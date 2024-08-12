«Оскорбление Христа», спортсмен-педофил и грязная Сена: главные скандалы Парижа-2024

Олимпийские игры — 2024 в столице Франции Париже получились яркими на инфоповоды, в том числе и скандальные. Все началось уже с церемонии открытия и продолжалось все две недели соревнований. «Газета.Ru» рассказывает о семи главных скандалах Олимпиады.

Оскорбление чувств верующих

Самый первый скандальный эпизод случился уже на старте официальных мероприятий Олимпиады — на церемонии открытия 26 июля. Она получилась оригинальной во всех смыслах.

Например, впервые в истории Олимпиад такое мероприятие проходило не на стадионе, а на реке — Сене. Несмотря на проливной дождь, продолжавшийся во время всего представления, оно прошло по изначальному плану, а посмотреть на действо собрались 300 тыс. парижан и прибывших на Игры болельщиков из других стран.

Резонансный скандал, распространившийся на весь мир, вызвал эпизод «Праздник», в котором трэш-артисты в весьма вольной форме воссоздавали, как всем изначально показалось, картину «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

Христиане по всему миру возмутились увиденным, усмотрев в этом перфомансе явное богохульство, а то и просто издевательство над образом Иисуса Христа.

Правда, уже после церемонии режиссер Томас Жоли рассказал, что на самом деле его этюд был аллюзией на совсем другую картину: малоизвестное произведение Яна ван Бейлерта «Пир богов», а потому так возмутивший всех актер с голубой кожей был на самом деле не Христом, а Дионисом — богом вина в греческой мифологии.

«Была ли это «Тайная вечеря»? Это не то, что меня вдохновило. Я думаю, было совершенно ясно — это Дионис прибывает на этот стол. Почему он там? Прежде всего потому, что он бог празднества, вина и отец Секуаны, богини, связанной с рекой Сена», — цитирует Жоли France 24.

Правда, поверили в такое объяснение далеко не все, да и официальный релиз на сайте Paris2024 подлил масла в огонь:

«Для сегмента «Праздник» Томас Жоли черпал вдохновение в знаменитой картине Леонардо да Винчи, чтобы создать обстановку. Он не первый художник, который ссылается на всемирно известное произведение искусства. От Энди Уорхола до Симпсонов — многие делали это до него».

Кроме того, участвовавшая в этюде трэш-актриса Барбара Бутч, находившаяся за столом в чем-то, напоминающем нимб, опубликовала после выступления в своей соцсети коллаж из фото с мероприятия и «Тайной вечери» да Винчи, подписав его словами: «О да! О да! Новый гей-завет!»

На этом фоне почти незамеченными остались другие ляпы церемонии — такие, как перевернутый флаг Международного олимпийского комитета (МОК) и объявления делегации Южной Кореи во время парада спортсменов как представителей «Корейской Народной Демократической Республики».

Позже МОК извинился в своем южнокорейском аккаунте в соцсетях, однако проигнорировал случившееся в самом популярном, английском аккаунте.

Гендерный скандал в боксе

Наиболее громкой историей вокруг спортсменов на этих Играх стало участие в Олимпиаде 25-летней алжирской боксерши Иман Хелиф и 28-летней боксерши из Тайваня Линь Юйтин.

Многие высказали недовольство из-за их допуска на Игры, так как год назад они были дисквалифицированы с чемпионата мира Международной боксерской ассоциацией (IBA) из-за проваленного гендерного теста.

Президент IBA Умар Кремлев рассказал, что анализ показал у спортсменок наличие мужской хромосомы.

Однако Международный олимпийский комитет с этим не согласился, подчеркнув, что IBA уже достаточно давно лишена лицензии как утратившая доверие и не имеет отношения к Олимпийским играм.

Но еще важнее, что слова про хромосому звучали только от Кремлева и не подтверждались доказательствами. Спортсменки действительно имели повышенный показатель тестостерона, что может свидетельствовать о нарушениях в организме, но никак не делает Хелиф и Линь трансперсонами или тем более мужчинами.

Более того, IBA жестко критиковали за дисквалификации, выписанные спортсменкам на ЧМ-2023, где Хелиф дошла до финала в своей категории, а Линь заняла третье место.

До участия в Олимпиаде их допустили без каких-либо проблем, хотя этим были довольны не все соперницы. Например, итальянка Анджела Карини во втором раунде турнира в категории до 66 кг, получив от Хелиф удар в нос, отказалась продолжать борьбу и расплакалась из-за силы соперницы, заявив, что та бьет, как мужчина. Правда, позднее извинилась за эти слова.

В итоге Хелиф, до того имевшая только серебро на чемпионате мира — 2022 и ряд менее значимых побед, а также Линь, выигравшая два золота и одну бронзу мировых форумов, действительно выиграли турниры в своих весовых категориях, став олимпийскими чемпионками.

Сена с кишечной палочкой

Большие неприятности олимпийским атлетам, участвовавшим в плавании на открытой воде и в соревнованиях по триатлону, принесли воды Сены.

Парижская река была сильно загрязнена нескольких сотен лет. Купаться в ней было, конечно же, запрещено, но в преддверии Олимпиады власти города и оргкомитет Игр-2024 проделали большую работу и потратили €1,4 млрд, чтобы очистить воду.

Перед стартом Олимпиады они отрапортовали об успешно проделанной работе, однако после неожиданно прошедших ливней Сена вновь оказалась грязной. Не такой, конечно, как до всех работ по очистке, но и этого оказалось достаточно, чтобы отменять тренировки и переносить соревнования на несколько дней.

И все же меры предосторожности не уберегли некоторых спортсменов от кишечной инфекции, подхваченной после заплывов на Олимпиаде, а бельгийская триатлонистка Клэр Мишель и вовсе попала в больницу с кишечной палочкой, три дня промучившись с животом после индивидуальной гонки в триатлоне.

Организаторы отвергали обвинения в том, что вода Сены была непригодна для соревнований, и даже заявляли, что в проблемах Мишель виновата не река, но общее впечатление от триатлона на Олимпиаде осталось неприятное.

Волейболист-педофил

Еще одной нашумевшей историей Олимпиады стало участие в турнире по пляжному волейболу 30-летнего Стивена ван де Велде из Нидерландов, который в 21-летнем возрасте изнасиловал 12-летнюю девочку из Великобритании и был осужден за педофилию.

С подростком спортсмен познакомился в соцсетях. Внушив девочке, что любит ее, воспользовался отъездом ее родителей, приехал в Англию, напоил жертву, после чего имел с ней сексуальный контакт. На суде ван де Велде признал, что был изначально в курсе возраста девочки.

После освобождения из заключения спортсмен вернулся в пляжный волейбол и смог добиться серьезных успехов. В итоге в паре с Мэттью Иммерсом он пробился на Олимпиаду, что вызвало большой негативный отклик в прессе.

Основной претензией журналистов был не только сам факт педофилии со стороны волейболиста из Нидерландов, но и «отсутствие раскаяния» — ван де Велде никак не комментирует случившееся и не сотрудничает с организациями, ведущими борьбу с этим явлением.

«Что такое изнасилование маленького ребенка, если вы действительно очень хороши в спорте? Я хотела бы знать, как нидерландская федерация может думать, что Стивен ван де Вельде соответствует требованиям для спортсменов-олимпийцев. Отсутствие раскаяния, его настойчивость в том, что его нельзя винить, глубоко беспокоят меня. Это классический аргумент педофила», — написала в своих соцсетях адвокат Энн Оливариус.

Петиция болельщиков из разных стран, не желавших видеть голландца на Олимпиаде, собрала более 100 тыс. подписей, но МОК отверг сценарий отстранения.

«Вся эта история слишком раздута и весьма преувеличена. Я не хочу обсуждать подробности его личной жизни. Важно помнить, что мы все одна большая олимпийская семья. Спорт должен сближать, а не разобщать людей, какими бы они ни были. В конце концов, это не школьная олимпиада по математике, здесь нет 12-летних спортсменок! Больше не хочу дискутировать на эту тему», — отрезал на пресс-конференции президент МОК Томас Бах.

В итоге ван де Велде жил отдельно от остальных олимпийцев и не общался с прессой, а их дуэт с Иммерсом смог выйти из группы, но в 1/8 финала уступил бразильцам и выбыл из борьбы за медали.

Дисквалификация беженки за политику

Не обошлось и без политических заявлений, которые на Олимпиаде находятся под строгим запретом. Так, в соревнованиях по брейкингу (брейк-дансу) была дисквалифицирована Манижа Талаш — проживающая в Испании уроженка Афганистана, заявленная в Париже за команду беженцев.

Она вышла на матч предварительного раунда против Индии Сарджо из Нидерландов в куртке с надписью «Свободу женщинам Афганистана». Матч Талаш проиграла, но по правилам была все равно дисквалифицирована.

Официально причиной стала действительно запрещенная правилами «демонстрация политического лозунга на своей одежде».

Не очень красиво выступил телеканал «Евроспорт», который, показывая в своей программе список олимпийских чемпионов-теннисистов, поставил напротив победившего в 2000 году Евгения Кафельникова вместо российского флага аббревиатуру «нейтральный атлет».

Сейчас сборная России действительно отстранена от соревнований, но в 2000 году в Сиднее ни о чем подобном речи не было. Закон, как известно, не имеет обратной силы, и все победы олимпийцев из России в предыдущие годы официально относятся к успехам сборной — без всяких санкций.

Номера без кондиционеров и черви в рыбе

Многие спортсмены высказали претензии к организаторам Олимпиады из-за условий проживания в Олимпийской деревне. Так, звездный теннисист Александр Зверев из Германии возмутился отсутствием удобств для сна и кондиционеров в комнатах, а также был недоволен питанием.

«Из-за этого я думаю, что Токио был намного лучше и организация тоже была намного лучше. Тем не менее быть в деревне со всеми спортсменами — это потрясающий опыт, было приятно вновь вернуться в Олимпийскую деревню. Но победа — всегда самая веселая часть Олимпиады, и на этот раз мне выиграть не удалось», — цитирует Зверева Tennis Channel.

На питание жаловались действительно многие. Джизель Энтсли из сборной Великобритании по хоккею на траве рассказала, что ее команда в полном составе отказалась питаться в Олимпийской деревне.

Но громче всех прозвучало заявление суперзвезды плавания Адама Пити — еще одного британца, рассказавшего о червях в рыбе. Реагировать пришлось даже поставщику мяса и морепродуктов, который заявил, что никаких документальных подтверждений слова пловца не имеют.