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В Госдуме рассказали, какой кандидат в президенты будет идеальным для МОК

Депутат Журова: президентом МОК выберут того, кто принесет деньги
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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Для Международного олимпийского комитета (МОК) важно, кто из кандидатов в президенты организации может обеспечить ей финансовую стабильность и прибыль. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Они сейчас пытаются считывать, какое настроение у тех, кто будет голосовать. Сейчас кандидаты могут говорить одно, а потом делать — другое. Пока они действуют в угоду ситуации. Все-таки это отчасти политические выборы, там есть свои интриги и свои подводные камни. Каждый кандидат анализирует, какие слова лучше сказать, чтобы за него проголосовали. Несомненно, кто докажет свою пользу для МОК, кто убедит членов МОК в финансовом укреплении, тот и победит.

К примеру, мы считаем Олимпиаду в Париже неудачной. Но для МОК она оказалась финансово прибыльной. А мы больше оцениваем политическую составляющую: не то открытие, не те ценности. И это правда: думаю, они и сами были не сильно рады тому, что увидели на церемонии открытия. Но все же этот праздник у них состоялся даже без нас. И МОК получил прибыль. Поэтому коммерческая составляющая тоже очень важна в этой борьбе. Тот, кто сможет принести больше денег, будет иметь преимущество даже перед каким-то ярким политиком. МОК это учитывает, ему нужно существовать и продолжать развиваться», — констатировала Журова.

16 сентября стало известно, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Журова объяснила, как новый глава МОК будет вести себя в отношении России.

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