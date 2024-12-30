«Чуть инфаркт не получил из-за Семененко»: интервью самого яркого дуэта фигуристов России

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — одна из самых ярких молодых пар российского фигурного катания в танцах на льду. Татьяна Тарасова восхитилась их произвольным танцем на чемпионате России и воскликнула в прямом эфире «Просто браво!». В беседе с «Газетой.Ru» спортсмены рассказали, как стали самым молодым дуэтом в топ-7 на главном турнире года, раскрыли, почему сильно переживали за Евгения Семененко, и восхитились Алиной Горбачевой, которая «резко вошла в топы».

«На этих соревнованиях было настолько лучше, что даже борт снесли»

— Какие эмоции остались от чемпионата России в Омске? Научил ли вас чему-то этот старт?

Леонтьева: Бывают такие дни, которые хочется вычеркнуть из своей жизни. Если смотреть на места, кто-то может подумать, что мы чем-то недовольны, поскольку мы стали седьмыми, но этот турнир не хочется забывать и вычеркивать. Он принес нам большой опыт, хорошие прокаты.

Ритм-танец был исполнен хорошо, если говорить про элементы и не брать один нюанс с бортом.

Произвольный танец тоже был исполнен хорошо. Мне кажется, это был лучший наш прокат произвольного танца на соревнованиях. Мы грамотно ехали, очень спокойно. Поэтому этот турнир точно хочется запомнить, здесь мы боролись только с самими собой. Сейчас мы спокойны, вернемся в Москву и начнем готовиться к финалу Гран-при (турнир пройдет в Красноярске с 13 по 17 февраля. — «Газета.Ru»).

Горелкин: Чемпионат России — это очень эмоциональный старт, к нему нужно подходить особо. На Гран-при чувствуешь себя поспокойнее, а чемпионат России — это как контрольная работа. Здесь нужно жить моментом, получать удовольствие.

Леонтьева: Когда мы выходили на произвольный танец, я была максимально здесь: смотрела на трибуны, на людей, когда мы катались, слышала каждого, кто нам кричал и хлопал, это было здорово. Я находилась в моменте.

Горелкин: Организация турнира — потрясающая, правда вау, сказать нечего. В особенности, когда получаешь кайф от того, что делаешь. На этом старте, что удивительно, мы были очень раскрепощены, хотя обычно на чемпионате России у всех максимальная концентрация и из-за этого можно зажаться.

Леонтьева: Мы раскрылись, программы заиграли по-другому.

Горелкин: Мы довольны работой, которую проделали. Результаты и оценки — это уже второстепенные вещи.

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— По выступлению в произвольном танце показалось, что вы еще никогда так не отдавали эмоции в прокате.

Леонтьева: На других соревнованиях мы пытались показать эмоциональность, но все равно зажимались. Здесь у нас получилось откатать программы так, как мы это делаем на тренировках.

Горелкин: Из тех пар, кто попал в топ-7 на этом чемпионате России, мы самые молодые, меньше всего времени катаемся в мастерах.

Леонтьева: Будем нарабатывать матерость, чтобы в дальнейшем выходить на старт и показывать, что мы — пара, которая уверена в каждом своем действии, которая может кататься чисто, эмоционально, стабильно и спокойно.

Горелкин: В прошлом году мы только выходили из юниоров и вообще не соображали, что происходит. Произвольная программа была насыщена акробатическими элементами, и в ней было не продохнуть: ты просто делал, как мог, где-то не хватало физики, где-то программу доезжали плохо. Танец этого сезона сложнее, но не по акробатической насыщенности, а по передаче самой темы — «50 оттенков серого».

Леонтьева: Также по катанию, по связкам эта программа сложнее. Мы выросли за этот год.

Горелкин: В этом году нам нужно было показать свой личный рост в катании. Чемпионат России этого года и прошлого — две кардинально разные вещи, между ними пропасть. За год мы очень многое сделали.

— Танец «Белоснежка и охотник» в прошлом году запомнился очень многим зрителям, в частности, из-за акробатики и необычного выбора темы, которую раньше не воплощал никто.

Леонтьева: Думаю, такой фильм навряд ли кто-то возьмет в ближайшее время.

Горелкин: Музыка очень сложная, этот ритм не только сложно держать энергетически, его нужно и катать. В прошлом году были небольшие сложности с тем, чтобы кататься нормально, а в этом году мы именно едем, стараемся делать все гораздо лучше, шире.

Леонтьева: На этих соревнованиях было настолько лучше, что даже борт снесли (смеется).

Горелкин: Да, даже борт не ожидал такого поворота. Мог бы и подвинуться по-братски (улыбается).

— Можете немного пояснить момент вашего столкновения с бортом?

Горелкин: Мы врезались в угол, он был более острый, чем обычно.

Леонтьева: Здесь углы не закругленные, а чуть более резкие.

Горелкин: На катке «Мечта», где мы тренируемся, у нас угол побольше. Мы привыкли к тому, что было у нас, и тут возникли небольшие проблемки. Но слава богу, это не особо повлияло на впечатление.

close Сергей Бобылев/РИА Новости

«Последняя разминка у мальчиков — это вообще что было?»

— После завершения танцевального турнира смотрели ли вы какие-то другие виды?

Леонтьева: Я смотрела мальчиков впервые в жизни, пришла осознанно, не из-под палки. Я никогда не каталась в одиночном, и раньше мне было не сильно это интересно. На Кубке Первого канала в прошлом году смотрела парней, но это не очень захватило, а здесь пришла смотреть всех с первой разминки. Очень сильно переживала, так как практически со всеми общаюсь в обычной жизни, есть хорошие знакомые. За Женю Семененко очень сильно болела, прожила с ним этот прокат, говорила: «Стой! Стой!».

Горелкин: Я чуть инфаркт не получил из-за Жени Семененко, напряжение было максимальное. За себя так не переживал накануне, когда у нас был произвольный танец.

Леонтьева: А последняя разминка у мальчиков — это вообще что было? Очень волнительно было сидеть на трибунах и смотреть на это вживую. Ребята все молодцы, все классные. У кого-то больше танцевальности, у кого-то бешеные прыжки, но все молодцы.

— Успели заглянуть на турнир одиночниц?

Горелкин: Безумно люблю женское одиночное. В особенности хочется отметить последнюю разминку. Когда Даша Садкова впервые так чисто прыгнула эти два четверных тулупа, закричал: «Да!». Еще за наших девочек болел из команды «Дальневосточные леопарды» — за Ксюшу Гущину, за Софью Муравьеву (Леонтьева и Горелкин тоже выступают за команду «леопардов» в Лиге чемпионов по фигурному катанию, которая впервые проводится в этом сезоне: сильнейшие спортсмены страны разделились на шесть команд и зарабатывают очки благодаря выступлениям на турнирах, а также дополнительным челленджам. Команда-победитель получит 10 млн рублей в конце сезона. — «Газета.Ru»).

Вообще я болел за всех. Да, есть разделение по командам, но мы все друг друга уважаем, нет такого: «Ты не в «леопардах» — упади». Никогда в жизни мы бы так не подумали.

От девчонок вчера получил огромное удовольствие, потому что практически все прокатали чисто.

Соню Муравьеву очень жаль, но за Алину Горбачеву рад. Она резко вошла в топы. Алина — большая молодец, потому что делает сейчас такой серьезный контент, при этом у нее интересные программы, и эмоционально она неплохо выкладывается.

Сонечка Муравьева катается очень красиво, у нее мягкое скольжение, ее лебедь завораживает. Конечно, жаль, что пока нет ультра-си, но это только пока…

Леонтьева: Да, пройдет время, и все будет.

Горелкин: А на мужском одиночном я оставил все нервы, которые у меня были в этой жизни. Причем с самой первой разминки, потому что все начали падать и срывать элементы. Каждому кричишь: «Стой!», «Ну нет!». Понимаешь, что надо что-то делать, сходить подышать, вернуться обратно.

Женя Семененко порадовал. Он уже сидел в грин-руме, а я не знал, что дальше еще несколько человек, привык к ощущению, что Женя в тройке всегда, всегда борется за первое место. Я ему пишу: «Да ты в тройке», а он мне: «Там еще четыре человека». Но в итоге получилось завоевать медаль (Семененко стал бронзовым призером. — «Газета.Ru»). Влад Дикиджи — просто вау, с трибуны очень понравился, вообще обожаю смотреть фигурное катание вживую (Дикиджи впервые в карьере стал чемпионом страны. — «Газета.Ru»).

Леонтьева: Жалко, что на самих себя нельзя посмотреть с трибуны (улыбается).

close Александр Вильф/РИА Новости

— Хотели бы такую суперспособность?

Горелкин: Выйти в астрал на секундочку, подышать — и поехали дальше (улыбается). Хотя нет, все-таки в моменте надо ехать, от начала и до конца, пережить эти четыре минуты и дальше отдыхать спокойно.

— Следите ли вы за международными стартами? Есть ли постановки в этом сезоне, которые запали в душу?

Леонтьева: Конечно, произвольный танец Оливии Смарт и Тима Дика — это шикарно. Много интересных находок, мне очень нравится Оливия в этой программе. На нее сделан акцент в этой постановке, элементы хорошие, есть харизма, задумка, костюмы необычные. Я в восторге!

Горелкин: Тоже слежу за международными стартами, смотрел финал Гран-при и все этапы. Чаще всего смотрю танцы и мужчин, стараюсь всегда зацепить последнюю разминку девчонок. Мне очень нравится Каори Сакамото, да, она не показывает какой-то новый контент, но она уверенно делает свое уже много лет и получает за это хорошие оценки.

В танцах согласен с выбором пары Смарт/Дик, по произвольному танцу они очень выделяются, это идеальное попадание. Мэдисон Чок и Эван Бейтс — молодцы, что в таком возрасте продолжают так кататься, очень взрослая пара. Еще в этом сезоне запомнилась хореодорожка у Лайлы Фир и Льюиса Гибсона под «Single Ladies» Бейонсе. Целиком другие программы у них были поинтереснее, но хорео и растанцовка — это классно (улыбается).