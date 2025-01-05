«Обручем по лицу, по телу — скакалкой»: детского тренера по гимнастике обвинили в избиении учениц

В СШОР №5 во Владимире разгорелся скандал: мать одной из воспитанниц школы сообщила, что тренер по художественной гимнастике избивает, оскорбляет и унижает ее дочь на занятиях. По словам самой девочки, наставница часто «орет» на подопечных и бьет их спортивным инвентарем по телу и лицу. Председатель СК РФ Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело, а в Федерации гимнастики России назвали поведение тренера «абсолютно недопустимым».

Адвокат Владислав Луньков опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео, на котором мать одной из учениц спортивной школы олимпийского резерва №5 города Владимира Мария Рыжова сообщила об избиении ее дочери на тренировке по художественной гимнастике. По словам Рыжовой, девочка вернулась с занятий с разбитыми губами и поврежденным лицом.

Изначально дочь Марии объяснила травмы тем, что разучивала новый элемент и упала. Однако благодаря установленному на телефоне родительскому контролю Рыжова смогла прослушать аудиозаписи с занятия.

«Тренер сильно ругалась. Стали расспрашивать ребенка, и она призналась, что тренер заломила ей руку и провезла лицом по полу, толкнула ее в стену, и она ударилась виском», — заявила она.

Пострадавший ребенок в ролике адвоката также подтверждает, что наставница заломила ей руку, провезла губами по полу и толкнула в стену.

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«Бьет редко, а орет часто <...> Других детей [бьет] максимум по ляжкам и по рукам, обручем по лицу, по телу — скакалкой», — сказала девочка, добавив, что дети не рассказывают об избиениях родителям.

Также в видео приводятся фрагменты аудиозаписей с тренировок: на них тренер позволяет себе нецензурную лексику, оскорбления и угрозы в адрес подопечных.

Рыжова отметила, что информация о поведении тренера была доведена до руководства спортивной школы. Директор учебного заведения Дмитрий Юрин обещал посмотреть записи с камер, но родители потерпевшей до сих пор не знают о результатах расследования. В итоге семья была вынуждена придать инцидент огласке, обратиться в Следственный комитет и к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Поручено возбудить уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после сообщений об избиении воспитанников спортивной школы поручил возбудить уголовное дело.

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«В средствах массовой информации опубликовано обращение жительницы города Владимира, в котором она сообщает, что тренер секции по художественной гимнастике регулярно высказывает оскорбления в адрес детей, а также применяет к ним насилие, в том числе используя для этого спортивный инвентарь.

По данному факту следственными органами управления СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А. А. возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования», — говорится в сообщении ведомства в «ВК».

«Такое поведение абсолютно недопустимо»

Федерация гимнастики России (ФГР) выступила с осуждением инцидента, произошедшего на тренировке в спортшколе №5 города Владимира.

«ФГР считает подобное поведение абсолютно недопустимым. В настоящее время проводится внутреннее разбирательство во взаимодействии с региональной федерацией художественной гимнастики и школой. В ФГР готовы оказывать все необходимое содействие следственным органам и другим инстанциям в установлении деталей случившегося. Федерация держит этот вопрос под строгим контролем и примет все необходимые меры для недопущения подобных ситуаций в будущем», — заявили в федерации агентству ТАСС .

Первый вице-президент ФГР Василий Титов заявил РИА Новости, что считает поведение тренера абсолютно недопустимым, призвав разобраться в ситуации.

«Для начала надо все проверить, разобраться. Это первое. Второе — ситуация абсолютно недопустимая! Я говорю даже не о рукоприкладстве, а о манере поведения человека. Но в любом случае принимать решение, не разобравшись, невозможно. Нужно разобраться и со школой, которая держала на контракте этого тренера, и с федерацией, которая знала или не знала о таком тренере. Во всем надо разобраться», — заявил Титов.

Не только в России

Издевательства со стороны тренеров в гимнастике случаются не только в России. Так, британский адвокат Энн Уайт рассказывала, что в 2021 году получила более 400 обращений от спортсменок.

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Например, чемпионку Европы среди юниоров Кэтрин Лайонс тренер бил палками и морил голодом. Другие спортсменки говорили, что их заставляли стоять на бревне по два часа, когда они из-за страха отказывались выполнять какие-то элементы. Кто-то тренировался настолько часто, что чувствовал, как ноги «ломались» во время занятий, а кого-то привязывали к брусьям.

В 2022 году представительница сборной Италии по художественной гимнастике Нина Коррадини высказалась о жестоком отношении тренерского штаба национальной команды.

«Контрольное взвешивание проходило ежедневно после завтрака. Я старалась не стоять впереди, а шла в конце очереди, чтобы не быть униженной перед другими. Тренер каждый день повторяла мне: «Какой позор! Меньше ешь! Как ты можешь смотреть на себя в зеркало?».

Я никогда не ела перед ним. Иногда я тайно перекусывала, после чего вставала на весы 15 раз за день. Я ела все меньше и меньше и каждое утро взвешивалась. Два года я терпела каждодневные унижения. Для тренеров я была просто пешкой, не было никакого человеческого отношения», — заявила пострадавшая гимнастка.