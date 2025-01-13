Не полетела на шоу в Баку: Александра Трусова ждет ребенка

Серебряный призер Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова, ставшая летом супругой другого российского фигуриста Макара Игнатова, ждет ребенка. По информации источника из окружения спортсменки, именно поэтому она не полетела на шоу Евгения Плющенко в Баку, а на последних выступлениях, в которых принимала участие, не исполняла прыжков.

Беременность Трусовой

Знаменитая отечественная фигуристка Александра Трусова, серебряный призер Олимпийский игр — 2022, а также бронзовый призер чемпионата мира и серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы, в положении. Как сообщил «Спорт-Экспресс», сославшись на свои источники, Трусова ожидает ребенка.

Надо отметить, что в своих последних выступлениях на некоторых шоу спортсменка не исполняла прыжковые элементы, а на последнем выступлении шоу Евгения Плющенко в Баку ее и вовсе заменила Алена Косторная.

В августе минувшего года Трусова стала женой еще одной российской знаменитости в фигурном катании — Макара Игнатова.

Изначально предполагалось, что спортсменка поборется в текущем сезоне, тем более российские фигуристы смогут выступить на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Она приняла участие в контрольных прокатах, однако так и не заявилась на соревнования.

Ранее появилась информация, что «Русская ракета», как зовут девушку поклонники, возьмет паузу в карьере, но не исключает своего возвращения в спорт в будущем, при этом причины такого решения 20-летней спортсменки не назывались.

«Не спорим с рекомендациями врачей»

«Не занимаюсь сплетнями. Я не гинеколог Саши и не Саша Трусова. Такие вещи нужно непосредственно спрашивать у Саши. Поэтому не могу подтвердить информацию о беременности Трусовой. Не в курсе таких личных вещей», — рассказала Sport24 супруга Плющенко и продюсер его ледовых шоу Яна Рудковская.

Она также отметила, что Трусова не полетела в Баку с формулировкой «по рекомендации врачей», а организаторы шоу Плющенко в таких случаях не задают вопросов, соблюдая предписания. Это же касается и отсутствия прыжков в исполнении Александры на последних представлениях. При этом Рудковская подчеркнула, что если врачи запрещают исполнять прыжковые элементы самому Евгению Плющенко, то шоу просто не состоится, так как его первое лицо не может позволить себе кататься перед зрителями без прыжков.

«Еще раз повторю: я сплетнями не занимаюсь. Если есть какие-то радостные события у людей, то они сами об этом сообщат. Я уже сколько слышала: и Косторная беременная, и Загитова беременная, и еще кто-то. А потом оказывалось, что это просто фикция. Не стала бы бежать впереди планеты и писать непроверенную информацию», — подчеркнула совладелица «Ангелов Плющенко».

Высказалась и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Считаю, беременность Трусовой — не мое дело и не дело общественности. Молодая девушка беременна — что здесь обсуждать? Все пожелания ей скажу, как встречу. Это радостное событие, а об этом даже не говорят по большому счету. Она взрослая женщина и живет так, как она считает нужным, — отметила специалист.

— Скажется ли это на ее карьере? Ее карьера закончилась, и сейчас она собирается рожать. Вот и все. Сможет ли Трусова вернуться потом в спорт? Мне кажется, она никогда не сможет вернуться».

Другой знаменитый отечественный тренер Наталья Бестемьянова также высказалась о дальнейших спортивных перспективах спортсменки, не исключая ее возможности вернуться.

«А разве Трусова должна была попасть в отбор на Олимпиаду? Она уже не попробовала туда попасть, ведь чемпионат России прошел. Заранее было понятно, что Трусова не поедет на отбор. Теперь очевидно, что туда должна поехать Аделия Петросян, — считает Бестемьянова.

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— Означает ли это, что Трусова близится к завершению карьеры? У нее еще есть шанс проявить себя на соревнованиях, если, конечно, такое желание будет. Она очень сильная спортсменка с прекрасным набором четверных, которые она делала. Но для того, чтобы участвовать и побеждать, ей нужно все это восстановить. Не знаю, насколько у Трусовой есть мотивация для этого».

Олимпийская мечта

Трусова, обидно оставшаяся второй на Олимпийских играх 2022 года после своей соотечественницы Анны Щербаковой, несмотря на пять четверных прыжков в произвольной программе, а также не участвовавшая по решению тренерского штаба в командных соревнованиях тех Игр, не раз говорила, что мечтает выступить на еще одной Олимпиаде.

Однако в преддверии отбора на Игры-2026, куда у российских фигуристов появился шанс попасть в нейтральном статусе, стало известно, что фигуристка не будет претендовать на попадание в сборную страны.

Трусова не приняла участия ни в одном старте в текущем сезоне и не планировала этого делать в дальнейшем. Федерация фигурного катания на коньках России должна подготовить списки участников квалификационного турнира к следующей Олимпиаде до 28 февраля. Отборочный турнир пройдет в сентябре в Китае.