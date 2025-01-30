Сначала — СВО, потом — Олимпиада: что в МОК собрались делать с россиянами

Семеро кандидатов в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) представили свои предвыборные программы и рассказали о том, когда допустят Россию до Олимпийских игр под своим флагом и гимном. Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш призвал прекратить использовать российских спортсменов «в политических целях», а президент Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян считает, что к вопросу о статусе атлетов из России нужно вернуться после окончания СВО.

Кто претендует на пост президента МОК

Семеро кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) представили свои предвыборные программы в штаб-квартире в Лозанне. Выборы предварительно запланированы на 20 марта.

За должность борются глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель Национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш.

Кандидаты высказались о будущем российских спортсменов, которые пока что остаются под санкциями МОК и либо вообще не могут выступать на международных турнирах, либо допускаются туда под нейтральным флагом со множеством ограничений.

Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Элиаш заявил, что ни один атлет не должен быть инструментом в руках политиков, добавив при этом, что поддерживает программу нейтральных спортсменов, — именно в таком статусе россияне выступали на нескольких последних Олимпиадах.

«Никто не может выбирать, где родиться. Атлеты не должны быть использованы в политических целях.

Но программа нейтральных спортсменов отлично зарекомендовала себя на недавней Олимпиаде в Париже. Я верю в нее и рассчитываю, что нейтральные спортсмены смогут выступить и на Играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Полагаю, все зимние федерации должны ее применять», — сказал Элиаш.

«Пока преждевременно возвращать россиян»

Президент Международного союза велосипедного спорта Лапартьян заявил, что вопрос возвращения российским атлетам флага и гимна может обсуждаться лишь в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что сейчас невозможно принимать решение в отношении страны, которая находится в состоянии военного конфликта. Таким образом, по словам Лапартьяна, сначала должна завершиться СВО, и лишь после этого могут произойти изменения в статусе россиян.

«МОК не собирается отстранять россиян на неопределенный срок. Это спортивная страна.

На сегодняшний день Олимпийский комитет России (ОКР) фактически отстранен по двум причинам: нарушение олимпийского перемирия и включение в свой состав олимпийских организаций, находящихся на территориях, признанных ООН частями другой суверенной страны (речь о включении в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. — «Газета.Ru»). Поэтому сначала необходимо решить эти вопросы, прежде чем делать что-то еще. Я имею в виду возможное участие россиян в Олимпиаде-2026 и восстановление членства ОКР в Международном олимпийском комитете», — заявил Лапартьян.

«Если олимпийскую хартию никто не нарушает, нет причин для санкций»

Еще один кандидат — глава Национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн — подчеркнул, что намерен найти механизм для полноценного возвращения России на международную арену. Однако он констатировал, что на данный момент есть определенные сложности.

«Я считаю, что наша цель заключается в том, чтобы вовлекать, а не исключать. Но не могу не признать, что есть определенные ограничения и опасения по поводу того, как их обходить.

Насколько я могу судить, исключение российских спортсменов основано на нарушении олимпийской хартии. Если ее никто не нарушает, то для санкций нет причин.

И я бы очень хотел найти механизм, с помощью которого мы бы снова могли ей следовать. Мир становится сильнее, когда мы вместе — будь то зрители или участники соревнований», — резюмировал ибн Хусейн.

Кто является фаворитом гонки

Эксперты считают главным фаворитом Себастьяна Коу — двукратного олимпийского чемпиона в беге, который занимает важный пост главы World Athletics с 2015 года.

Для российского спорта возможное избрание Коу — не лучший вариант. Еще в 2015 году он ввел санкции против российских легкоатлетов после публикации доклада WADA о якобы массовой системе поддержки допинга во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). С тех пор отечественные легкоатлеты пропускают Олимпийские игры почти в полном составе (даже нейтральный статус получить очень сложно), и Коу не собирается что-то менять.

Коу, во время встречи с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой, заявил, что не допустит участия россиян в международных турнирах даже в нейтральном статусе.

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Что касается кандидата, чья победа кажется для России наиболее благоприятным исходом, то им может стать Хуан Антонио Самаранч-младший. Бывший вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы Николай Долгополов верит, что при Самаранче есть шансы на послабления в отношении российских спортсменов.

«Он единственный из семерых, кто допустил, пусть и при многих оговорках, допуск россиян к участию в Олимпийских играх», — приводит слова Долгополова «Российская газета».

Аутсайдером выборов называют Моринари Ватанабэ. Он удивил спортивную общественность эксцентричной идеей провести Олимпийские игры одновременно на пяти континентах. Также он хочет внести изменения во внутреннюю структуру МОК. Однако для руководителя крупнейшей международной спортивной организации у него есть крупный недостаток: Ватанабэ очень плохо знает английский язык.

«Для МОК важно, кто принесет деньги»

Международному олимпийскому комитету важно, кто из кандидатов может гарантировать финансовое благополучие организации. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Мы считаем Олимпиаду в Париже неудачной. Но для МОК она оказалась финансово прибыльной.

Мы больше оцениваем политическую составляющую: не то открытие, не те ценности. Но все же этот праздник у них состоялся даже без нас. И МОК получил прибыль. Тот, кто сможет принести больше денег, будет иметь преимущество даже перед ярким политиком», — отметила Журова.

Говоря о возможном исходе выборов, прославленная спортсменка заметила, что сейчас кандидаты могут в угоду ситуации говорить одно, а впоследствии действовать совсем иначе. Журова допустила, что шансы на победу есть у Самаранча, поскольку он может пообещать, что последует по стопам отца — Хуана Антонио Самаранча-старшего, который возглавлял МОК с 1980 по 2001 год и обеспечил организации подъем и финансовую стабильность.

История санкций МОК против российского спорта

В конце февраля 2022 года на фоне проведения спецоперации России на Украине МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. После этого различные спортивные международные организации стали временно отстранять россиян.

25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку СВО. Также западные страны потребовали разъяснений с целью определения нейтрального статуса для россиян.

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23 марта 2023 года президент МОК Томас Бах призвал дать российским атлетам возможность участвовать в Олимпийских играх в Париже и не обращаться с ними как с носителями коллективной вины. Однако финальное решение оставалось за международными федерациями по конкретным видам спорта.

Россияне в итоге приняли участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе: во французскую столицу приехало 15 российских спортсменов. Они завоевали одну медаль: теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами женского парного турнира.