«Сделаем Россию снова маленькой»: спортсменку из Литвы дисквалифицировали за майку Спортсменку из Литвы дисквалифицировали за антироссийскую футболку

Литовская спортсменка Корнелия Дудайте дисквалифицирована на соревнованиях по функциональному фитнесу в Будапеште из-за того, что надела майку с надписью «Сделаем Россию снова маленькой». Дисквалификации добился отец российского атлета. Бывший министр спорта России Павел Колобков посоветовал спортсменке из Литвы получше изучить историю.

Дисквалификация за антироссийскую майку

Скандальная футболка литовской спортсменки Корнелии Дудайте стала причиной ее дисквалификации на проходящих в столице Венгрии Будапеште соревнованиях по функциональному фитнесу.

Она вышла на них в майке с надписью «make Russia small again».

Внимание организаторов на оскорбительный для россиян лозунг обратил отец российского спортсмена Карима Янинова Самир Янчинов.

«Литовская спортсменка Корнелия Дудайте вышла на состязания в майке с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой». Я посчитал это антироссийским демаршем, лично сообщил об этом организаторам — Международной федерации функционального фитнеса. Оргкомитет оперативно уведомил литовку, что она немедленно должна поменять майку на другую, не провоцирующую. В противном случае ее удаляют с первенства. Она отказалась это сделать, ее дисквалифицировали. Спасибо за справедливое решение оргкомитету чемпионата мира», — приводит слова Янчинова РИА Новости Спорт.

«Важно сохранить возможность привозить медали в Россию»: министр спорта получил новый пост Министр спорта России Михаил Дегтярев был избран новым президентом Олимпийского комитета России. Он поддержал... 14 декабря 08:35

Сама Дудайте подчеркнула, что решение надеть майку является ее личной позицией, а не лозунгом всей литовской сборной, и она ни о чем не жалеет. Тем не менее вся литовская команда снялась с соревнований после отстранения их атлета.

При этом Янчинов-старший считает, что решение оргкомитета о дисквалификации – именно то, чего ждала сама спортсменка, желавшая привлечь к себе внимание, а также литовские и западные СМИ, чтобы сделать из нее жертву и «бедненькую девочку, которую обидели большие дяди».

«Считаем, что спорт должен быть инструментом мира в такое непростое время и формой доброго диалога. Соревнования не являются ареной политических баталий, соревнования – это гуманитарное мероприятие», — подчеркнул отец российского атлета.

«Глупой девочке стоит изучить историю»

Решение о дисквалификации Дудайте прокомментировал бывший министр спорта России Павел Колобков, предложивший спортсменке получше изучить историю.

«Спортсменка должна участвовать на соревнованиях и думать о том, как их выиграть, а не о заявлениях. Значит, эта девочка — не спортсменка. Она, наверное, пропагандист. Для меня позиция наших бывших друзей странная. Она сама по себе глупая и смешная, девочке, наверное, стоит изучить еще и историю», — заявил Колобков.

«Если она приехала принимать участие в соревнованиях, а не заниматься политикой, то должна четко соблюдать правила. По-моему, она и не планировала, знала, что за предупреждением последует наказание, но она все равно пошла на такой поступок. Либо она понимала, что заведомо слабее, либо просто провокатор, не имеющая никакого отношения к спорту», — приводит слова депутата Госдумы Дмитрия Свищева «Спорт-Экспресс».

«Оттепель» для России

Буквально в последние дни ситуация с возвращением спортсменов из России на международную арену стала резко меняться к лучшему. Так, например, Федерация хоккея Канады (Canada Hockey) выступила с призывом к Международной хоккейной федерации (IIHF) допустить на предстоящий в новогодние праздники молодежный чемпионат мира российскую сборную. Решение в данный момент еще не принято.

В то же время Международная федерация плавания смягчила правила допуска на международные соревнования для спортсменов из России к соревнованиям под своей эгидой.

Интересно, что это вызвало негативную реакцию Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии, куда входит в том числе и Литва.

«Мы очень критично относимся к тому, как World Aquatics подошла к этому вопросу. Эти правила позволяют большой группе россиян, которые представляют команды, поддерживаемые армией и полицией, также считаться так называемыми нейтральными спортсменами. Международные федерации не были проинформированы об этом решении, мы узнали о нем только неделю спустя из новостной статьи на одном из сайтов. Мы очень критично относимся к этому», — цитирует президента Норвежской федерации плавания Като Братбакка TV2.

Россия пропустила три шайбы за минуту, но вырвала победу над белорусами в овертайме Сборная «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга обыграла Белоруссию в рамках... 14 декабря 17:02

Скандинавско-балтийская федерация также возмутилась, что после решения World Aquatics был сдвинут срок отбора на мировой чемпионат, также проходящий в эти дни в Будапеште, в результате чего там смогло выступить большое количество российских спортсменов, которые уже успели выиграть четыре золотые медали.