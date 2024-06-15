«Это посмешище»: МОК допустил на Олимпиаду в Париже 14 россиян Тренер Иванов: никто из российских тхэквондистов не выступит на Играх в Париже

Международный олимпийский комитет допустил на Олимпийские игры в Париже 14 россиян. При этом среди борцов допуск не получили сильнейшие — олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Заур Угуев, а все тхэквондисты, которые завоевали квоты, получили отказ без объяснения причин. Президент Федерации спортивной борьбы России Мамиашвили назвал список МОК «посмешищем», а главный тренер сборной РФ по тхэквондо Иванов подчеркнул, что решение комитета «обсуждению и обжалованию не подлежит».

Кого из россиян допустили на Олимпиаду в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте опубликовал список из 14 российских спортсменов, которые были допущены до участия в Олимпийских играх в Париже — 2024 в нейтральном статусе.

Пока допуск получили атлеты только из трех видов спорта:

Среди борцов допуск на Игры не получили сильнейшие российские спортсмены — двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев и обладатель золотой медали Олимпиады в Токио Заур Угуев.

Кроме того, МОК отдельно подчеркнул, что отказал всем тхэквондистам из России, несмотря на то что они завоевали четыре олимпийские квоты.

«У России есть четыре квоты: две мужских и две женских. Ни один спортсмен не был объявлен допущенным или приглашенным на Игры», — говорится в заявлении на сайте МОК.

В комитете пояснили, что вместо россиян на Игры отправят спортсменов из других стран: «В некоторых видах спорта количество допущенных к участию спортсменов может быть меньше количества заработанных квотных мест. В таких случаях данные квоты будут перераспределены спортсменам из других Национальных олимпийских комитетов».

Именно такая судьба ждет четыре квоты российских тхэквондистов.

Почему МОК отказал многим россиянам

МОК создал специальную комиссию для проверки российских спортсменов, подавших заявки на нейтральный статус. Сотрудники этой комиссии изучали биографию и проверяли заявления в интервью и в соцсетях каждого атлета, а также всех членов персонала, которые поедут с ним на Олимпиаду.

Чтобы получить допуск на Игры, российский спортсмен и его команда должны были соответствовать множеству критериев — например, не поддерживать публично действия России на Украине и не иметь отношения к спортивным клубам, связанным с военными структурами (ЦСКА, «Динамо»).

Так, борец Абдулрашид Садулаев числится в рядах Росгвардии и обладает воинским званием. Это сразу поставило крест на его шансах попасть на Игры.

Лайк в соцсетях на пост, имеющий отношение к СВО, так лишал возможности стать олимпийцем. Подобные проблемы возникали еще в 2023 году у тхэквондистов Максима Храмцова и Владислава Ларина, которых с первого раза не допустили до чемпионата мира из-за отметок «Мне нравится» на «нежелательных» публикациях. Теперь их не допустили и до Олимпиады.

Решение окончательное

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили возмутился тем, что на Игры не допустили сильнейших россиян, и выразил надежду, что список еще будет пополняться.

«Не понятно, окончательный ли это набор. А вопрос основной в том, что в этом списке МОК нет наших явных лидеров. Не знаю, чем они руководствовались, составляя такой список. Это посмешище», — приводит слова Мамиашвили Sport24.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась еще радикальнее.

«Они офонарели, если считают, что соревнования без выдающихся спортсменов можно считать Олимпийскими играми.

Не допущены лучшие по результатам спортсмены. Думаю, что это не конец, кого-то еще добавят, чтобы выглядеть приличнее», — сказала она (цитата по ТАСС).

В Союзе тхэквондо России, напротив, уверены, что список МОК — окончательный.

«Никто из наших спортсменов, которые завоевали лицензии, до Олимпийских игр не допущен. Да, это окончательное решение. Как я понимаю, никакому обсуждению и обжалованию оно не подлежит. Без каких-либо объяснений. И замены спортсменов невозможны. Совершенно верно — никто из наших тхэквондистов не выступит на Олимпийских играх в Париже», — сказал главный тренер сборной России Вадим Иванов РИА Новости.

Надежда на другие виды спорта

14 допущенных россиян в велоспорте, прыжках на батуте и борьбе — это еще не конец.

«Список будет обновляться в соответствии с решениями комиссии», — говорится в заявлении МОК.

В частности, в данный момент комиссия проверяет заявки теннисистов, сообщил официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

«Процесс проверки среди российских и белорусских теннисистов для получения нейтрального статуса продолжается. Думаю, в скором времени мы выступим с заявлением по данной теме», — приводит слова Адамса «Матч ТВ».

Также неизвестно, кого из россиян допустят в плавании, дзюдо, пятиборье и академической гребле.