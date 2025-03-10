«Любое адекватное руководство МОК допустит наших спортсменов»: интервью Никиты Мазепина

Приход нового человека на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) позволит ускорить процесс возвращения российских спортсменов на международные турниры. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил известный гонщик «Формулы-1», выступавший в команде «Хаас», Никита Мазепин. Он признался, что каждый день думает о возвращении в «королевские гонки», заявил, что ему не мешают слухи о его личной жизни, и пообещал следить за выступлениями Александра Овечкина.

«Не проходит дня, чтобы не думал о возвращении в «Ф1»

— После ухода из «Формулы-1» вы не простились с автогонками и участвуете в соревнованиях в других классах. Что это значит для вас? Есть ли сложности при переходе из одного вида в другой, при смене машин?

— Безусловно, это сложно. Потому что учиться чему-то новому всегда тяжелее, чем практиковать навык, который ты уже знаешь. Это требует больше времени, а вероятность совершить ошибку выше. Но, наверное, здесь сильно сказывается мой взгляд на жизнь и темперамент: мне интересно приобретать новые навыки и развиваться как мультиспортсмен в разных дисциплинах.

У меня всегда был вопрос к, условно, 10-кратным чемпионам мира: где эта вишенка на торте? Понятно, что навык оттачивается постоянно, и ты все время можешь становиться лучшим гонщиком, боксером и бегуном. Но для меня соревнования — это, в первую очередь, состязание с другими людьми и возможность проходить путь от того, что я не умею, до того, что я становлюсь одним из лучших в стране или в мире. Это то, что меня зажигает.

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— В первую очередь — новым опытом. Я очень люблю нашу страну, самую большую в мире. Через месяц я планирую выступать в Астрахани на багги в дюнах, которые очень сильно напоминают Дубай. А месяц назад я выступал под Петербургом на трассе «Игора Драйв». Это, на мой взгляд, было похоже на Гренландию или Исландию. Привлекает спортивный туризм. Я бы никогда не поехал в эти места, если бы мне там нечего было делать. Кроме того, это возможность проверить навыки с разных сторон. Начало года у меня выдалось очень насыщенным. Я выступал на асфальте «24 Дубая», потом на льду на «Ладе» в Тольятти. А потом ездил по снегу на багги. Три машины — три разные дисциплины.

— Вы допускали, что вернетесь в «Ф1», но уже в другом качестве, не как пилот. В каком статусе вы видите возможное продолжение карьеры в «королевских гонках»?

— Я сказал, что точно вернусь в «Формулу-1», но есть нюанс — как в том самом анекдоте. Вернуться туда может любой человек, у которого есть такое желание. Вопрос, кем. Он может быть гонщиком, может быть членом спортивной команды, руководителем команды — или болельщиком, зрителем на трассе.

Не скрою, не было ни дня с марта 2022 года, когда я не просыпался бы утром и не думал: «Я хочу вернуться в «Ф1». Эта мысль меня не покидает, и, полагаю, это будет происходить еще достаточно долгое время. Сегодня я схожу с ума по разным видам спорта, потому что любимого у меня нет, а настолько же любимого, как «Формула-1», найти не могу.

Я мечтал, что что-то в нашем мире изменится, и в ближайшие три-четыре года я смогу вернуться туда в качестве гонщика. Есть люди, которые дебютировали в 28 лет, а мне сейчас 25. Если же не получится... Я планирую жить на Земле довольно долго. Многие успешные бизнесмены взаимодействуют с «Ф1» в разных форматах — в качестве спонсоров или владельцев команд. И такая цель в жизни у меня тоже есть.

«Подопечными нашего фонда было более 150 спортсменов высочайшего уровня»

— Кто еще из россиян, на ваш взгляд, может в обозримом будущем пополнить число участников «Формулы-1»?

— Автоспорт в нашей стране находится на пике развития. И Борис Романович Ротенберг, который не так давно возглавил Федерацию автоспорта, проделал огромный путь. И результаты его пока непродолжительного руководства уже видны. С точки зрения навыков, есть очень много ребят, которые намного успешнее в свои годы, чем был я в их возрасте, выступая в картинге или в младших «Формулах».

Дьявол кроется в деталях. Если говорить про суперлицензию и возможность выступать на мировой арене сегодня, не знаю спортсменов, которые находятся в одном шаге от «Формулы-1».

— Насколько серьезным ударом для вас стали санкции и исключение из «Ф1»?

— Я жил, чтобы реализоваться и кем-то стать. У меня это почти получилось. Была цель стать одним из лучших в этой группе 20 гонщиков, и я видел возможной реализацию этой цели через долговременное присутствие в «Ф1», через развитие себя в различных командах, в юниорских, как тот же «Хаас».

Я потерял смысл жизни, который долго искал. Материальные цели меня не особенно привлекали, мне трудно ассоциировать себя с ними. Но старые методы жизни уже не работают, а новые еще не созданы. И я очень долго переживал. Но сегодня через обширную бизнес-деятельность, которая у меня идет благодаря потенциальному взаимодействию с одной из спортивных федераций, вижу, что смогу все наладить, если вернуться в «Ф1» не получится.

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— Пока это держится в секрете, потому что мы еще не пришли к договоренностям. Скажу лишь, что очень активно сотрудничаю и общаюсь со многими руководителями различных спортивных федераций нашей страны. Уверен, что могу быть полезен — и я хочу быть полезен. Вижу тот синергетический эффект, который приносит мой отец, будучи успешным бизнесменом и человеком, неравнодушным к спорту, и в маленькой мере думаю, что могу так же быть полезным. Меня влечет возможность реализации в этом плане. Так что конкретную федерацию и свои должностные обязанности я буду готов обсуждать с вами, как только будут договоренности. А пока рано об этом говорить.

— В 2022 году вы организовали фонд «Мы выступаем как один» в помощь спортсменов, которые потеряли доступ к международным соревнованиям. Расскажите о нем подробнее, пожалуйста. В чем заключается его деятельность в настоящее время?

— Идея создать фонд пришла ко мне на следующий день, после того, как со мной это случилось. Понял, что мне тяжело, но есть люди без высшего образования и без понимания, что делать дальше, которым точно тяжелее. У меня сложилось прочное ощущение, что я могу быть полезен.

Соответственно, мы запустили проект, определили для себя вызовы, с которыми собирались быть полезны. И я считаю, что с очень большой командой фонда мы качественно отработали. На пике у нас было больше 150 подопечных, исключительно — спортсменов высочайшего уровня.

Но время идет. Цели, которые мы преследовали, постепенно становились менее актуальными. Мировая повестка меняется, и спортсмены поделились на две группы: те, кто решил остаться в спорте, и те, кто решил найти себя вне спорта и продвинуться дальше по жизненной лестнице. Мы помогли и тем, и другим.

Фонд сейчас уточняет свой вектор движения. Мы учитываем весь массив информации о социализации спортсменов, который накопили за время работы. Я всегда говорил, что он не был организован для пиар-целей или по каким-то причинам, не связанным с реальной помощью спортсменам. На данный момент мы развиваемся как единое информационное окно, где спортсмены могут получить новые знания на разные темы и понимание о возможных карьерных треках для личного развития в будущем.

— Планируете ли пытаться восстановить контракт с «Хаасом», который был расторгнут командой в одностороннем порядке?

— Это тяжелый вопрос, потому что желание вернуться в «Формулу-1», как я сказал, меня не покидало. Мне не так важно, в какую команду возвращаться. Потому что когда ты не в «Ф1», первичная цель — попасть хоть куда-то. Честно скажу, что не вижу это возможным, потому не трачу свои энергоресурсы на то, чтобы об этом думать.

«Чтобы вернуть россиян на турниры, не нужно быть особенным»

— В 2023 году вы обращались с открытым письмом к главе МОК Томасу Баху, в котором говорили о недопустимости отстранения спортсменов по причине национальной принадлежности. До сегодняшнего дня в олимпийском движении ничего не изменилось. Почему, на ваш взгляд? Была ли какая-то реакция в ответ на это письмо?

— Я уверен, что реакция была — просто она не была публичной. Понятно, что мое письмо не могло остаться незамеченным, и адресат его получил. А не меняется ничего потому, что в нашей жизни все имеет инерцию. Вы разогнали машину до очень высокой скорости — и даже если она движется в неверном направлении, чтобы это направление поменять, нужно сначала остановиться. А остановка никогда быстро не происходит. В государственных структурах — то же самое.

Но у меня не было цели выиграть этот «баттл» очень быстро. Главной целью было показать, на чьей стороне правда, и предать небезразличные нам вопросы определенной огласке.

— Возможны ли, на ваш взгляд, перемены с приходом нового человека на пост президента МОК?

— Думаю, что да. Здесь не нужен кто-то особенный, чтобы это произошло — нужен просто кто-то нормальный. Любой адекватный человек примет адекватные решения и допустит наших спортсменов до участия в соревнованиях. Постулатом Олимпийской хартии всегда был допуск всех возможных атлетов — не для того, чтобы выяснять, кто с каким паспортом и какого цвета кожи. А для того, чтобы определить, кто тот или иной навык развил лучше других. И под эту идею собираются десятки миллионов зрителей, которые приходят посмотреть на людей, которые умеют делать то, что не умеют делать они. Поэтому возвращение наших великих олимпийцев, представителей различных видов спорта, обязательно произойдет. Вопрос времени.

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— Думаю, что это случится довольно быстро. У меня нет никаких фактических данных, на которые я могу опираться. Но моя чуйка подсказывает, что в ближайшую пару месяцев мы увидим разворот в нашу сторону. И он будет настолько же быстрым, насколько быстро в свое время мы скатились в абсурд. Сейчас мировая общественность начинает видеть, что когда умные и адекватные люди приходят к власти, правда торжествует.

«Погоня Овечкина за рекордом Гретцки? Буду за этим следить»

— Вокруг вас периодически появляются новости, не относящиеся к спорту: покупка дома Наоми Кэмпбелл, рассказы о том, с кем встречаетесь. Насколько это вам мешает?

— Не особо мешает, потому что времени на написание статей об этом я не трачу, это делается не моими руками. Что-то из того, что обо мне пишут, является правдой, что-то — нет. Нужно понимать мотивацию обеих сторон: люди делают свою работу, им нужно, чтобы их читали. Но и я делаю свою работу, чтобы кем-то оставаться в этой жизни, развиваться.

Помимо спортивной и бизнес-деятельности, я такой же, как и все. У меня есть друзья, есть социальная жизнь. Мне, как и всем, нужно спать. Каждый живет своей жизнью.

— В 2023 году вы выступили в неожиданном амплуа, представив DJ-сет перед финалом футбольной Медиалиги. Насколько серьезно вы увлекаетесь музыкой? Допускаете ли развитие карьеры в этом направлении?

— Музыка, в целом, на ум человека влияет положительно. И развитию духовной составляющей она очень помогает. Я люблю музыку, она поднимает мне настроение, позволяет скрасить досуг в моменты переездов на машине, перелетов. Музыкальной карьеры я для себя не вижу, поскольку меня всегда интересовали спорт, бизнес и политика. Для того, чтобы заниматься музыкой, я не настолько креативен — скорее, я более структурен.

У меня просто появилось желание, импульс. Для себя я придумал, как это делать на должном уровне, чтобы меня приглашали выступать и даже платили немаленькие деньги. Я обратился к друзьям, занимающимся бизнесом в сфере развлечений, и спросил, могут ли они мне помочь научиться этому. Мне помогли.

— То выступление было на финале именно футбольного турнира — правильно ли я понимаю, что футбол относится к вашим любимым видам спорта? Играете ли сами?

— Это была, наверное, единственная новость о моем выступлении, которая попала в интернет и широко разошлась. Но выступал я много, у меня было больше 30 выступлений в ресторанах, в ночных клубах. И даже в тот день я выступал сначала на стадионе, а потом — в одном из московских заведений.

Футбол я люблю, но точно не умею в него играть. Отчасти — из-за отсутствия таланта, отчасти — по физиологическим причинам: я с детства косолапил, и развернуть ногу так, чтобы хорошо ударить по мячу, у меня никогда не получалось. Но я очень люблю футбол смотреть.

— Насколько, по-вашему, влияет на российский футбол бан на международной арене и отсутствие российских клубов на международных турнирах? И, напротив, насколько это сказывается на мировых соревнованиях?

— Это актуально для любого вида спорта. Что будет, если с чемпионата мира по хоккею снять лучших игроков? Будет тот же самый турнир, просто не такого высокого уровня, и он не сможет по факту считаться настоящим чемпионатом мира. Наверное, наших футболистов назвать лучшими в мире не очень справедливо — но они точно не худшие. Хорошие середнячки с потенциалом выигрывать многие матчи. А страдают от их отсутствия болельщики — и, конечно, сами спортсмены.

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— Честно признаюсь, не слежу. Я неоднократно пересекался с Александром на разных мероприятиях и испытываю к нему огромное уважение. Горжусь тем, что такой же, как и я, гражданин России идет на этот рекорд и, дай бог, его побьет. Но спасибо, что сказали, теперь буду внимательно следить.