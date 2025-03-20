Первый президент-женщина: Кирсти Ковентри избрали главой МОК

41-летняя бывшая спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве, а ныне политик и деятель международного олимпийского движения Кирсти Ковентри избрана десятым президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Она станет первой женщиной и первым представителем Африки во главе организации.

Десятый президент МОК

Девятый и действующий президент Международного олимпийского комитета немец Томас Бах покидает свой пост по истечении полномочий летом 2025 года.

Выборы десятого президента прошли 20 марта в греческом городе Коста-Наварино, где члены исполнительного комитета МОК посредством тайного голосования определяли нового главу мирового спортивного движения на ближайшие восемь лет.

В гонке участвовали семь человек, среди которых были французский глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьен, глава Международной федерации гимнастики из Японии Моринари Ватанабе, британец Йохан Элиаш, глава Международной федерации лыжного спорта, а также принц Иордании и член исполкома МОК Фейсал ибн Хусейн.

Но главных фаворитов было трое. Помимо Кирсти Ковентри, это были президент Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) британец Себастьян Коу (двукратный олимпийский чемпион, как и Ковентри) и действующий вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч — младший, сын бывшего главы организации Хуана Антонио Самаранча.

Победа Ковентри в голосовании стала уникальной, так как 41-летняя бывшая пловчиха станет первым президентом-женщиной и первым представителем Африки на этом посту в истории организации. Кроме того, моложе нее в этой должности был только создатель МОК барон Пьер де Кубертен, которому в 1896 году при создании комитета было 33 года.

Легендарная спортсменка

«Это необыкновенный момент. Будучи девятилетней девочкой, я никогда не подумала бы, что однажды буду стоять здесь и смогу внести свой вклад в это невероятное движение. Это не просто огромная честь, это напоминание о том, что я поведу эту организацию с гордостью благодаря ценностям, которыми мы гордимся. Надеюсь, вы будете абсолютно уверены в принятом сегодня решении. Благодарю вас от всего сердца, теперь нам предстоит поработать вместе. Хочу поблагодарить всех кандидатов, эта гонка была невероятной, и она сделала нас лучше», — прокомментировала свое избрание Ковентри.

Спортсменка из Зимбабве считается ставленницей действующего президента организации Томаса Баха. И хотя публично он не высказывал никаких предпочтений, именно ее, как считается, он негласно представлял в качестве своей преемницы.

«Любое адекватное руководство МОК допустит наших спортсменов»: интервью Никиты Мазепина Приход нового человека на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) позволит ускорить... 11 марта 11:28

Ковентри стала самой титулованной спортсменкой в истории своей страны и была суперзвездой всего мирового плавания. Она выигрывала золотые медали Игр в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине на двухсотметровках на спине. Кроме того, на ее счету на тех Олимпиадах еще четыре серебряные и одна бронзовая награды.

Она трижды побеждала на чемпионатах мирах и выиграла еще пять серебряных наград на мировых форумах, имеет четыре золотые медали ЧМ на короткой воде и стала 14-кратной чемпионкой Африканских игр. За время своей карьеры неоднократно устанавливала мировые рекорды, в том числе и на победной дистанции на Олимпиаде в Пекине.

Закончив карьеру, спортсменка пошла в политику и в 2018 году стала в родной стране министром по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха. Также она получила место в исполкоме МОК и стала председателем комиссии спортсменов МОК.

Ковентри и Россия

Ковентри никогда не выражала негативной позиции по отношению к России и спортсменам страны, хотя и не делала заявлений о скором возвращении российских атлетов на Олимпийские игры. Тем не менее в ее высказываниях во время предвыборной кампании прослеживается желание обеспечить максимально честную конкуренцию.

«Я думаю, обязанность МОК – обеспечить участие в Олимпиаде всех атлетов. Нам нужно при этом найти способ, чтобы на Олимпиаде выступали атлеты из зон конфликтов. Я имею в виду и конфликты с моего континента, а не только более крупные войны в Европе или на Ближнем Востоке. Когда-то это могло коснуться меня лично из-за политики апартеида. Международному сообществу было просто не допустить нас, и я не знаю, где бы я была, если бы меня не допускали. Нам надо рассматривать различные условия, как мы это делали в Париже, но главное – мы должны обеспечить участие спортсменов со всего мира и из зон конфликтов.

Каждый конфликт в мире имеет комплексный характер, и таких конфликтов сейчас происходит очень много. Для меня важно, как мы видели [на Играх] в Париже, что мы обеспечили участие нейтральных, независимых атлетов, это было сделано на особых условиях с учетом контекста», — подчеркивала новый президент МОК.

Также она говорила о том, что Олимпийские игры должны быть безопасной средой для всех спортсменов, задачу обеспечения участия и безопасности которых должен выполнять МОК. При этом организации необходимо внимательно подходить к нюансам каждого мирового конфликта и уважать участвующие в нем стороны, так как они обычно проходят через сложные времена. При этом Ковентри считает, что уважение должно распространяться на всех спортсменов, которые могут не отвечать за действия лидеров своих стран и не поддерживать их.

Тем не менее вероятно, что решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2026 в Париже будет принимать еще Томас Бах , чьи полномочия на момент вынесения вердикта еще не истекут.

Реакция в России

Назначение Ковентри вызвало реакцию в России. В Кремле сообщили, что личное поздравление новому президенту МОК отправил президент Владимир Путин. Отреагировал на избрание зимбабвийки и глава министерства спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.

«От имени Олимпийского комитета России поздравляю Кирсти Ковентри с избранием президентом Международного олимпийского комитета! Блестящая спортивная карьера, победы на Олимпиадах, рекорды и вклад в развитие спорта сделали ее одним из фаворитов этой кампании.

Ждем, что в эпоху нового лидера олимпийское движение станет более сильным, независимым и процветающим, а Россия вернется на олимпийский пьедестал», — написал политик в своем Telegram-канале.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что ждет от нового президента МОК «разумных решений и предложений».

«Настало, наверное, время женщины. Сможет ли она повлиять на допуск российских спортсменов? Это коллегиальное решение. Конечно, огромное значение имеет мнение руководителя организации, но это коллегиальное решение <...> Жду, что истинное олимпийское движение, его принципы и основы восторжествуют», — отметила она.

В свою очередь депутат Госдумы и прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов отметил, что Ковентри «ничего не говорила», когда происходил «беспредел по отношению к белорусским и российским спортсменам».

«Если она перед выборами говорила, что наш долг как МОК – обеспечить участие всех спортсменов в Играх, почему она молчала, когда была членом МОК? <...> Пока не понимаю, чего ждать от ее управления организацией, но, исходя из логики, каких‑то быстрых решений по отношению к нам ждать не стоит», — приводит его слова «Матч ТВ».