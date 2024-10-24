Российскому фигуристу грозит тюрьма в США за секс с несовершеннолетней «Спорт-экспресс»: фигуриста Десятова обвинили в сексе с несовершеннолетней в США

Российский фигурист Иван Десятов был отстранен от соревнований из-за обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней. По информации «Спорт-экспресса», девушке не было 16 лет на момент контакта с Десятовым. Спортсмен с 2022 года проживает в США и выступает в паре с американкой Изабеллой Флорес, на которой успел жениться.

Фигурист Иван Десятов подавал серьезные надежды в танцах на льду и весной 2022 года решил переехать в США из-за начала специальной военной операции на Украине, которая привела к отстранению российских и белорусских фигуристов от международных соревнований.

«Главной причиной переезда было желание представлять себя на международном уровне. Как мы знаем, Белоруссия и Россия не могут сейчас это делать. И неизвестно еще сколько лет не смогут», — говорил Десятов в интервью «Чемпионату».

В США он встал в пару с американкой Изабеллой Флорес и начал выступать на внутренних соревнованиях. Большой международный дебют пары должен был состояться 19 октября — на этапе Гран-при в американском Аллене.

Однако за день до выступления Десятова неожиданно отстранили от соревнований.

Американская федерация фигурного катания заявила, что он не сможет заявляться на турниры из-за «ненадлежащего поведения».

Это расстроило многочисленных фанатов пары, которые покупали билеты только из-за них: Флорес и Десятов очень популярны в соцсетях, и их совместные ролики в Тиктоке набирают миллионы просмотров.

Делом Десятова занялись госорганы США

Ситуация выглядела особенно плохо из-за того, что отстранение наложила организация SafeSport, которая отвечает в США за борьбу с сексуализированным насилием в спорте.

Сам Десятов рассказывал в июне 2023 года, что прекрасно осведомлен о работе SafeSport, и утверждал, что у него не было проблем с этой организацией.

«Например, мне 22 года, и я не могу находиться в одной комнате с несовершеннолетней девочкой, даже если это какая-то тренировка. Не могу также просто идти рядом по улице. Люди, которые знают, сколько нам лет, могут написать в SafeSport, и потом придется подавать апелляцию, говорить, что это была моя партнерша, подруга и так далее», — рассказывал фигурист.

Тем удивительнее, что в итоге Десятова обвинили в сексе с девушкой, которой не было и 16 лет, по информации «Спорт-экспресса».

Самый известный инсайдер США в сфере фигурного катания Дейв Лиз заявил в соцсети X, что события якобы произошли еще в декабре 2023 года. Тогда предполагаемая жертва сообщила об этом своему тренеру.

Лиз также раздобыл информацию о том, что Десятов женился на своей партнерше Флорес 12 августа 2022 года, однако пара по какой-то причине скрывала эту информацию.

Судя по всему, это намек на то, что брак был заключен фиктивно ради того, чтобы Десятов получил гражданство США и мог выступать на международных соревнованиях за эту страну.

Кроме того, в интервью «Чемпионату» российский фигурист отмечал, что познакомился с Флорес в мае 2022 года, когда еще не умел говорить по-английски. В такой ситуации начало романтических отношений и скорая женитьба (уже спустя три месяца) кажутся еще более странными.

«Изабелла сразу поняла, что у меня нет языка. Иногда доходило до того, что она мне что-то говорила, а я просто, как в мультике «Мадагаскар», — «Улыбаемся и машем», — рассказывал Десятов.

По информации Дейва Лиза, делом Десятова занялись государственные органы США.