Российскому фигуристу грозит тюрьма в США за секс с несовершеннолетней

Фигурист Иван Десятов подавал серьезные надежды в танцах на льду и весной 2022 года решил переехать в США из-за начала специальной военной операции на Украине, которая привела к отстранению российских и белорусских фигуристов от международных соревнований.
«Главной причиной переезда было желание представлять себя на международном уровне. Как мы знаем, Белоруссия и Россия не могут сейчас это делать. И неизвестно еще сколько лет не смогут», — говорил Десятов в интервью «Чемпионату».
В США он встал в пару с американкой Изабеллой Флорес и начал выступать на внутренних соревнованиях. Большой международный дебют пары должен был состояться 19 октября — на этапе Гран-при в американском Аллене.
Однако за день до выступления Десятова неожиданно отстранили от соревнований.
Американская федерация фигурного катания заявила, что он не сможет заявляться на турниры из-за «ненадлежащего поведения».
Это расстроило многочисленных фанатов пары, которые покупали билеты только из-за них: Флорес и Десятов очень популярны в соцсетях, и их совместные ролики в Тиктоке набирают миллионы просмотров.
Делом Десятова занялись госорганы США
Ситуация выглядела особенно плохо из-за того, что отстранение наложила организация SafeSport, которая отвечает в США за борьбу с сексуализированным насилием в спорте.
Сам Десятов рассказывал в июне 2023 года, что прекрасно осведомлен о работе SafeSport, и утверждал, что у него не было проблем с этой организацией.
«Например, мне 22 года, и я не могу находиться в одной комнате с несовершеннолетней девочкой, даже если это какая-то тренировка. Не могу также просто идти рядом по улице. Люди, которые знают, сколько нам лет, могут написать в SafeSport, и потом придется подавать апелляцию, говорить, что это была моя партнерша, подруга и так далее», — рассказывал фигурист.
Тем удивительнее, что в итоге Десятова обвинили в сексе с девушкой, которой не было и 16 лет, по информации «Спорт-экспресса».
Самый известный инсайдер США в сфере фигурного катания Дейв Лиз заявил в соцсети X, что события якобы произошли еще в декабре 2023 года. Тогда предполагаемая жертва сообщила об этом своему тренеру.
Лиз также раздобыл информацию о том, что Десятов женился на своей партнерше Флорес 12 августа 2022 года, однако пара по какой-то причине скрывала эту информацию.
Судя по всему, это намек на то, что брак был заключен фиктивно ради того, чтобы Десятов получил гражданство США и мог выступать на международных соревнованиях за эту страну.
Кроме того, в интервью «Чемпионату» российский фигурист отмечал, что познакомился с Флорес в мае 2022 года, когда еще не умел говорить по-английски. В такой ситуации начало романтических отношений и скорая женитьба (уже спустя три месяца) кажутся еще более странными.
«Изабелла сразу поняла, что у меня нет языка. Иногда доходило до того, что она мне что-то говорила, а я просто, как в мультике «Мадагаскар», — «Улыбаемся и машем», — рассказывал Десятов.
По информации Дейва Лиза, делом Десятова занялись государственные органы США.