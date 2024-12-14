«Сделаем Россию снова маленькой»: спортсменку из Литвы дисквалифицировали за майку

Дисквалификация за антироссийскую майку
Скандальная футболка литовской спортсменки Корнелии Дудайте стала причиной ее дисквалификации на проходящих в столице Венгрии Будапеште соревнованиях по функциональному фитнесу.
Она вышла на них в майке с надписью «make Russia small again».
Внимание организаторов на оскорбительный для россиян лозунг обратил отец российского спортсмена Карима Янинова Самир Янчинов.
«Литовская спортсменка Корнелия Дудайте вышла на состязания в майке с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой». Я посчитал это антироссийским демаршем, лично сообщил об этом организаторам — Международной федерации функционального фитнеса. Оргкомитет оперативно уведомил литовку, что она немедленно должна поменять майку на другую, не провоцирующую. В противном случае ее удаляют с первенства. Она отказалась это сделать, ее дисквалифицировали. Спасибо за справедливое решение оргкомитету чемпионата мира», — приводит слова Янчинова РИА Новости Спорт.
Сама Дудайте подчеркнула, что решение надеть майку является ее личной позицией, а не лозунгом всей литовской сборной, и она ни о чем не жалеет. Тем не менее вся литовская команда снялась с соревнований после отстранения их атлета.
При этом Янчинов-старший считает, что решение оргкомитета о дисквалификации – именно то, чего ждала сама спортсменка, желавшая привлечь к себе внимание, а также литовские и западные СМИ, чтобы сделать из нее жертву и «бедненькую девочку, которую обидели большие дяди».
«Считаем, что спорт должен быть инструментом мира в такое непростое время и формой доброго диалога. Соревнования не являются ареной политических баталий, соревнования – это гуманитарное мероприятие», — подчеркнул отец российского атлета.
«Глупой девочке стоит изучить историю»
Решение о дисквалификации Дудайте прокомментировал бывший министр спорта России Павел Колобков, предложивший спортсменке получше изучить историю.
«Спортсменка должна участвовать на соревнованиях и думать о том, как их выиграть, а не о заявлениях. Значит, эта девочка — не спортсменка. Она, наверное, пропагандист. Для меня позиция наших бывших друзей странная. Она сама по себе глупая и смешная, девочке, наверное, стоит изучить еще и историю», — заявил Колобков.
«Если она приехала принимать участие в соревнованиях, а не заниматься политикой, то должна четко соблюдать правила. По-моему, она и не планировала, знала, что за предупреждением последует наказание, но она все равно пошла на такой поступок. Либо она понимала, что заведомо слабее, либо просто провокатор, не имеющая никакого отношения к спорту», — приводит слова депутата Госдумы Дмитрия Свищева «Спорт-Экспресс».
«Оттепель» для России
Буквально в последние дни ситуация с возвращением спортсменов из России на международную арену стала резко меняться к лучшему. Так, например, Федерация хоккея Канады (Canada Hockey) выступила с призывом к Международной хоккейной федерации (IIHF) допустить на предстоящий в новогодние праздники молодежный чемпионат мира российскую сборную. Решение в данный момент еще не принято.
В то же время Международная федерация плавания смягчила правила допуска на международные соревнования для спортсменов из России к соревнованиям под своей эгидой.
Интересно, что это вызвало негативную реакцию Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии, куда входит в том числе и Литва.
«Мы очень критично относимся к тому, как World Aquatics подошла к этому вопросу. Эти правила позволяют большой группе россиян, которые представляют команды, поддерживаемые армией и полицией, также считаться так называемыми нейтральными спортсменами. Международные федерации не были проинформированы об этом решении, мы узнали о нем только неделю спустя из новостной статьи на одном из сайтов. Мы очень критично относимся к этому», — цитирует президента Норвежской федерации плавания Като Братбакка TV2.
Скандинавско-балтийская федерация также возмутилась, что после решения World Aquatics был сдвинут срок отбора на мировой чемпионат, также проходящий в эти дни в Будапеште, в результате чего там смогло выступить большое количество российских спортсменов, которые уже успели выиграть четыре золотые медали.