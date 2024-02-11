«Ни один протез не заменит конечность». Сможет ли Костомаров вновь блистать на льду? Реабилитолог Воробьевский считает, что Костомарова ждет длительная реабилитация

Восстанавливающийся после ампутации конечностей Роман Костомаров продолжает привыкать к протезам и пробует выходить на лед. Врач-реабилитолог Владислав Воробьевский рассказал «Газете.Ru» о сложностях, которые ждут спортсмена на этом пути, подчеркнув, что, какими качественными бы ни были протезы, они не заменят конечности. Кроме того, специалист высказался о форме 38-летнего хоккеиста Александра Овечкина, который в текущем сезоне забивает гораздо меньше, чем в прошлом.

В январе 2023 года олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, выступавший в паре с Татьяной Навкой, оказался в реанимации. Спортсмен на ногах перенес ОРВИ ради участия в ледовых шоу. Но затем организм дал сбой: развился сепсис, фигурист перенес кому, ампутацию конечностей, полугодовое пребывание в больнице.

Реабилитация Костомарова продолжается до сих пор. В преддверии 2024 года зрители приветствовали кумира, вновь вышедшего на лед в шоу Авербуха. Однако возникает вопрос, сможет ли фигурист теперь выполнять сложные элементы?

Легкое недомогание и его страшные последствия

2022 год Роман Костомаров завершал блистательным участием в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». И когда у двукратного чемпиона мира в танцах на льду появился кашель, он не придал ему значения, посчитав, что справится с ОРВИ самостоятельно. Тогда еще не было причин бить тревогу. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-остеопат, рефлексотерапевт, реабилитолог, доктор остеопатии Европы Владислав Воробьевский.

«Всего через несколько недель, в начале января, фигурист попал в реанимацию, и тогда впервые прозвучали не самые радужные прогнозы о состоянии его здоровья, — отметил эксперт. — У Романа начался сепсис, повлекший развитие гангрены — последней стадии некроза. В результате фигуристу ампутировали обе стопы, а затем и пальцы рук».

Костомарова ждет длительная и сложная реабилитация

По словам доктора Воробьевского, фигуристу придется пройти сложный путь, поскольку восстановление после ампутации — длительный и непростой процесс.

«Сепсис затрагивает все системы в организме, в особенности сердечно-сосудистую.

Долгое время в коме и ампутация конечностей усугубляют процесс восстановления», — объяснил специалист.

Также, отметил эксперт, не стоит сбрасывать со счетов психологическое состояние спортсмена. Ранее жена Романа Костомарова, фигуристка Оксана Домнина признавалась, что даже она, проведя с мужем большое количество времени в больнице, не представляет, что на самом деле пережил он.

«Наша жизнь разделилась на до и после, — говорила спортсменка в интервью «Матч ТВ». — Но жизнь после — она тоже есть. В наших руках сделать ее прекрасной и счастливой».

Воробьевский обратил внимание, что любой профессиональный спорт — это эксплуатация организма на износ. Спортсмены многих видов рано «выходят на пенсию» из-за износа суставов, критического количества травм и истощения адаптационных резервов организма.

«Даже самые современные протезы полностью не заменят конечность»

Специалист подчеркнул: несмотря на то, что сейчас Костомаров привыкает к протезам, необходимо понимать: ни один протез не заменит руку или ногу.

«Мы живем в век высоких технологий, но ни один протез не сможет полностью заменить потерянную конечность»,

— констатировал врач.

В то же время, по его заверениям, прогнозы насчет Костомарова нельзя назвать удручающими. Если фигурист захочет вернуться на лед, то ему придется начинать буквально с нуля, считает Воробьевский.

«После пройденных испытаний олимпийскому чемпиону следует начать подготовку организма с восстановления резервов сердца, — объяснил он. — И только после этого можно приступать к обучению заново пируэтам и основам фигурного катания».

Чтобы фигурист быстрее привыкал к протезам, ему следует применять сенсорные технологии, способные замещать чувствительность стоп, считает врач.

Рано списывать со счетов

Впрочем Роман Костомаров уже дал понять, что не собирается идти на поводу у судьбы. При выписке из больницы спортсмен отмечал, что всегда будет благодарен врачам и всему медперсоналу, которые буквально вытянули его с того света и дали шанс жить.

Уже в больничных стенах олимпийский чемпион приступил к ежедневным тренировкам, которые продолжил и дома. Он не скрывал, что его психологическое состояние было тяжелым, но поддержка жены, друзей и миллионов поклонников придали ему сил.

Об этом же говорил и Илья Авербух, отмечавший, что Костомаров получил тысячи писем от россиян со словами любви и поддержки. И в декабре 2023 года Роман Костомаров в сопровождении Оксаны Домниной вновь вышел на лед в шоу «Письма любви». Позже олимпийский чемпион признался, что не мог сдержать эмоций, слезы сами потекли.

К слову, знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заверила, что из Костомарова получился бы отличный наставник.

«Он может много дать молодым фигуристам как с точки зрения мотивации и укрепления силы духа, так и со стороны профессиональных качеств.

Роман Костомаров — олимпийский чемпион и уникальный человек с настоящими и большими знаниями своего дела, поэтому поддерживаю решение привлечь его к тренерству»,

— сказала тренер в интервью Legalbet.

Слабые на лед не выходят

В последние месяцы внимание публики приковано к еще одному именитому российскому спортсмену, хоккеисту Александру Овечкину. Критики уже отправляют нападающего и капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на «пенсию», заявляя, что он «сыплется на глазах». Поклонники же ждут от обладателя Кубка Стэнли 2018 года новых рекордов.

Так, пару месяцев назад бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд заявил, что Овечкин играет не так хорошо, как раньше. Об отсутствии новых достижений в спортивной карьере россиянина Вайсфельд высказался после того, как Овечкин не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» в декабре 2023 года.

«У Овечкина природное здоровье, которое позволяет надеяться, что у него еще не возникли возрастные проблемы, — прокомментировал тогда эксперт Sports.ru. — Есть люди натренированные, которые просто качаются, а есть сильные от природы. Овечкин — и то и другое».

И все же, заверил Вайсфельд, возраст берет свое. К тому же, по его мнению, команда Овечкина играет хуже, чем три года назад.

В то же время спортивные аналитики уверены: у Овечкина есть шанс обойти легендарного Уэйна Гретцки, который за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы. Несмотря на то, что нынешний сезон называют худшим в карьере Овечкина (всего 12 голов в 47 играх), фанаты считают, что Ови может побить рекорд Гретцки и при текущей результативности.

Даже если капитан «Вашингтон Кэпиталз» забьет 15 голов в текущем сезоне, то его показатель достигнет 837 шайб. В этом случае для рекорда ему будет необходимо попасть шайбой в ворота еще 57 раз. Впрочем, по мнению аналитиков, на это может уйти пара лет: Овечкину придется играть в лиге до сезона 2026-27 годов. К тому времени спортсмену исполнится 41 год. К тому же ему нужно будет подписать новый контракт с командой. Поклонники Ови уверены: хорошая игра команды способна привести своего капитана к рекорду и помочь обогнать великого Гретцки до окончания нынешнего соглашения с «Кэпиталз».

Можно ли сохранить здоровье в большом спорте?

Реабилитолог Воробьевский отметил, что 38-летний Овечкин — уникальное явление для мирового профессионального спорта.

«У него отличная генетика, к тому же тренер выбирает грамотный подход к тренировкам.

И все же рано или поздно наступает момент, когда спортсмен достигает определенного потолка и ему приходится уступать дорогу новому поколению чемпионов», — сказал врач.

Врач-физиотерапевт АО «Медицина» Евгения Мурашкина поддержала слова коллеги, отметив, что спортсмены, находясь под опекой тренера и спортивного врача, своевременно получают квалифицированную помощь, что играет одну из решающих ролей в карьере.

«После растяжений, переломов, вывихов спортсменам назначают курсы реабилитации: физиотерапию, лечебную физкультуру. Нельзя оставлять без внимания даже, казалось бы, незначительные травмы и недомогания. Чем раньше начнется восстановительное лечение, тем лучше», — подытожила Мурашкина.