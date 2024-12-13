«Важно сохранить возможность привозить медали в Россию»: министр спорта получил новый пост

За Дегтярева проголосовали 197 человек
Михаил Дегтярев избран на пост президента Олимпийского комитета России. Выборы прошли на ежегодном Олимпийском собрании в Москве. Глава Минспорта получил 197 голосов на открытом голосовании. Двое человек воздержались.
Кандидатуру Дегтярева выдвинули 33 члена ОКР, в том числе президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. Других претендентов выдвинуто не было.
Дегтярев сменил на посту четырехкратного олимпийского чемпиона и 10-кратного чемпиона мира по фехтованию Станислава Позднякова, который руководил ОКР с 2018 года. В октябре Поздняков сам объявил о досрочном уходе с должности и попросил назначить выборы нового президента.
«Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», — сказал Поздняков в своем заявлении.
«Вызывает удивление, что в штате ОКР лишь три юриста»
Перед голосованием Дегтярев выступил на Олимпийском собрании. Он высказался о санкциях в отношении российского спорта и о том, как именно можно вернуть отечественных спортсменов на международную арену. По словам министра спорта, чтобы бороться за снятие санкций, необходимо усиливать команду юристов.
«Качественное усиление юридической борьбы за возвращение российского флага на Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры — это важная составляющая нашего плана. Для этого необходимо усилить штат международных юристов, которые защищают интересы российского спорта в международных судах и иных инстанциях. Вызывает удивление, что в штате ОКР лишь три юриста», — приводит слова Дегтярева пресс-служба Олимпийского комитета России.
Напомним, сам Дегтярев является кандидатом юридических наук: он защитил диссертацию в 2020 году.
Также новоиспеченный глава ОКР имеет непосредственное отношение к спорту: он профессионально занимался фехтованием и получил звание мастера спорта, а с 2016 по 2020 год возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
«Глобальный спорт без России «не летит»
Дегтярев констатировал, что для реализации этой и других задач следует оптимизировать процесс управления в российском спорте и сформировать единый канал связи с международным спортивным сообществом.
По словам Дегтярева, создание единого юридического медийного штаба по всем спортивным вопросам позволит вести переговоры и расширять равноправное международное спортивное сотрудничество. Дегтярев заявил, что именно в этом заключается ключевая составляющая возвращения России в мировой спорт.
Руководитель спортивного ведомства также высказался о международных организациях. Он призвал прекратить в их отношении «агрессивную риторику», поскольку многие из них в кулуарах поддерживают возвращение российского спорта на международную арену.
«Многие из них, в том числе и члены Международного олимпийского комитета (МОК), давно поняли, что глобальный спорт без России «не летит». Во время многочисленных неофициальных контактов они прямо говорят, — и вы об этом многие знаете, — что хотят возвращения России в международное движение», — констатировал Дегтярев.
Глава ОКР подчеркнул, что необходимо всеми силами отправлять российских атлетов на международные соревнования, в том числе в нейтральном статусе, а не чинить им препятствия.
По мнению чиновника, в противном случае российский спорт деградирует, и после долгой изоляции отечественные атлеты не смогут конкурировать на мировом уровне, когда все ограничения снимут.
«Чтобы избежать этого фатального сценария, сейчас особенно важно не поддаваться лишним эмоциям и сохранить для наших атлетов любую возможность завоевывать медали на международных соревнованиях и привозить их домой — в Россию. Они от российского гражданства не отказываются, во всем мире знают, какую страну они представляют. И мы не должны создавать для них дополнительные препятствия изнутри», — подчеркнул Дегтярев.
«Те, кто выступают в нейтральном статусе ничем не отличаются от тех, что с флагом»
Олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков в беседе с «Газетой.Ru» признался, что обрадовался избранию Дегтярева, и выразил уверенность, что тот справится с глобальными задачами.
«Дегтярев избран на пост президента ОКР, чтобы возвращать наших спортсменов на международный уровень. Верю, что у него все получится, и желаю ему удачи», — сказал Легков.
Чемпион согласился с новым главой Олимпийского комитета в том, что необходимо поддержать российских спортсменов, выступающих без флага и гимна.
«Спортсмены продолжают тренироваться, и, конечно, им нужно конкурировать с топовыми соперниками, чтобы развиваться.
Те спортсмены, которые едут на соревнования в нейтральном статусе, любя нашу страну и делая все для ее блага, ничем не отличаются от тех, кто выступает под флагом.
Тем более все и так знают, какую страну атлеты представляют. В текущей ситуации надо поддерживать атлетов, ведь спортивный век очень короток, они живут эту жизнь в моменте своего максимального результата», — сказал Легков.
Стратегия развития ОКР отвечает Олимпийской хартии
Стратегия возвращения российских спортсменов на международные турниры подразумевает полное снятие ограничений. Соответственно, задача заключается в том, чтобы атлеты вновь выступали с национальным флагом и гимном. Михаил Дегтярев подчеркнул, что разрабатываемая стратегия развития ОКР и обновленная редакция устава ОКР соответствуют требованиям Олимпийской хартии.
«Мы в ней зафиксировали четкие задачи: снятие всех ограничений, полноценное участие спортсменов во всех международных соревнованиях под национальным флагом России, интеграцию в международные организации, восстановление статуса РУСАДА и признание нашего комитета в МОК», — указал Дегтярев.
Также министр спорта ответил на вопрос, беспокоивший многих из собравшихся. Он сделал акцент на том, что автономность Олимпийского комитета России будет сохранена. Несмотря на то, что ОКР и министерством спорта руководит один человек, слияния этих организаций не произойдет.
Напомним, 12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
До этого — в конце февраля 2022 года — Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.