Теракт, скандалы с подопечными, болезнь дочери: что перенесла Этери Тутберидзе

24 февраля 50-летний юбилей отмечает одна из самых успешных тренеров в истории фигурного катания — Этери Тутберидзе. Она прославилась на весь мир своими чемпионками Юлией Липницкой, Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Александрой Трусовой, Камилой Валиевой и Анной Щербаковой, а теперь ей построили собственный центр фигурного катания. При этом несколько подопечных ушли от нее со скандалом. «Газета.Ru» рассказывает о сложной жизни и захватывающей карьере звездного специалиста.

Короткий личный путь в спорте

Этери Тутберидзе была одной из пяти детей в семье, что сильно повлияло на ее личность, как она сама не раз рассказывала. На коньки она встала в 4,5 года и постепенно шла к спорту.

«Я родилась в Москве, была пятым ребенком в семье. У меня три сестры и брат. Так что родителям пришлось крутиться, чтобы поставить всех на ноги. По большому счету мы не нуждались ни в чем. Папа брался за любую работу. Он часто повторял, что наши дети должны быть одеты лучше всех. «Если в семье один ребенок, никто не посмотрит, что на нем. А там, где пятеро, скажут — развели нищету», — говорил он маме», — рассказывала Тутберидзе в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Сначала Этери занималась в группе Евгении Зеликовой, а затем перешла к ее супругу, который был более именитым тренером, — Эдуарду Плинеру.

Уже в юниорах у спортсменки был достаточно приличный по тем временам набор прыжков: двойной аксель, тройной сальхов и тройной тулуп. Однако постепенно технический арсенал стал давать сбой. Сама Этери причиной называла в том числе отъезды своего наставника на соревнования. Без него тренировки и разминки были недостаточно качественными.

Все это закончилось трещиной в позвоночнике, которую помогла вылечить мать Тутберидзе. Помогли инъекции кальция.

Возможно, лечение оказало и неожиданный эффект: спортсменка за несколько месяцев выросла на 22 сантиметра, что плохо для одиночного катания.

Юная Тутберидзе перешла в танцы на льду — в группу к Татьяне Тарасовой. Потом поработала с Еленой Чайковской, Натальей Линичук и Геннадием Аккерманом, снова с Тарасовой… Но больших успехов уже не добилась, в итоге закончив спортивную карьеру.

Отъезд в США и теракт

«Я несколько раз становилась призером этапов Кубка СССР, отбиралась в финал, но все это, конечно, не очень серьезные достижения. А затем уехала в Америку — выступать в шоу Ice Capades. Отработала там почти пять лет», — рассказывала Тутберидзе в интервью «Спорт-Экспрессу».

Поначалу не слишком успешная фигуристка нашла работу в «Российском балете на льду», с которым и отправилась на гастроли в Соединенные Штаты Америки. Правда, часть труппы из-за проблем с документами поначалу завернули на границе, и остальные артисты, включая молодую Этери, месяц дожидались коллег в Оклахома-Сити, имея лед для тренировок, но почти не имея средств даже на еду.

Когда же труппа воссоединилась, у нее не было разрешения на выступления. Так прошло восемь месяцев, причем спали артисты все это время на полу. И все же «Российский балет на льду» смог дать несколько выступлений, получивший большой успех у публики.

А затем случился самый крупный на тот момент теракт в истории США, когда 19 апреля 1995 года бывший военнослужащий Тимоти Маквей припарковал начиненный взрывчаткой автомобиль у административного здания имени Альфреда Марра и, прежде чем уехать, поджег запал.

Труппа Тутберидзе проживала в здании «Юношеской христианской ассоциации» — неподалеку от взорванного объекта.

Тутберидзе оказалась внутри событий и чудом не пострадала, чем во многом обязана американскому пожарному, который ее нашел и приютил в своей семье.

«В то утро спустилась вниз умыться, посмотрела на часы — 9.04. Взрыв. Страшный грохот. Навалившаяся тяжесть от взрывной волны. Гробовая тишина. И нечеловеческие крики... Не знаю, как очутилась на улице. Одна. Видно, долго выбиралась, стены были разворочены, — рассказывала Тутберидзе впоследствии. — Мне казалось это чем-то нереальным.

Когда вышла на улицу, то думала, что мне это снится, машины горели в куче. Пока я выбиралась из здания, весь российский балет увезли в другое здание. Люди побежали в разные стороны, а я не могла понять, куда бежать, нашла какой-то камень и присела под ним. Тут меня нашел пожарный, который понял, что мне нужно помочь. Я была в шлепках, с зубной щеткой и полотенцем. Я бродила за ним, пока он проверял соседние здания».

Именно тот пожарный и отправил видео выступлений фигуристки в разные организации, среди которых оказался и цирк на льду Ice Capades, куда Тутберидзе пригласили вместе с ее партнером Николаем Аптером. В этом шоу она провела четыре года, а после решения партнера закончить выступления и стать тренером последовала его примеру.

Трудности на родине

Бывшие партнеры по цирку на льду, где обязательным условием выступлений было исполнение партнершей сальто через голову партнера, перебрались в Сан-Антонио, где начали тренерскую деятельность.

В этом Тутберидзе помогло ее разностороннее образование. С детства она изучала языки и занималась в музыкальной школе, а уже в молодости училась на хореографа-балетмейстера у Геннадия Малхасянца.

В США специалист работала со всеми подряд, начиная с самых низов, и за шесть лет добилась достаточно приличного положения. Она стала фактически жить на два дома, постоянно летая в Москву к родителям, и в итоге приняла решение вернуться на родину на постоянной основе.

Поначалу найти в Москве работу было сложно. На «Стадионе юных пионеров», где Тутберидзе тренировалась в детстве, не было вакансий. Не смогла ничего предложить известный тренер Елена Чайковская. Не было мест и в ЦСКА, несмотря на готовность молодого специалиста работать бесплатно. Лишь после звонка в «Цирк на льду» удалось получить сразу две площадки — на Таганке и в Братеево.

Именно на Юге Москвы к Тутберидзе пришла ее первая фигуристка, которая впоследствии добилась спортивных успехов. Полина Коробейникова под руководством наставницы дошла до третьего места в финале юниорского Гран-при и в том же сезоне стала четвертой на взрослом чемпионате Европы, чисто исполнив семь тройных прыжков, включая каскад флип-тулуп. Для сезона-2011/12 это был очень солидный набор.

Постановка прыжковой базы сложнее, чем у конкуренток, стала фишкой тренерского штаба Тутберидзе, неотъемлемыми частями которого со временем стали хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер по прыжкам Сергей Дудаков.

Спустя время Тутберидзе оказалась в ледовом дворце «Орбита» в Зеленограде, а затем — на катке «Серебряный» в Серебряном Бору, где отработала восемь лет. Там к ней пришла первая звездная в будущем ученица Полина Шелепень, а также Евгения Медведева. Так в группе Этери появились первые победители и победительницы Кубка страны младшего и старшего возраста.

С 2008 года Тутберидзе со своим штабом начала работать в СДЮСШОР «Самбо-70», которая в 2013 году была преобразована в отделение «Хрустальный» и именно благодаря работе этого штаба прославилась на весь мир.

Прорыв Липницкой в Сочи

Прорывным для Тутберидзе стал олимпийский сезон-2013/14. Тогда засверкала звездочка юной фигуристки из «Хрустального» Юлии Липницкой. Она заявила о себе на взрослом уровне уже в серии Гран-при, где убедительно выиграла оба своих этапа, после чего в финале заняла второе место, уступив лишь легендарной японке Мао Асаде.

Дальше было второе место на чемпионате России после Аделины Сотниковой, но убедительнейшая победа над всеми, включая соотечественницу, на чемпионате Европы.

После этого на Олимпийских играх, проходивших в Сочи, именно Липницкую выбрали для исполнения обеих программ в женской части командного турнира, и она не просто не подвела, а произвела фурор.

Юная россиянка выиграла и короткую, и произвольную программы, идеально исполнив самый сложный на тот момент набор тройных прыжков.

Отдельно стоит сказать про произвольный прокат: образ «девочки в красном пальто» из «Списка Шиндлера» настолько потряс мир, что письмо с благодарностью спортсменке даже направил режиссер фильма Стивен Спилберг. Трибуны, включая президента страны Владимира Путина, аплодировали спортсменке после ее выступления стоя.

Сборная России во многом благодаря вкладу Липницкой выиграла командный турнир, а сама спортсменка побила возрастной рекорд для олимпийских чемпионов в фигурном катании (выиграв золото в 15 лет и 249 дней). Тутберидзе как тренер Липницкой прославилась на весь мир.

Правда, эмоций на личные соревнования девушке не хватило, и там знамя страны подхватила оставшаяся без командного турнира Сотникова, а Юлия стала лишь пятой, допустив ряд ошибок. Закончила она сезон серебром на чемпионате мира после той же Асады, но дальше больших успехов уже не было.

Медведева против Загитовой

Впрочем, уже тогда сработало то, что со временем станет еще одной фишкой «Хрустального»: постоянная сменяемость звездных спортсменок.

Вскоре после Липницкой на авансцену вышла другая ее ученица — Евгения Медведева. В 2016 и 2017 годах она захватила пальму первенства в мировом фигурном катании, несмотря на жесткую конкуренцию.

Евгения отличалась харизмой, а каталась необычайно легко. Ну и конечно, превосходила конкуренток более солидным набором элементов. Она в доминирующем стиле провела два сезона, выиграв абсолютно все турниры, кроме одного этапа Гран-при (второе место), включая два чемпионата мира.

Именно Медведева была безоговорочным фаворитом перед Олимпийскими играми в Пхенчхане в 2018 году, но в том сезоне набрала силу новая ученица Тутберидзе — Алина Загитова, которая была на два с половиной года младше своей одногруппницы.

Обе девушки выиграли по два этапа Гран-при, но не встретились в финале — Медведева получила стрессовый перелом ноги, что, вероятно, стало следствием больших нагрузок, и участие в этом соревновании не приняла.

Возможно, в тот момент тренерский штаб и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сделали ставку на Загитову, но Медведева смогла вернуться на лед к чемпионату Европы, хотя и уступила там Загитовой, которая в ее отсутствие также завоевала свой первый титул чемпионки России.

Перед Олимпиадой назвать фаворита в женском катании было практически невозможно, но было очевидно, что турнир разыграют между собой эти две спортсменки. При этом у более юной Загитовой было преимущество в сложности элементов за счет более дорогого каскада тройной лутц — тройной риттбергер, который не исполняла Медведева.

В командном турнире Медведева убедительно выиграла свою короткую программу, а Загитова в еще более доминирующем стиле выступила в произвольной. Вот только провал Михаила Коляды не позволил сборной России подняться в итоге выше второго места.

Так что в личном турнире спортсменки соревновались за единственную возможность взять свое олимпийское золото. Загитова установила мировой рекорд в короткой программе, но Медведева отстала всего на 1,31 балла. Произвольную обе откатали блестяще, и судьи умудрились присудить им абсолютно одинаковые очки (156,65). В итоге по сумме двух программ Загитова оказалась сильнее.

Первые скандалы

15-летняя Загитова стала олимпийской чемпионкой, а после этого провалила чемпионат мира, заняв там лишь пятое место. Мировой форум она выиграла год спустя, «закрыв гештальт» и на этом фактически закончит карьеру, хотя официального объявления об этом так и не сделала.

Медведева, которая доминировала в фигурном катании на протяжении двух лет, пережила в олимпийский год тяжелую травму и после блестящего выступления на Играх осталась лишь второй, пережив страшный психологический удар.

В итоге спортсменка не смирилась со случившимся и винила во многом тренеров. В конце сезона Евгения перешла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Это решение Медведевой вызвало скандал.

Тогда Тутберидзе, пожалуй, впервые публично приоткрыла завесу «кухни» своей школы, придя в шоу на Первый канал. Там тренер показывала свои сообщения, отправленные Медведевой, на которые та не ответила перед уходом к Орсеру. Также Тутберидзе раскрыла, что сразу после объявления своих оценок на Олимпиаде Евгения в истерике кричала наставнице, что та должна была задержать Загитову на год в юниорах.

Тогда же российский тренер фактически ввела в обиход «золотой стандарт» расставания, рассказав, что ученица должна была сказать наставнице все в лицо на катке и отблагодарить за совместную работу цветами.

Под руководством Орсера Медведева, у которой начался пубертатный период, больших успехов не добилась, однако ее бронза на чемпионате мира в сезоне, полном боли и разочарований, выглядела сродни победе.

Впоследствии Евгения вернулась к Тутберидзе в сезоне-2020/21 (когда из-за пандемии не могла въехать в Канаду), помирившись с тренером, и даже принесла ей те самые цветы, но успехов больше не имела.

А в «Хрустальном» тем временем подросла новая плеяда звездочек, причем самых ярких было сразу три: Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Косторная брала великолепным катанием, приносившим ей блестящие баллы за компоненты, а также шикарным тройным акселем. Трусова, получившая прозвище Русская ракета, имела совершенно уникальный арсенал из четверных прыжков. Исполняла «квады» (просто не в таком количестве) и Щербакова.

Новый цикл — новые звезды

Именно эта троица стала лидерами в женском катании, забрав себе все победы на различных турнирах. Однако их расцвет пришелся на неудачное время — посреди олимпийского сезона.

Именно группа Тутберидзе фактически открыла «гонку вооружений» элементами в женском катании, однако организмы спортсменок из-за пубертата в какой-то момент переставали справляться со сложными прыжками стабильно. И прайм в женском катании теперь редко длится больше двух лет.

Косторная в итоге до Игр-2022 даже не добралась, уйдя из «Хрустального» со скандалом, а впоследствии вообще перейдя в парное катание, где выступает и теперь. Уходила от своего тренера привыкшая к победам по юниорам Трусова. Правда, в олимпийский сезон она вернулась в «Хрустальный».

Самой успешной из троицы в конечном счете стала, может быть, наименее яркая, но самая стабильная Анна Щербакова. Но и она ехала в Пекин не в статусе фаворита, потому что к этому времени на взрослый уровень вышла новая звезда группы Тутберидзе — Камила Валиева.

Пекин-2022 и допинговый скандал

Историю той Олимпиады сейчас знает практически каждый из-за допингового дела Валиевой. Оно сильно омрачило и, можно сказать, загубило карьеру спортсменки, которую Тутберидзе называет самой талантливой ученицей из всех.

Камила выиграла абсолютно все по юниорам, а во взрослом катании вышла на пик формы как раз в олимпийский сезон. Она исполняла тройной аксель как в короткой, так и в произвольной программах, а также три «квада» в произвольной: четверной сальхов и два тулупа — сольно и в каскаде с тройным.

Кроме того, Валиева катала образцово чисто: выиграла и чемпионат России, и чемпионат Европы, и именно ее выбрали в Пекине для выступлений в командном турнире как в короткой, так и в произвольной программах, несмотря на наличие в составе Щербаковой и Трусовой.

Валиева не подвела, выиграв оба турнира, и была фаворитом в индивидуальных соревнованиях, но незадолго до их старта пришла новость о том, что в сданной еще в декабре пробе у спортсменки обнаружен запрещенный триметазидин.

Валиеву сначала отстранили от соревнований, потом отменили это решение, но она не справилась с нервами и проиграла индивидуальный турнир (Щербакова стала олимпийской чемпионкой, у Трусовой — серебро), а допинговое дело длилось на протяжении нескольких лет, пока Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) не вынес вердикт о четырехлетней дисквалификации 17-летней спортсменки с аннулированием ее результатов на всех турнирах, начиная с даты положительной пробы, что привело к потере золота командного турнира Олимпиады в Пекине.

Интересно, что во многом решению о дисквалификации спортсменки поспособствовали и показания Тутберидзе, которые она давала еще перед заседанием независимого комитета РУСАДА, который тогда вынес решение в пользу Валиевой.

Сама Тутберидзе не раз говорила, в том числе и в тех показаниях, что как тренер не занимается и не контролирует принимаемые ее спортсменками медицинские препараты, однако в мотивировочной части решения CAS приводятся ее слова из интервью аж от 2019 года:

«Госпожа Тутберидзе была главным тренером спортсменки. В интервью в 2019 году она подтвердила, что мельдоний предоставлялся российским спортсменам для улучшения восстановления и поддержки сердечной мышцы. Но когда мельдоний был запрещен WADA в 2016 году, Тутберидзе сказала, что «надо было искать что-то новое».

Там же указывается, что триметазидин, обнаруженный у Валиевой, обладает свойствами, аналогичными мельдонию.

Роль в истории

Отношение к Тутберидзе в сообществе фигурного катания выглядит неоднозначным. С одной стороны, она сверхуспешный тренер, приводящий своих спортсменок к настоящим высотам. С другой, девушки держатся на Олимпе совсем недолго, а затем их сменяют другие. И все чаще ученицы Тутберидзе уходят от нее со скандалами.

Кроме того, за рубежом и до истории с Валиевой не раз намекали на использование в «Хрустальном» запрещенных препаратов, однако никаких доказательств этому никогда не было. Теперь ситуация изменилась, а давление только усилилось.

Неоднозначно воспринимаются и ее выступления в прессе, которых с годами становится больше. Во всех конфликтных ситуациях наставница критикует именно ушедших от нее подопечных. И это не всеми любителями фигурного катания принимается как объективная оценка событий.

При этом даже «хейтеры» не могут отрицать успехи тренерского штаба Хрустального. Помимо того, что ученицы Тутберидзе выиграли россыпь трофеев самого высокого уровня, ее тренерский штаб провел настоящую революцию, установив в женском катании золотой стандарт по сложности элементов. Именно благодаря Тутберидзе девушки из России теперь регулярно прыгают четверные прыжки, чего раньше не было в принципе.

Загадочная история дочери

Отдельной главой в карьере Тутберидзе идет ее дочь — Диана Дэвис. Правда, сама специалист с ней сейчас не работает, но всячески помогает карьере. Тутберидзе родила в США, а имя настоящего отца девочки общественности доподлинно неизвестно.

При этом путь самой Дэвис в спорте был очень сложным. В результате врачебной ошибки на фоне приема антибиотиков у Дэвис в два года развилась сенсоневральная тугоухость третьей степени. Девочка пользовалась слуховым аппаратом и боялась общаться с людьми, но в итоге смогла все преодолеть и пробилась в спорт.

В паре с Глебом Смолкиным, сыном актера Бориса Смолкина, Диана добилась успехов, завоевав второе место на чемпионате России и выступив на чемпионате Европы и Олимпийских играх в Пекине.

Прошлый сезон тандем пропустил, тренируясь в США. Ходили слухи о переходе в «звездно-полосатую» сборную, однако они не оправдались. Тем не менее спортивное гражданство дуэт все же сменил и теперь представляет Грузию, что оппоненты Тутберидзе также запускают в ее адрес в качестве шпилек.

Но сама специалист продолжает вести себя так, как будто ничего не происходит. Свои принципы работы она недавно рассказала в шоу о похудении «Большие девочки», в котором она выступает в качестве наставницы:

«Вы должны научиться не зависеть от общества. Не общество определяет, как вы должны выглядеть. Очень много фанатов, антифанатов. Очень любят меня критиковать. Я на это спокойно смотрю. У меня есть выражение: на всю критику [наплевать]...»