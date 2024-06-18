«Роналду бьется до последнего»: чемпион Европы Кошарин — о Евро-2024 и шоу «Титаны»

Чемпион Европы по регби Кирилл Кошарин после спорта нашел себя на телевидении — стал креативным директором телеканала «2x2», ведущим футбольной программы с Иваном Новосельцевым и наставником шоу «Большие девочки» с Этери Тутберидзе. В беседе с «Газетой.Ru» чемпион рассказал, почему не планирует смотреть Олимпиаду в Париже, от кого из футболистов ждет феерии на Евро-2024 и какие впечатления у него остались от работы с Тутберидзе.

«Россиян не допускают на Олимпиаду, чтобы не отдавать им медали»

— Некоторые атлеты не могут найти себя после карьеры в спорте. Как вам удалось попасть на телевидение? Проходили ли вы какие-то кастинги?

— В нашей прекрасной стране проходит очень много мероприятий для популяризации и развития регби совместно с каналом «Матч ТВ». На одном из таких событий меня и приметил руководитель промо-департамента канала Дмитрий Лимарь. Он предложил мне попробовать себя на канале — так и началась моя карьера. Сначала я делал небольшие рубрики, а потом мне доверили собственную программу — «Здоровый образ» с Кириллом Кошариным.

— Будете ли смотреть летние Олимпийские игры в Париже? Или с малым количеством россиян вам неинтересно?

— Я патриот своей земли. На мой взгляд, МОК сейчас не допускает наших ребят на Олимпиаду во многом из-за того, чтобы не отдавать им медали. Так что, если честно, большого интереса к Играм у меня нет. Возможно, если на что-то случайно попаду, то посмотрю.

— На ваш взгляд, как скоро можно будет увидеть наших регбистов на Олимпиаде?

— Наши регбистки уже были на Олимпиаде! Они выступали на Олимпиаде в Токио, и неплохо выступали! Может, чуть перенервничали. И досадные ошибки привели к тому, что стали лишь восьмыми. Но среди 24 команд, да еще и в первый раз — это достойно, я считаю.

Что касается мужской команды, то мы, конечно, верим в наших мальчиков, в тренерский штаб и сборную, но сейчас это больше фантазия. Надеюсь, что, когда нас допустят к Играм, мы покажем достойный результат, который сможет удивить абсолютно всех.

«Пришел на тренировку по фигурному катанию и чуть не умер»

— Вы ведете программу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале «2x2». Как вам работается с футболистом Иваном Новосельцевым в роли соведущего?

— С Ваней легко и очень приятно! Мы познакомились еще до проекта: он приходил ко мне в шоу «Здоровый образ». Мы с ним посидели, подумали, что сейчас очень много аналитических программ на спортивном телевидении, но хочется раскрывать людей с другой стороны, в формате живого общения, потому что аналитика надоедает. Это намного проще смотрится.

— Как вы могли бы описать характер Ивана?

— Мы с Ванькой друг друга дополняем. Он такой строгий и выдержанный персонаж, а я такой шут при дворе. Стараюсь разбавлять серьезные темы своими шутками и нелепыми вопросами.

— Какие истории гостей вашей программы вам особенно запомнились?

— Честно, не смогу кого-то выделить, потому что все гости и все их истории очень интересные. Евгений Серафимович Ловчев — легенда нашего футбола. Как и Рома Павлюченко, Саша Самедов, Денис Глушаков, Денис Бояринцев. Алексей Спиридонов кучу интересных баек рассказал. Димка Скопинцев — действующий игрок «Динамо», который пришел к нам накануне решающих матчей, оказался очень классным, лучезарным, простым парнем.

А девчонки какие! Юля Ступак, Настя Пивоварова! Все гости очень классные, нам с ними везет, а уже 20 июня в эфире «2x2» выйдет выпуск с Сашей Головиным, мы приехали к нему в Новокузнецк, он тепло нас принял и много чего рассказал.

— Иван Новосельцев говорил в интервью «Газете.Ru», что хотел бы пригласить известных фигуристок в это шоу.

— Слушайте, я как-то попробовал на себе фигурное катание, когда ко мне в программу «Здоровый образ» приходил Дмитрий Соловьев, и я могу сказать, что это такой жестокий и жесткий спорт! Даже не в плане падений, а в плане вообще работы. Я пришел на одну тренировку и чуть не умер там. Я был готов отыграть два матча подряд, только бы не вставать на коньки. Так что фигурное катание и фигуристок я очень уважаю и буду рад видеть в нашем шоу!

«Роналду в 39 лет бьется до последнего»

— Поскольку вы ведете передачу с Новосельцевым, где в основном общаетесь с гостями из мира футбола, позвольте задать вам несколько вопросов на эту тему. Недавно стартовал чемпионат Европы по футболу. Какую сборную вы считаете фаворитом этого турнира?

— Я понимаю, что сейчас хорошие поколения есть у бельгийцев, голландцев. Ван Дейк, который никогда не играл на Евро, едет на свой на первый чемпионат Европы. Та сборная Франции, которая всех радует, тоже может произвести фурор. Мы знаем, что чемпионат мира недавно состоялся, а они играли в финале.

Англичане с Саутгейтом, которые могут удивить. Немцы! При этом есть и «темные лошадки», как те же Дания и Албания. Я думаю, что после группового этапа будет понятен расклад сил. Мы будем понимать, смотреть и обсуждать в нашей программе с Ваней. На самом деле классно, что нет какого-то одного фаворита, от этого чемпионат Европы становится интереснее.

— Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии в возрасте 39 лет. Как вы думаете, принесет ли он большую пользу своей команде, учитывая, что последние годы играет в Саудовской Аравии?

— Я считаю, что Роналду — профессионал с большой буквы. Человек, который в 39 лет бьется до последнего. И такой молодой команде, как сборная Португалии, такой человек просто необходим. С другой стороны, многие говорили, что на чемпионате мира он «душил» молодежь своим статусом. Думаю, что на этот чемпионат Европы он поедет как на последний большой турнир в своей карьере — уже, скорее, в статусе помощника главного тренера.

— Какие игроки ярче всего проявят себя на Евро с индивидуальной точки зрения, на ваш взгляд?

— Я очень хочу посмотреть на Флориана Виртца из «Байера» — молодой парень после тяжелейшей травмы восстановился, и уже ходят слухи, что он вот-вот перейдет в мадридский «Реал». Вообще у немцев очень интересный набор исполнителей: если раньше всегда ориентир был на «Баварию» и «Боруссию», то сейчас это не так, есть очень много талантливых игроков из других команд. Так что очень интересно, как Юлиан Нагельсман будет управлять этой лошадкой под названием сборная Германии.

«Хочется верить, что Сафонову удастся стать номером один в ПСЖ»

— Российский вратарь Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ». По информации Фабрицио Романо, Сафонову сообщили, что первый номер команды не определен и он сможет побороться за эту роль. На ваш взгляд, каковы шансы Матвея выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы?

— Хочется верить, что Матвею удастся стать номером один в ПСЖ. В Европе другой режим футбола в принципе, о чем не раз рассказывал тот же Саша Головин, так что надеюсь, что со сменой этого режима у Матвея будет больше возможностей проявить себя. И он едет с этой целью. Ведь после «ПСЖ» может быть и «Манчестер Сити», и «Реал Мадрид» — ничего не мешает. Андрей Лунин же как сыграл в «Реале»! Есть примеры.

— Как оцените этот сезон в исполнении Алексея Миранчука, который выиграл Лигу Европы с «Аталантой»? На ваш взгляд, стоит ли ему перейти в другую команду, где он будет иметь больше игрового времени?

— Непонятно. Как будто Джан Пьеро Гасперини ему не доверяет. Думаю, что, если будет шанс уйти в аренду с возможностью играть, то можно рассмотреть такой вариант. Или уже через агентов рассматривать вариант большего количества игрового времени в «Аталанте», большего доверия от тренера. Очень сложно что-то советовать. Леша должен сам принять решение в зависимости от того, чего он хочет.

— В этом году «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Как думаете, какие клубы смогут составить ему конкуренцию в следующем сезоне?

— Этот чемпионат был очень интересным. Что у «Краснодара», что у «Динамо» были возможности забрать золото. Но тут сыграл ген чемпиона. Потому что все мы видели последний тур, где «Краснодар» вышел выигрывать, а «Динамо» после нескольких невероятных матчей просто не понимало, что делать на поле. Так что «Зенит» молодец, «Зениту» браво, потому что даже в таких ситуациях они могут собраться и забрать чемпионство.

— Новым главным тренером ЦСКА стал Марко Николич, а одним из его ассистентов будет Алексей Березуцкий. Чего вы ожидаете от работы этого тандема в следующем сезоне?

— Владимир Федотов создал хорошую команду, но короткая скамейка не дает возможности бороться за высокие места. Хотя этим составом ЦСКА проиграл по пенальти в финале пути РПЛ Кубка России, плюс еще тяжелейшая травма Владислава Торопа сказалась. С новым тренером, конечно, курс изменится. Про Николича говорят, что он похож на Карло Анчелотти: не столько тренер, сколько мотиватор. Посмотрим, насколько эта схема сработает в ЦСКА с нашими игроками.

— Главным тренером «Спартака» был назначен Деян Станкович. Как вы думаете, справится ли серб с работой в таком непростом клубе, как «Спартак»?

— Очень мало примеров хороших игроков, которые стали хорошими тренерами. Сейчас самый яркий, наверное, Хаби Алонсо, но таких единицы. Что касается «Спартака» и Станковича, то тут точно будут какие-то пертурбации по составу, потому что он пока просто не знаком с командой. Ему понадобится время на адаптацию, а в «Спартаке» его, как правило, не дают. Так что посмотрим, сможет ли Станкович разрушить стереотип, что классные игроки редко становятся классными тренерами.

«Не было такого, что мы бьемся за 10 млн рублей и ненавидим друг друга»

— Вы приняли участие в проекте «Титаны» на ТНТ, где среди 99 сильнейших людей России соревновались за 10 млн рублей. Какие впечатления остались от этого проекта?

— Я зашел на арену сразу после Артура Далалояна, увидел, что умеют ребята, и подумал, что, наверное, мне здесь делать нечего. А потом подумал: а почему нет? Можно попробовать! Возможно, будут испытания, где и мы, регбисты, сможем себя показать.

Первые два испытания были очень сложными для ребят с массой больше 100 кг. А вот в третьем мы уже дали жару! Мы показали, что большие парни тоже что-то могут! Посмотрим, что будет дальше. Я не так долго нахожусь на нашем телевидении, но могу честно сказать, что это один из самых крутых и масштабных проектов, связанных со спортом, — я такого еще не видел.

Многие пытались сделать подобное, но такого масштаба, борьбы с искусственным интеллектом не было нигде. Над проектом работает крутая команда режиссеров, операторов, продюсеров. Я очень благодарен им всем. И тому факту, что я оказался среди 99 сильнейших атлетов страны. Это нереальный проект, у которого есть крутое будущее!

close 100% Чемпион Европы по регби Кирилл Кошарин на шоу «Титаны» ТНТ

— Каково вам было бороться с футболистами Романом Павлюченко и Дмитрием Сычевым? В чем была их сильная сторона?

— Если говорить откровенно, то футболистам, представителям игрового вида спорта, в первых испытаниях было очень непросто. Да много кому было непросто! Пришла вот Света Ромашина, самая титулованная спортсменка в нашей стране, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. И первое испытание, вис на перекладине — очень сложное, и она выбывает.

В «Титанах» нет испытаний, заточенных под кого-то. Здесь акцент на выносливость и характер. Что касается футболистов, то они красавчики! И Рома Павлюченко, и Дима Сычев боролись до конца. Дима вообще в третьем выпуске показал свои уникальные возможности, когда боролся против двух соперников, которые его значительно превосходили в габаритах. Сергей Фесиков, призер Олимпиады по плаванию, — огромный двухметровый человек, Никита Москвин — человек, который занимается тяжелой атлетикой. И против них Димка Сычев. Ему просто не хватило фарта, чтобы удержать мяч.

— В шоу также участвовали звезды, которые не занимались профессионально спортом. Например, певец Влад Соколовский. Какое впечатление на вас произвело его выступление?

— Я могу честно сказать, что Влад Соколовский, несмотря на то, что все о нем думают, что он певец и актер, — это в первую очередь человек с хорошей физической подготовкой. После первого испытания он остался. После второго командного — тоже.

Там был косяк у капитана команды, который просто неправильно начал выполнять испытание и проиграл его: ошибки Влада Соколовского в этом нет. Влад мог бы продержаться долго! И это неудивительно. В шоу ведь были и фотомодели, но не надо думать, что это легко. Им тоже надо поддерживать себя в форме! Это такая же работа, как и любая другая. Люди выкладываются и психоэмоционально, и физически. Если нет физической подготовки, ты не будешь выдерживать конкуренцию.

close 100% Чемпион Европы по регби Кирилл Кошарин на шоу «Титаны» ТНТ

— Какая атмосфера царила на съемках? Это было больше похоже на детский лагерь или олимпийские соревнования?

— Большинство профессиональных спортсменов — закрытые люди. А я человек такой, что мне нужно создавать атмосферу, и я старался это делать. Поскольку я много с кем был знаком на проекте, я старался брать на себя роль заводилы. Не было такого, что мы бьемся за 10 млн рублей и ненавидим друг друга. Была очень крутая атмосфера, мы наслаждались проектом и обществом друг друга. Да, были жесткие шутки, но никто не принимал их в штыки. Даже когда люди начали массово вылетать, атмосфера не поменялась, не было никакой вражды и подковерных игр. Максимальный взаимный респект!

— В третьем выпуске в проекте начали появляться заговоры, когда двое могли договориться, чтобы «слить» третьего. Как к этому отнеслось большинство участников?

— Как по мне, это какая-то фигня. Когда мы увидели, как они начинают играть «в собачку», мы были крайне удивлены. Не оценили мы этих выпадов от ребят, которые решили победить любой ценой. Я командный игрок, поэтому все, что делается исподтишка ради своей выгоды, мне чуждо. Не могу отвечать за каждого человека, у всех свое мнение, своя цель и свой путь, который он выбрал на проекте. Но могу сказать, что на общей атмосфере это не сказалось, мы все переводили в юмор, и на протяжении нескольких дней потом подкалывали человека, который начинать там что-то мутить.

«Энергетика у Тутберидзе очень мощная»

— Вы выступили в роли наставника-тренера на проекте «Большие девочки». Насколько сложно было составить программу тренировок для неспортивных людей, перед которыми стоит цель сбросить много килограммов?

— По одному из моих образований я тренер по регби и тренер по физической подготовке. Я был главным тренером любительской команды «ЦСКА Москва», с которой мы выигрывали и чемпионат, и Кубок Москвы. И поэтому женский коллектив для меня — это не проблема. Просто на проекте «Большие девочки» девчонки были чуть-чуть побольше, а никаких проблем у нас не было.

— Какой из видов спорта наиболее помогает в похудении, на ваш взгляд?

— Я скажу так: спорт хорош тогда, когда ты получаешь от него удовольствие. Относительно похудения, дорогие друзья, ничего вам не поможет, пока вы не нормализуете свой режим. Если брать три основных составляющих — спорт, режим и питание, — то спорт будет занимать всего 10%.

Спорт необходим, чтобы твоя кожа не обвисала, когда у тебя начнет уходить лишний вес. Это я говорю про людей, которым нужно скинуть 10-15 килограммов, а не 60-80.

Спорт, конечно, улучшает метаболизм и увеличивает эффект. Если мы будем просто сидеть на диетах, то без спорта процесс похудения будет затягиваться. Любая активность, которой вы занимаетесь, приведет вас к прекрасному результату. Нельзя выделить что-то одно, главное, чтобы нравилось. А нравиться может разное.

— На проекте вашей коллегой была Этери Тутберидзе. Каково было работать в тандеме с известным тренером? Какое впечатление Тутберидзе произвела на вас как личность?

— Я могу сказать, что энергетика у нее очень мощная. Это человек с большой буквы, легенда тренерского цеха. Когда мы с ней общались, она абсолютно честно и откровенно отвечала на любой вопрос. Никакого кокетства не было. Этери Георгиевна — величайшая женщина, и спасибо проекту «Большие девочки» за возможность личного знакомства с ней.

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«Суть шоу: клочок газона, двое соперников и мяч»

— Стартовал новый сезон шоу «Раз на раз», в котором российские игроки в американский футбол будут выявлять сильнейшего. Что еще нового появится в шоу?

— Новый сезон называется «Американ бой», до этого в шоу бились в основном регбисты. С этого сезона у нас появляется титул MVP. Участники будут зарабатывать очки на протяжении сезона и подниматься в турнирной таблице. Это будет дополнительная мотивация для ребят: теперь даже после обидных поражений они смогут реабилитироваться и подняться выше в таблице.

— Почему в новом сезоне на смену регби пришел американский футбол?

— У нас всегда была задача создать интересный короткий формат, чтобы привлечь внимание аудитории к таким видам спорта, как регби и американский футбол, которые не особо популярны в нашей стране. Эти виды спорта подходят любому возрасту: можно отдавать детей, можно заниматься самим. Есть много примеров людей, которые до 35 лет сидели в офисе, а потом пошли играть в регби или американский футбол. Поэтому наша основная задача — показать эти виды спорта с другой стороны.

— В новом сезоне появятся все атрибуты американского футбола, включая амуницию?

— Да! Каркас, экипировка, шлемы — все это будет. Но главное, что суть шоу останется прежней: клочок газона, двое соперников и мяч. Это схватка в первую очередь характеров. Победит сильнейший!

close 100% Фрагмент шоу «Раз на раз» 2х2

— Также в эфире 2x2 стартовало шоу «Катлетика» — опять же с вами в качестве ведущего. Там будет выпуск про американский футбол или регби?

— Будут выпуски про ММА, падел, тайский бокс, мотокрос. Шоу действительно классное — для тех, кто никак не решался заняться каким-либо спортом из-за страха неудачи или лени. Для этих самых людей мы подробно расскажем про каждый вид спорта, вместе со звездами попробуем разобраться в мифах, собрать советы от профи и вообще подтолкнем зрителей на что-то новое, чтобы наконец заняться собой!