Бывший врач Валиевой раскрыл правду о допинговой истории фигуристки

Бывший врач группы Этери Тутберидзе, тесно работавший с Камилой Валиевой, — Филипп Шветский — опроверг информацию о том, что фигуристка якобы принимала 60 препаратов и имела лекарственную зависимость. Также Шветский заявил, что лично консультировал деда Валиевой — Геннадия Соловьева — и может подтвердить, что тот принимал для лечения сердца препарат с триметазидином, который позднее обнаружили в пробах спортсменки.

Почему Шветского обвинили в причастности к допингу Валиевой

Филипп Шветский много лет работал со сборной России по фигурному катанию, уделяя особенное внимание группе Этери Тутберидзе.

Он выезжал с учениками Тутберидзе на турниры и даже сидел в зоне kiss-and-cry с Камилой Валиевой в ожидании оценок, хотя обычно там присутствуют только личные тренеры фигуристов.

Однако осенью 2022 года — после допингового скандала с участием Валиевой на Олимпийских играх в Пекине — Тутберидзе прекратила работу со Шветским, а затем он покинул и сборную России.

Теперь врач написал открытое письмо «Советскому спорту», где подробно рассказал о допинговом деле фигуристки и постарался ответить на обвинения в свою сторону.

На возможную вину Шветского в допинге Валиевой начали намекать уже в феврале 2022 года, припоминая ему темную историю из начала карьеры, когда он работал со сборной России по академической гребле.

Тогда Шветский признал свою вину в том, что вводил спортсменам вещества запрещенным способом — внутривенно. В итоге пойманные на этом гребцы, сам Шветский и вся федерация были дисквалифицированы.

Однако позже врач заявил, что взял на себя вину намеренно, чтобы атлетам сократили дисквалификацию с четырех до двух лет.

В своем новом открытом письме Шветский утверждает, что вся эта допинг-история была спланирована конкурентами, чтобы устранить сборную России.

«Всей сборной и спортсменам устроили настоящий прессинг. Допросы с принуждением признания вины и обещаниями минимального наказания. Ребята верили, признавали свою вину и получали два года дисквалификации. Главный тренер сборной и я пытались их защитить и взять вину на себя», — написал врач.

Шветский утверждает, что много лет спустя его испорченный имидж намеренно использовали как косвенное доказательство допинга Валиевой.

«Это давняя история 2006 года, утратившая вроде бы свою актуальность, в умелых руках ожила и стала основным инструментом и триггером в доказательстве нашей вины 9 февраля 2022-го, когда объявили, что проба Камилы Валиевой дала положительный результат, — написал врач. — Расчет был на волну пропаганды от «борца с допингом» Хайо Зеппельта, которую с радостью подхватили более 40 СМИ и развили ее в цунами, утопившем меня без шансов на спасение. И результат достигнут. Есть преступление, есть инструмент».

Напомним, Валиеву признали виновной в приеме триметазидина и дисквалифицировали на четыре года — до декабря 2025-го.

Почему версия о лекарстве деда Валиевой имеет право на существование

В суде сторона фигуристки заявила, что запрещенное вещество попало в ее организм через лекарство «Предуктал», которое принимал ее дед Геннадий Соловьев из-за проблем с сердцем. Утверждалось, что мужчина измельчал лекарство на своей кухне, где также готовил для Валиевой десерты, и часть порошка могла попасть в ее еду.

Однако Соловьев не предоставил никаких доказательств покупки «Предуктала» и не явился в суд лично (даже по видеосвязи).

В связи с этим версию адвокатов Валиевой признали несостоятельной. Однако Шветский уверен, что эта версия (которую он выдвинул сам) имеет право на существование. Так, врач вспомнил, что к нему обращались по поводу проблем деда Валиевой с сердцем.

«Ко мне как к работающему в клинике врачу периодически обращаются по поводу своих близких. И, конечно, я вспомнил, что пожилой родственник Камилы, который в течение полугода ежедневно возил ее на тренировки и которого я консультировал, страдал кардиальной патологией.

Отталкиваясь от этих данных, я предположил о возможном назначении ему принятого в стандартную схему лечения в России препарата «Предуктал», что он и подтвердил», — сказал Шветский.

К сожалению, доказать это в суде адвокатам Валиевой не удалось.

В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили, что Валиева якобы принимала 60 различных препаратов и пищевых добавок. Однако Шветский опроверг и эту информацию.

«Что касается 60 наименований лекарств, якобы принимавшихся спортсменкой, то данные взяты из документов, по которым врач сборной отчитывается о заранее собранных препаратах перед выездом на спортивное мероприятие, а не из истории болезни, подтверждающих их прием», — подчеркнул специалист.

Почему Валиевой не нужен был триметазидин

Шветский отметил, что почти все лекарственные препараты плохо влияют на физическое состояние спортсмена, а потому назначать их в большом количестве не имеет смысла.

Также врач подчеркнул, что триметазидин в принципе не эффективен для спортсменов.

«Валиева была лидером мирового катания, и было бы настоящим сумасшествием использовать запрещенное неэффективное вещество, зная о предстоящей неминуемой допинг-пробе после соревнований.

Камила всегда проверяла у специалистов и в интернет-приложениях легальность всего, что принимала, в том числе и у меня», — рассказал Шветский.

Отсутствие результата допинг-проверки никого не насторожило

Валиева сдала положительную допинг-пробу еще в декабре 2021 года, однако ее результаты пришли только в феврале 2022-го, когда она уже выступила в командном турнире на Играх в Пекине.

Все это время пробы фигуристки находились в подвешенном состоянии, но ее все равно выпустили на лед. В итоге сборная России потеряла золото.

Шветский заявил, что сторона Валиевой была уверена в ее чистоте и потому не стала заострять внимание на задержке результатов допинг-пробы.

Кроме того, представители федерации не хотели лишний раз вступать в контакт со спортсменкой, чтобы случайно не заразить ее COVID-19 накануне Олимпиады.

«Кто должен был отслеживать задержку результатов допинг-пробы? Наверное, все. Она, родитель, ее окружение, официальные организации при допуске на соревнования.

Другое дело, что основной задачей в то время было уберечь спортсменов от вируса COVID-19, заражение которым вообще исключало участие в Олимпийских играх на любом этапе», — написал Шветский.