Один из кандидатов на пост главы МОК высказался о допуске россиян

Глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что не допустит участия россиян в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА Новости.

Коу заявил о недопуске россиян и белорусов во время встречи с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой. Глава World Athletics заверил, что они не будут соревноваться даже в нейтральном статусе.

Действующий глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Он является главой МОК с осени 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

16 сентября сообщалось, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Ранее Ирина Винер оценила шансы на выдвижение россиянина на пост главы МОК.