреча, хотя в концовке победу вырвать пытались и те, и другие. Сборная России не уступает уже на протяжении 21 матча, но конкретно этот результат вряд ли кого-то удовлетворил.

«Перу — хорошая команда, но должны были побеждать»

«Можно ли назвать ничью поражением? Приравнивать к этому надо поражение, а ничьи случаются. Она не вытекала из игры. Это ничья с хорошим и достойным соперником», — сказал после игры главный тренер российской команды Валерий Карпин.

Ожидаемо доволен своими подопечными остался исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето.

«Доволен нашей игрой в обороне, учитывая все сложности, которые мы преодолели по пути сюда. Мы хотели хорошо сыграть в защите. В первом тайме не хватало точности в своих действиях, поэтому не хватало моментов. Во втором тайме игра стала более открытой. Мы создавали свои моменты, могли выйти вперед. Это был сложный и изматывающий матч. Мы хотели больше прессинговать, но 90 минут без перерыва делать это нельзя. Я видел игру Боливии и России, в какой-то момент боливийцы впали в отчаяние и уже не могли это делать. В итоге пропустили три гола», — рассказал специалист.

Карпин и его подопечные подвергли критике качество газона на «Газпром Арене».

«Расслабона не было. Претензий по отношению к кому-то нет. Не хватало скорости передвижения мяча. Поговорили с футболистами в перерыве, они сказали: «Георгич, на таком поле быстрее невозможно играть. Правильный ли был выбор играть в Санкт-Петербурге? Выбор был сделан заранее. Никто не предполагал, что будет так. Не знаю, что случилось за это время с полем», — рассказал главный тренер.

Поддержал наставника и лидер и капитан команды Александр Головин:

«Во втором тайме чуть устали. Также поле тяжелое, очень сложно играть на нем. Очень плохой газон, что странно. Думал, будет иначе, но как есть», — отметил полузащитник «Монако».

Он также высказался о возможном переходе в клуб чемпионата Франции лидера «Локомотива» и своего партнера по полузащите в национальной команде Алексея Батракова.

«Я вообще за то, чтобы наши игроки уезжали куда-то, если у них есть желание. Я читал об этом, но не разговаривал с ним. У меня за него не спрашивали. Конечно, есть смысл переходить в «Монако». Почему нет?» — сказал Головин.

Защитник сборной и ЦСКА Матвей Лукин поддержал Сафонова, заявив, что вратарю не нужно извиняться за его ошибку:

«Никто не ждал извинений от Матвея. Все делают одно дело, все ошибаются. Я даже не видел сам момент. Не уверен даже, что он там ошибся. Да, не выручил, но Матвей очень хороший вратарь. На него точно не собираемся ничего вешать».

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал о своих ощущениях после матча и о работе прессинга.

«У нас команда, которая постоянно прессингует. Мы ждем такие моменты, когда гол забили. Плюс во втором тайме были опасные моменты, может быть, не доводили до удара, но заходили в штрафную. Нет ощущения, что сборная не проснулась. Выкладывались на поле, бегали. Состояние газона тяжелое. Перу — хорошая команда, но мы должны были побеждать», — отметил Вахания.