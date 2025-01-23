«Все уже догадались»: гимнастка Дина Аверина перестала скрывать роман с фигуристом Соловьевым

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина опубликовала романтические фотографии с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Они начали вместе работать на проекте «Ледниковый период», а теперь их поклонники уверены, что пара готовится к свадьбе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Прекрасное начало года»

Серебряная медалистка Олимпиады в Токио и 18-кратная чемпионка мира в художественной гимнастике Дина Аверина на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала совместные фотографии с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым, намекнув на романтические отношения.

Пара проводит совместный отпуск. На одном из кадров запечатлено, как Соловьев приобнимает Аверину и целует ее в голову.

«Прекрасное начало года», — подписала фотографии Аверина.

«Буду кататься только с Димой»

Фигурист и гимнастка в декабре предстали перед публикой как дуэт в проекте Ильи Авербуха «Ледниковый период». Их выступления были настолько эмоциональными, что многие заподозрили: отношения между спортсменами не только рабочие. При этом Соловьев не стеснялся в комплиментах в адрес партнерши.

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«Такое ощущение у меня было вот, когда мы разминались, ну вот просто уже как фигуристка! Это молниеносная хватка и обучение каким-то сложным элементам. Я никогда не делал высоких поддержек, мы с Диной их разучили, надеясь, что «ну может быть получится», — цитирует спортсмена «Жизнь».

Сама Аверина, завершившая вместе с сестрой Ариной профессиональную карьеру в 2024 году, с энтузиазмом приняла новый вызов. Ее не остановила даже травма подбородка, полученная на одной из тренировок проекта, после которой гимнастке потребовалось наложить швы. Она заявляла, что с удовольствием продолжит заниматься фигурным катанием, однако лишь с одним условием.

«Я люблю фигурное катание. И я, наверное, сто процентов продолжала бы кататься дальше. Я была бы даже рада где-нибудь участвовать, с Димой кататься. Если мне вдруг предложат, я сразу отвечу: «Я только с Димой буду», — сказала Дина.

«Все уже догадались»

До недавнего времени слухи о романтических отношениях Авериной и Соловьева не получали подтверждения. Но сейчас сами спортсмены, очевидно, перестали скрывать свои чувства от поклонников. Они опубликовали серию совместных фотографий из отпуска в Абу-Даби. Более того, на их пальцах подписчики заметили кольца. Пока неясно, идет ли речь о помолвке и свадьбе. Но пользователи в комментариях не сомневаются в том, что влюбленные готовятся пожениться.

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«Мы, конечно, все уже догадались. И видеть вас счастливых и открытых — полное доверие аудитории. Спасибо! Любуюсь», — сказано в одном из комментариев.

Соловьев воспитывает сына

Если личная жизнь Дины до этого момента оставалась вне поля зрения общественности, то о бэкграунде Соловьева, который старше своей партнерши почти на 10 лет, известно гораздо больше. Еще в 17 лет он женился на фигуристке Екатерине Лобановой, в этом союзе родился сын. И хотя брак продержался недолго, рассталась пара мирно.

«Мы все делали вместе, с добротой, но какие-то разногласия не смогли преодолеть в силу возраста. Одно дело — когда ты работаешь над отношениями, а другое — когда ты работаешь, и у тебя растет ребенок. Я все-таки за то, чтобы принимать важные решения с холодной головой. И тогда поняв, как этот механизм работает, ты понимаешь, к чему он может привести», — приводит слова Соловьева StarHit.

Кроме того, Дмитрий несколько лет встречался с керлингисткой Анной Сидоровой и намеревался узаконить эти отношения. Но свадьба откладывалась из-за ограничений, связанных с коронавирусом, а затем пара рассталась.

Достижения Авериной и Соловьева

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Дина — 18-кратная чемпионкой мира, в том числе четырехкратная абсолютная чемпионка мира.

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Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Фигурист — олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире, серебряный призер Олимпийских игр (2018, командный турнир), бронзовый призер чемпионата мира (2013), чемпион Европы (2013) и семикратный чемпион России (2011–2014, 2016–2018).