Скандалы с Хелиф и Валиевой, триумф россиян на ЧМ по плаванию: главное в 2024 году

Уходящий год останется в истории благодаря оглушительным успехам российских пловцов на чемпионате мира, шокирующей дисквалификации Камилы Валиевой, многочисленным скандалам на летних Олимпийских играх в Париже, включая гендерный вопрос боксерши Иман Хелиф, а также завершению легендарной карьеры Рафаэля Надаля. Самые яркие спортивные события года — в материале «Газеты.Ru».

Олимпиада: пародия на «Тайную вечерю», гендерный скандал и медаль россиян

Олимпийские игры — 2024 года в Париже обрели одиозный статус еще до их открытия. Самым обсуждаемым вопросом было качество воды в реке Сена, где должны были пройти соревнования по плаванию на открытой воде.

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Еще в 1923 году в реке запретили купаться из-за высокого уровня загрязненности. За минувшие 100 лет запрет так и не отменили. Чистить реку начали лишь в 2022 году, при этом в мае 2024-го — за несколько недель до старта Игр — в Сену попало 50 т сточных вод из-за поломки насосов на одной из очистительных станций. Несмотря ни на что, олимпийский заплыв в Сене все же состоялся. Однако после этого многих спортсменов начало тошнить.

Впрочем, главный скандал был впереди — он грянул на церемонии открытия. Частью шоу стало выступление трэш-артистов и трансперсон. Они в числе прочего изобразили сцену, в которой многие усмотрели пародию на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Громыхнуло по всему миру. Отреагировал и Ватикан.

Дошло до того, что организатором пришлось приносить официальные извинения.

Также во время Игр и еще долго после их завершения обсуждалось участие в женском боксерском турнире представительниц Алжира и Тайваня — Иман Хелиф и Линь Юйтин. Они не прошли гендерный тест и были дисквалифицированы Международной ассоциацией бокса (IBA) еще по ходу чемпионата мира 2023 года, но на Олимпийские игры все равно попали.

Обе спортсменки в итоге завоевали золото Парижа-2024 в своих весовых категориях, а факт их допуска вызвал бурные дискуссии в международном спортивном сообществе. Новый виток история получила уже после Игр, в ноябре, когда были опубликованы результаты обследования Хелиф. Итог: выявлена генетическая аномалия, присущая только мужчинам.

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На фоне негатива вокруг Олимпиады для российских болельщиков лучом света стало участие в Играх российских спортсменов, которых, правда, было всего 15, и они выступали в нейтральном статусе. Однако сама возможность поддержать россиян на фоне масштабного запрета на участие в международных турнирах была на вес золота. Результаты, увы, не впечатлили. Единственную медаль представители России завоевали в теннисе: Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебро в парном разряде.

Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года

В 2024 году была поставлена точка в громком допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой, которое длилось два года. Во время зимней Олимпиады-2022 в Пекине — уже после того, как российские фигуристы завоевали золото в командных соревнованиях, — было объявлено, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Несмотря на это, ей в итоге разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

После Олимпиады началось рассмотрение дела по существу. 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не сможет выступать на турнирах до декабря 2025-го: отсчет начался с декабря 2021-го, когда на чемпионате России фигуристка сдала положительную пробу. Также спортсменка не может тренироваться на государственных катках.

Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна была оплатить судебные издержки в размере 7 тыс. швейцарских франков (833 тыс. руб.). Также Валиева обязана была выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тыс. франков (952 тыс. руб.) каждому в качестве возмещения расходов.

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Не имея возможности выступать на официальных соревнованиях, Валиева принимает участие в ледовых шоу. При этом гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова подчеркивала, что агентство консультирует спортсменку перед каждым выходом на лед, чтобы она не нарушила правила дисквалификации.

Триумф россиян на чемпионате мира по плаванию

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. До участия в турнире неожиданно допустили российских пловцов — хоть и по-прежнему в нейтральном статусе. Тем не менее они сполна воспользовались предоставленной возможностью.

Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. И в итоге Россия (формально — нейтральные атлеты) стала второй в медальном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали.

«Когда мы видим достижения наших ребят на мировых первенствах, мы просто радуемся за них, за самих себя, — заявил министр спорта России Михаил Дегтярев, чьи слова приводит РБК. — Российский флаг рано или поздно непременно вернется на все международные соревнования. Отличное выступление наших пловцов — это первая ласточка».

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20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Россияне завоевали 64 медали на Паралимпиаде

На фоне жесточайших критериев допуска россиян до участия в Олимпийских играх поразила численность делегации российских спортсменов на Паралимпиаде, которая прошла в Париже с 28 августа по 8 сентября. Во французскую столицу приехало 88 атлетов из России.

Разумеется, они также выступали в нейтральном статусе. Но это не помешало им завоевать в общей сложности 64 медали — 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых.

В итоге россияне заняли восьмое место в неофициальном медальном зачете.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Рафаэль Надаль завершил карьеру

В 2024 году легендарный испанский теннисист официально попрощался с большим спортом. 19 ноября Надаль провел заключительный матч в карьере, в котором проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счетом 4:6, 4:6.

О своем решении уйти из спорта 38-летний испанский теннисист объявил 10 октября, опубликовав соответствующий пост в соцсетях с благодарностями. В комментарии «Газете.Ru» экс-третья ракетка мира Надежда Петрова констатировала, что физические кондиции уже не позволяли Надалю выступать на своем уровне.

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«У него были хорошие победы, и он сам говорил в прессе, что хочет еще поиграть, чтобы сын увидел его на корте. Но, вероятно, дело в здоровье: тело его уже не слушалось. Теннисисту очень тяжело не играть в свой полный потенциал: это больше всего раздражает. Думаю, семья Надаля решила, что закончить на Кубке Дэвиса, который проходил в Испании, будет правильно.

Конечно, очень жаль, что было принято это решение. Он выдающийся теннисист, чемпион, но, судя по всему, уже не может играть, как раньше», — констатировала Петрова.

Надаль за карьеру одержал 22 победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (второе место в истории), в том числе рекордные 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос». Также испанец стал обладателем карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде — одержал победу на всех турнирах «Большого шлема» и завоевал олимпийское золото, но не в один год.