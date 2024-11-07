«Чудо спортивной дипломатии»: россиянину вернули отобранное золото чемпионата мира

Международная федерация каноэ (ICF) передала России золотую медаль чемпионата мира, которую присудили каноисту Захару Петрову после апелляции. Спортсмен преодолел дистанцию быстрее всех, но его лодка перевернулась на самом финише, из-за чего победу оспаривали несколько раз и даже отбирали медаль. Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал итоговую победу россиянина чудом спортивной дипломатии.

России передали медаль Петрова

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова на выборном конгрессе ICF в турецкой Анталье получила золотую медаль чемпионата мира — 2024, которую завоевал российский каноист Захар Петров. Об этом Исхакова сообщила ТАСС.

«Перед началом конгресса представители международной федерации передали мне золотую медаль, которую выиграл Захар Петров в конце августа на чемпионате мира в Самарканде. После нашего возвращения в Россию мы в торжественной обстановке вручим эту награду ее владельцу», — сказала Исхакова.

Известный комментатор, мастер спорта по академической гребле Дмитрий Губерниев в беседе с «Газетой.Ru» назвал присуждение золотой медали Петрову достижением руководителей Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. По его словам, они сотворили чудо спортивной дипломатии.

«Президент федерации Евгений Архипов и генеральный секретарь Елена Исхакова не просто люди на своих местах, а те, от которых российскому спорту есть практическая польза, в том числе на международной арене.

Поверить в то, что нам вернут медаль Петрова, было совершенно невозможно. Но наша спортивная дипломатия сотворила чудо.

С моей точки зрения, таких руководителей федерации нужно на руках носить», — заявил Губерниев.

Комментатор рассказал, что ему прислали фото медали, которую передали Исхаковой, и его переполняет гордость. По словам Губерниева, этот случай дает понять, что необходимо продолжать диалог с международными федерациями, даже несмотря на тяжелые условия отстранения российских спортсменов. Комментатор считает, что важно популяризировать российский спорт и надеяться на его скорое возвращение.

«ВФГБК не просто делегировала своих спортсменов на Олимпиаду. Люди в буквальном смысле сотые доли секунды проиграли в борьбе за медали, а потом поехали на чемпионат мира в Самарканд и выиграли целую россыпь золота, их с этим успехом поздравил Владимир Путин. Да здравствует спортивная дипломатия и умные люди во главе российских федераций!» — заключил Губерниев.

Почему Петрова лишили медали

25 августа Петров принимал участие в финальном заезде одиночек на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Самарканде. Он прошел дистанцию первым, однако был дисквалифицирован и не получил золотую медаль из-за того, что его лодка перевернулась на самом финише. В официальном протоколе соревнований указано, что российский спортсмен якобы не смог финишировать.

Российская сторона подала протест, который в итоге был удовлетворен. Таким образом, Петров вернулся на первое место в протоколе с результатом 1.47,293. Молдаванин Сергей Тарновский стал вторым, а представитель Чехии Мартин Фукса — третьим.

«Справедливость восторжествовала. Захару вернули золотую медаль, но через протест. Жюри разобрали детали и вынесли свой вердикт.

Это судейские дела. Видимо, детали, на которые мы в том числе указали, возымели действие», — заявил глава ВФГБК Евгений Архипов «Спорт-Экспрессу».

Однако после этого решения результат россиянина неожиданно был вновь аннулирован. Это произошло из-за того, что четыре страны подали протест на возвращение Петрову первого места. На это решение российская сторона подала второй протест, и он удовлетворен не был.

Тем не менее последовала еще одна апелляция, после которой россиянину окончательно вернули первое место. Учитывая, что золотую медаль уже передали представителям Всероссийской федерации гребли, за судьбу награды больше не стоит беспокоиться.