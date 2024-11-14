«В Лондоне живу как собака»: откровения покинувших Россию спортсменов

Российская сноубордистка, бронзовый призер Олимпиады в Сочи Алена Заварзина, переехавшая в Лондон, пожаловалась на условия и дороговизну жизни в британской столице. «Газета.Ru» — о том, как живут спортсмены, покинувшие Россию, и почему они приняли решение уехать в другие страны.

«Живу как собака»

Российская сноубордистка, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи — 2014 и чемпионка мира Алена Заварзина рассказала о депрессии из-за жизни в Лондоне. Ее слова приводит Sports.ru.

«Я в Москве сдаю квартиру и не могу заплатить за комнату здесь (в Лондоне — прим. «Газета.Ru»). Хватает покрыть только половину. В Лондоне у нас не жопа мира, но и не шикуем точно. Но в последнее время, особенно с 2022 года, живу реально как собака. Скажи мне кто в 2017-м, что впереди пандемия, развод, начнется вооруженный конфликт с Украиной, закроют SWIFT, с русским паспортом никуда не будут пускать, а наш спорт захлопнется внутри… Понимаю, что не я одна это пережила и всем тяжело. Но блин», — сказала Заварзина.

В 2019 году спортсменка уехала учиться в Лондон на дизайнера, а по окончании обучения осталась там жить. По ее словам, у нее началась депрессия из-за трудностей с поиском постоянной работы и роста цен. Заварзина живет «буквально от зарплаты до зарплаты», работает фрилансером в трех разных местах, а ее накопления заблокированы из-за санкций.

« На месяц жизни нужно 343 тысячи рублей. Это не жируя. Не на одном курином бульоне, как я могу, а иногда все-таки ходить в кафе или в кино, заказывать еду, оплачивать подписки, купить футболку или еще какую-то фигню», — добавила чемпионка мира.

«Человек мира»

Прославленная легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева уже давно уехала из России. Это никого не беспокоило до тех пор, пока спортсменка не решила прокомментировать публикацию испанского издания El Digital Sur о том, что она — резидент Испании и приобрела роскошную недвижимость на Тенерифе. Кроме того, издание раскритиковало Исинбаеву за то, что она остается в звании майора ВС РФ, является доверенным лицом Владимира Путина и поддерживает специальную военную операцию России на Украине.

«До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание — спорт», — заявила Исинбаева в соцсетях, добавив, что проживает в Испании, поскольку считает себя «человеком мира».

После этих откровений лишь редкие голоса в России прозвучали в ее поддержку. На Исинбаеву обрушился поток критики, связанной прежде всего с тем, что она назвала «номинальным» свое воинское звание. В период вооруженного конфликта на Украине эти слова вызвали особенно острую реакцию. В Махачкале переименовали стадион, носивший имя Исинбаевой. Кроме того, вскрылась информация, что Исинбаева задолжала почти полмиллиона рублей налоговых выплат.

Вместе с тем легкоатлетка сохранила место в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) после того, как организация провела проверку и установила, что Исинбаева не имела контрактных связей с ВС РФ и органами безопасности, а также не выступала в поддержку СВО. Елена покинула комиссию после Олимпиады - 2024 по истечении срока ее полномочий.

«Государство использовало мое имя»

В отличие от Исинбаевой, напрямую с критикой в адрес России выступила 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк. Она более 10 лет назад получила швейцарский паспорт, однако до осени 2023 года продолжала выступать за сборную России. Но в конечном итоге она от этого отказалась, и на сайте Международной шахматной федерации появилось упоминание, что Костенюк представляет сборную Швейцарии.

«В тот момент, когда я приняла решение о смене гражданства, я больше не могла физически быть частью всего этого. Когда я играла за Россию, то государство использовало мое имя : все время звучало «российская шахматистка выиграла». Раньше я не обращала на это внимания, но сейчас я почувствовала, что моими победами пытаются что-то доказать. Мол, смотрите, мы лучше всех, — и в спорте тоже», — сказала Костенюк в интервью журналисту Вите Кравченко на его YouTube-канале.

Спортсменка подчеркнула, что не отказывается от того, что Россия — ее страна, но лишь «географически», и признается, что не уверена в правильности своего решения, которое стало для нее не только «своего рода протестом», но и бегством. По ее словам, ее учили тому, что бросать страну в сложные моменты неправильно.

«Я не предатель. Я люблю Россию и желаю своей родной стране всего наилучшего. Очень хочу, чтобы через какое-то время можно было спокойно ехать на родину, не опасаясь непонятных дел или «патриотов», которые напишут донос», — заявила шахматистка.

«Хочу остаться во Франции навсегда»

Резонансным стало заявление теннисистки Варвары Грачевой о процедуре получения французского гражданства. Об этом она рассказала в мае 2023 года, а 5 июня уже получила паспорт Франции.

«Хочу остаться здесь навсегда», — заявила спортсменка.

Грачева с 2016 года живет и тренируется в Каннах. На момент получения французского гражданства она занимала 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде — тогда это была ее лучшая позиция в списке за всю карьеру, а в 2024 году, будучи уже представительницей Франции, Грачева поднялась на 39-е место. Она ни разу не побеждала на турнирах WTA. За карьеру ей удалось завоевать семь титулов Международной федерации тенниса (ITF).

«Решение выступать за Францию многое изменило в моей жизни. У меня есть поддержка французской федерации и общественности, которые меня приняли. Это политический выбор, но я думала, что меня не примут из-за моего происхождения», — заявила спортсменка в интервью RMC Sport.

В июне 2024 года бывшая российская теннисистка после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» исполнила гимн Франции.

«Я буду помнить этот момент до конца своей жизни. Это значит, что все меня принимают, что я здесь дома»,

— сказала Грачева.

«Поняли, что никакого допуска нам не видать»

Дочь Этери Тутберидзе, фигуристка Диана Дэвис и ее партнер и муж Глеб Смолкин заявили, что сменили гражданство, потому что стало понятно, что в скором времени российское фигурное катание не вернут на международную арену. Их слова приводит Sports.ru.

«К концу осени 2022-го стало понятно, что глобально ситуация в мире не улучшается и никакого допуска нам не видать. Тогда мы и сформулировали для себя, что хотим продолжать карьеру в спорте и хотим делать это на международной арене», — заявили спортсмены.

Они также добавили, что идея сменить гражданство была их общей. Спортсмены объяснили, почему не стали переходить под флаг США, хотя у Дианы есть американское гражданство, а у ее партнера — грин-карта.

«Да, наверное, в этом была бы своя логика. И в домашних обсуждениях этот вариант звучал. Но это же выбор не только флага, но и сборной — тех людей, с которыми мы пройдем следующие олимпийские циклы», — пояснил Смолкин.

Дэвис и Смолкин представляют сборную Грузии с лета 2023 года. Под флагом этой страны они выиграли два этапа серии «Челленджер» в Будапеште и Астане. При этом тренироваться пара, представляющая Грузию, решила в Канаде. С апреля 2024 года Дэвис и Смолкин занимаются в Академии Монреаля — сильнейшей в мире для спортивных танцевальных пар.