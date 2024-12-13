«Важно сохранить возможность привозить медали в Россию»: министр спорта получил новый пост

Министр спорта России Михаил Дегтярев был избран новым президентом Олимпийского комитета России. Он поддержал выступление россиян на международных турнирах — даже без своего флага и гимна, — но пообещал расширить штат юристов и начать качественную борьбу за полноценное возвращение России на соревнования. Олимпийский чемпион Александр Легков в беседе с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что Дегтярев справится с этой задачей, а также поддержал атлетов, которые временно выступают в нейтральном статусе.

За Дегтярева проголосовали 197 человек

Михаил Дегтярев избран на пост президента Олимпийского комитета России. Выборы прошли на ежегодном Олимпийском собрании в Москве. Глава Минспорта получил 197 голосов на открытом голосовании. Двое человек воздержались.

Кандидатуру Дегтярева выдвинули 33 члена ОКР, в том числе президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. Других претендентов выдвинуто не было.

Дегтярев сменил на посту четырехкратного олимпийского чемпиона и 10-кратного чемпиона мира по фехтованию Станислава Позднякова, который руководил ОКР с 2018 года. В октябре Поздняков сам объявил о досрочном уходе с должности и попросил назначить выборы нового президента.

«Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», — сказал Поздняков в своем заявлении.

«Вызывает удивление, что в штате ОКР лишь три юриста»

Перед голосованием Дегтярев выступил на Олимпийском собрании. Он высказался о санкциях в отношении российского спорта и о том, как именно можно вернуть отечественных спортсменов на международную арену. По словам министра спорта, чтобы бороться за снятие санкций, необходимо усиливать команду юристов.

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«Качественное усиление юридической борьбы за возвращение российского флага на Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры — это важная составляющая нашего плана. Для этого необходимо усилить штат международных юристов, которые защищают интересы российского спорта в международных судах и иных инстанциях. Вызывает удивление, что в штате ОКР лишь три юриста», — приводит слова Дегтярева пресс-служба Олимпийского комитета России.

Напомним, сам Дегтярев является кандидатом юридических наук: он защитил диссертацию в 2020 году.

Также новоиспеченный глава ОКР имеет непосредственное отношение к спорту: он профессионально занимался фехтованием и получил звание мастера спорта, а с 2016 по 2020 год возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

«Глобальный спорт без России «не летит»

Дегтярев констатировал, что для реализации этой и других задач следует оптимизировать процесс управления в российском спорте и сформировать единый канал связи с международным спортивным сообществом.

По словам Дегтярева, создание единого юридического медийного штаба по всем спортивным вопросам позволит вести переговоры и расширять равноправное международное спортивное сотрудничество. Дегтярев заявил, что именно в этом заключается ключевая составляющая возвращения России в мировой спорт.

Руководитель спортивного ведомства также высказался о международных организациях. Он призвал прекратить в их отношении «агрессивную риторику», поскольку многие из них в кулуарах поддерживают возвращение российского спорта на международную арену.

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«Многие из них, в том числе и члены Международного олимпийского комитета (МОК), давно поняли, что глобальный спорт без России «не летит». Во время многочисленных неофициальных контактов они прямо говорят, — и вы об этом многие знаете, — что хотят возвращения России в международное движение», — констатировал Дегтярев.

Глава ОКР подчеркнул, что необходимо всеми силами отправлять российских атлетов на международные соревнования, в том числе в нейтральном статусе, а не чинить им препятствия.

По мнению чиновника, в противном случае российский спорт деградирует, и после долгой изоляции отечественные атлеты не смогут конкурировать на мировом уровне, когда все ограничения снимут.

«Чтобы избежать этого фатального сценария, сейчас особенно важно не поддаваться лишним эмоциям и сохранить для наших атлетов любую возможность завоевывать медали на международных соревнованиях и привозить их домой — в Россию. Они от российского гражданства не отказываются, во всем мире знают, какую страну они представляют. И мы не должны создавать для них дополнительные препятствия изнутри», — подчеркнул Дегтярев.

«Те, кто выступают в нейтральном статусе ничем не отличаются от тех, что с флагом»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков в беседе с «Газетой.Ru» признался, что обрадовался избранию Дегтярева, и выразил уверенность, что тот справится с глобальными задачами.

«Дегтярев избран на пост президента ОКР, чтобы возвращать наших спортсменов на международный уровень. Верю, что у него все получится, и желаю ему удачи», — сказал Легков.

Чемпион согласился с новым главой Олимпийского комитета в том, что необходимо поддержать российских спортсменов, выступающих без флага и гимна.

«Спортсмены продолжают тренироваться, и, конечно, им нужно конкурировать с топовыми соперниками, чтобы развиваться.

Те спортсмены, которые едут на соревнования в нейтральном статусе, любя нашу страну и делая все для ее блага, ничем не отличаются от тех, кто выступает под флагом.

Тем более все и так знают, какую страну атлеты представляют. В текущей ситуации надо поддерживать атлетов, ведь спортивный век очень короток, они живут эту жизнь в моменте своего максимального результата», — сказал Легков.

Стратегия развития ОКР отвечает Олимпийской хартии

Стратегия возвращения российских спортсменов на международные турниры подразумевает полное снятие ограничений. Соответственно, задача заключается в том, чтобы атлеты вновь выступали с национальным флагом и гимном. Михаил Дегтярев подчеркнул, что разрабатываемая стратегия развития ОКР и обновленная редакция устава ОКР соответствуют требованиям Олимпийской хартии.

«Мы в ней зафиксировали четкие задачи: снятие всех ограничений, полноценное участие спортсменов во всех международных соревнованиях под национальным флагом России, интеграцию в международные организации, восстановление статуса РУСАДА и признание нашего комитета в МОК», — указал Дегтярев.

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Также министр спорта ответил на вопрос, беспокоивший многих из собравшихся. Он сделал акцент на том, что автономность Олимпийского комитета России будет сохранена. Несмотря на то, что ОКР и министерством спорта руководит один человек, слияния этих организаций не произойдет.

Напомним, 12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого — в конце февраля 2022 года — Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.