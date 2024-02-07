Липницкая родила и работает тренером, Устюгов судится за медали: что стало с героями Сочи-2014 7 февраля исполнилось 10 лет со дня открытия Олимпийских игр в Сочи

10 лет прошло со дня открытия зимних Олимпийских игр в Сочи — 2014. «Газета.Ru» рассказывает о самых ярких судьбах российских чемпионов тех Игр: «девочка в красном пальто» Юлия Липницкая неожиданно попала в больницу и завершила карьеру, а теперь воспитывает дочь и работает тренером у Евгения Плющенко, биатлонист Евгений Устюгов продолжает судиться с CAS за свою золотую медаль, а скелетонист Александр Третьяков уже выиграл эту борьбу и собирается принять участие в Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры в Сочи стали триумфальными для российских спортсменов, которые завоевали на соревнованиях рекордное количество медалей. Однако в последующее десятилетие многие из них боролись за право сохранить эти награды и очистить свою репутацию на фоне допинговых скандалов и расследований. Кому-то это удавалось, а кто-то ушел из спорта и нашел себя в совсем другой сфере.

Юлия Липницкая, фигурное катание

close 100% РИА Новости

История Юлии Липницкой в фигурном катании — сказка с несчастливым концом. Сейчас Юлия здорова и счастлива в семейной жизни, но ее триумф на Играх в Сочи стал для нее одновременно и началом конца профессиональной карьеры.

Липницкая начала заниматься фигурным катанием в возрасте четырех лет в родном Екатеринбурге, тренируясь у Елены Левковец и Марины Войцеховской. А в 2009 году она переехала в Москву и попала в группу Этери Тутберидзе, которая тогда еще не имела такого авторитета в фигурном катании, как сейчас. При этом девушка сама выбрала тренера, увидев ее на одном из выездных турниров. Мама поддержала выбор дочери, но при этом они решили, что если тренер не захочет с ней работать, на фигурном катании будет поставлен крест.

10-летняя Липницкая на тот момент не владела ни одним тройным прыжком.

Однако Тутберидзе что-то разглядела в девочке — и, как показало время, не ошиблась. Уже в сезоне-2011/12 Юлия стала чемпионкой мира среди юниоров, а на взрослом чемпионате России проиграла всего два балла Аделине Сотниковой.

В олимпийский сезон Липницкая выступала с произвольной программой под саундтрек из фильма «Список Шиндлера» в образе девочки в красном пальто. Именно эта программа впоследствии стала культовой.

Фигуристка успешно выступила на чемпионате Европы, где сумела набрать больше баллов, чем Сотникова, и завоевала золото. После этого в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняли решение доверить Липницкой обе программы в командном турнире на Олимпиаде в Сочи, где она блестяще выступила. Юлия выиграла обе программы, принесла сборной 20 баллов и стала самой молодой одиночницей — олимпийской чемпионкой.

Владимир Путин аплодировал ей стоя, лицо Липницкой оказалось на обложке журнала Time, а Стивен Спилберг, снявший «Список Шиндлера», направил спортсменке личное письмо, в котором признался, что ее выступление невероятно его тронуло.

Увы, этот прокат оказался пиком карьеры фигуристки. В первый сезон после Олимпиады она показывала невнятные результаты — от ее прежней уверенности не осталось и следа. Уже позже стало известно, что у нее возникли разногласия с Тутберидзе.

Юлия переехала в Сочи и стала тренироваться под руководством Алексея Урманова, но в первый сезон не показала ярких результатов, а в следующем после провала в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве больше не выходила на лед.

Как выяснилось позднее, Липницкая боролась с лишним весом, и это сказалось на ее здоровье самым пагубным образом: она заработала анорексию и была вынуждена три месяца провести в специализированной клинике, после чего объявила о завершении карьеры.

«После того как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась, — рассказала Липницкая в 2017 году в интервью официальному сайту ФФККР.

— Анорексия — болезнь XXI века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все.

Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу. Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что все продолжалось уже не первый, не второй и не третий год… После Гран-при Москвы я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе уехала в клинику. Вот и вся история».

Закончив карьеру, Юлия не осталась в стороне от спорта. Она работала телекомментатором, а затем занялась тренерской деятельностью в академии Евгения Плющенко. В 2020 году у Юлии и ее мужа — фигуриста Владислава Тарасенко — родилась дочь Каталина.

close 100% Юлия Липницкая с мужем Владиславом Тарасенко, с которым Юлия тренировалась в группе Этери Тутберидзе, их дочь Каталина (2020 г. р.) Юлия Липницкая/VK

Евгений Устюгов, биатлон

close 100% Евгений Устюгов в 2014-м и 2020-х гг. РИА Новости/24dynamo.ru

Евгений Устюгов начал заниматься биатлоном в 1997 году, а в 2006 году дебютировал в сборной России, в составе которой стал двукратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. Спортсмен был одним из лидеров национальной команды на Олимпиаде в в Ванкувере, где завоевал золото и бронзу. Также он стал олимпийским чемпионом в Сочи, выиграв золотую медаль в эстафете.

Практически сразу после домашней Олимпиады он завершил карьеру, объяснив это решение травмами и желанием проводить больше времени с семьей. Однако ему, как и многим российским спортсменам, позже предстояло столкнуться с обвинениями в употреблении допинга. И, в отличие от большинства коллег, дело Устюгова рассматривается до сих пор.

В октябре 2020 года Евгений решением Антидопинговой панели CAS был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Его результаты с января 2010 года по конец сезона-2013/14 были аннулированы — а это означало, что он лишается всех трех олимпийских медалей. Причиной такого решения стали высокие показатели гемоглобина в его биопаспорте. В ноябре 2020 года спортсмен подал апелляцию, рассмотрение которой несколько раз переносилось.

Слушание по его делу состоялось 13 июля 2023 года. Устюгов принял в нем участие по видеосвязи, причем ему пришлось ждать порядка семи часов, прежде чем он получил слово.

Защита спортсмена подчеркивала, что за годы карьеры Устюгов прошел 56 допинг-тестирований, и все пробы были отрицательными. А в 2012 году ему был поставлен диагноз «наследственный гемохроматоз», о чем был уведомлен Международный союз биатлонистов (IBU).

«Мне было очень интересно послушать людей от IBU и WADA (Всемирное антидопинговое агентство — «Газета.Ru»). Они знали о завышенном гемоглобине, если не ошибаюсь, с 2009 года. И как раз постоянно отправляли меня на допинг-контроль. Сколько бы тестов я ни сдавал, все они были отрицательными. Видел несколько спортсменов, не буду называть страны, с таким же высоким гемоглобином. Они присутствуют, но почему-то рассматривают только мое дело.

Теперь расскажу про свою жизнь с таким высоким гемоглобином. Я стоял на лыжах в феврале этого года. Больше спортом не занимаюсь, кабинетной работы хватает.

За ночь я просыпаюсь минимум раз в час. Немеют пальцы на ногах, на руках, каждый раз приходится просыпаться и чувствовать эту боль. Любой терапевт поймет, что это такое.

Стоит мне постоять на месте босиком, мои ноги выглядят как у инвалида, как у трупа. Полностью синие! Вчера я сдал анализ на ферритин. И если три года назад он был выше 350, сейчас доходит до 499. А для обычного человека 250 — это максимум», — заявил на слушаниях Устюгов, чьи слова приводит Sports.ru.

Ожидается, что вердикт по делу Устюгова будет вынесен в ближайшее время.

Антон Шипулин, биатлон

close 100% Антон Шипулин в 2014-м и 2020-х гг. РИА Новости/ТАСС

Одному из лучших российских биатлонистов XXI века было суждено встать на лыжню вслед за родителями — мастерами спорта по лыжным гонкам и биатлону Владимиром и Аллой Шипулиными. Антон начал заниматься лыжными гонками, но затем загорелся примером старшей сестры Анастасии (которая впоследствии стала трехкратной олимпийской чемпионкой в составе сборной Словакии) и переключился на биатлон. В 2002 году в Ханты-Мансийске он начал заниматься у тренера Михаила Новикова, работавшего также со Светланой Слепцовой.

За долгую карьеру Шипулин не раз покорял биатлонные трассы: 11 раз становился лучшим в личных состязаниях на Кубках мира и столько же — в эстафетах. Антон стал чемпионом мира — 2017 в Хохфильцене, а также трижды завоевал титул лучшего спортсмена планеты на соревнованиях по летнему биатлону. На Олимпиаде в Ванкувере он выиграл бронзу в эстафете, а четыре года спустя в этой же дисциплине стал чемпионом Игр в Сочи.

Пока что Антон остается олимпийским чемпионом. Пока — потому что еще не поставлена точка в деле Евгения Устюгова, который вместе с Антоном выигрывал эстафету в Сочи.

И если Устюгова все же лишат наград, то звания олимпийских чемпионов — 2014 потеряют Шипулин, а также Алексей Волков и Дмитрий Малышко.

Но не эта история спровоцировала уход Шипулина из спорта. О завершении карьеры Антон объявил в декабре 2018 года, хотя для себя он все решил раньше, когда МОК не допустил его до участия в Олимпиаде в Пхенчхане — 2018.

В декабре 2017 года, когда сборная находилась на этапе Кубка мира в Хохфильцене, в расположение команды прибыла австрийская полиция, которая проводила расследование по факту использования россиянами запрещенных препаратов на прошлогоднем чемпионате мира. Помимо Шипулина, подозреваемыми оказались Евгений Гараничев, Алексей Волков, Ирина Старых, Александр Логинов и пятеро членов тренерского и медицинского штаба сборной.

IBU не получил свидетельств вины российских спортсменов и не стал их отстранять, а девять месяцев спустя австрийская прокуратура сняла с них обвинения. Но для Шипулина это уже не играло никакой роли.

«Основной и последней точкой был приход австрийской полиции. Я понял, что на этом все не закончено. Тебе в любой момент могут сказать: «Антон, вы отстранены по подозрению». А ради чего я потратил лучшие годы?

Я жертвовал ими ради того, чтобы участвовать в чистом, профессиональном, справедливом спорте. Сейчас я этого спорта не вижу»,

— приводит слова Шипулина «Чемпионат».

Закончив спортивную карьеру, Антон начал строить карьеру политическую. Еще в 2018 году он стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. В сентябре 2019 года он победил на дополнительных выборах депутатов Госдумы VII созыва по Серовскому избирательному округу в Свердловской области, а в сентябре 2021 года по тому же округу выбран в Госдуму VIII созыва. В данный момент Шипулин является заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорту.

close 100% Виктор Ан в 2014-м и 2020-м гг. РИА Новости/Global Look Press

Историю Ан Хен Су, которого российские болельщики знают и любят под именем Виктор Ан, можно назвать уникальной не только для российского, но и для мирового спорта. Шорт-трекист стал спортивным героем как родной Южной Кореи, так и России. Он является рекордсменом Олимпийских игр по количеству золотых медалей в шорт-треке, а также первым российским атлетом, завоевавшим три золота зимних Игр.

Хотя едва ли семилетний Ан, впервые встав на коньки, мог всерьез задумываться о профессиональной карьере. Все изменилось, когда он увидел триумф шорт-трекиста Чхэ Джи Хуна на Играх в Лиллехаммере — 1994. После этого он посвятил себя тому, чтобы стать лучшим в своем виде спорта.

В январе 2002 года 16-летний Ан стал победителем абсолютного зачета юниорского чемпионата мира. А на взрослом уровне он стал чемпионом и серебряным призером чемпионата мира в Монреале. Перед этим он успел выступить на своей первой Олимпиаде, которая прошла в 2002 году в Солт-Лейк Сити. Но там в финальном заезде шорт-трекист упал на последнем круге и финишировал четвертым.

По-настоящему триумфальным для Ана стали Игры в Турине — там он завоевал три золотые и одну бронзовую награды. Казалось бы, ничто не предвещало проблем, но вскоре произошел конфликт между Аном и руководством корейской сборной.

Отец спортсмена Ан Ги Вон утверждал, что тренер национальной команды сговорился с другими спортсменами ради того, чтобы Ан не стал абсолютным чемпионом мира. В какой-то момент шорт-трекиста даже тренировал наставник женской команды.

Спортсмен признавался, что чувствовал давление со стороны как тренеров, так и партнеров по команде.

Ан участвовал в отборе на Олимпиаду в Ванкувере, но не сумел его пройти. Этому помешали не только конфликты, но и травма, полученная им на тренировке в январе 2008 года. Спортсмен перенес три операции и долго возвращался на прежний уровень. Тем временем обстановка в федерации и сборной оставалась напряженной, и Ан по совету отца принял решение переехать в Россию.

В декабре 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о предоставлении Ан Хен Су российского гражданства. Он получил паспорт, в котором было указано имя Виктор. То, как атлет объяснил выбор имени, несказанно порадовало российских болельщиков.

«Во-первых, имя Виктор связано со словом «виктори», что значит «победа». Получается символично, я хочу, чтобы это имя принесло мне удачу.

Во-вторых, я знаю еще одного корейца по имени Виктор, который очень популярен в России и хорошо известен в Корее — это Виктор Цой.

Я хотел бы стать настолько же знаменитым в России. И в-третьих, мне сказали, что Виктор для русскоговорящих людей — имя легкое и быстро запоминается», — цитирует Ана РИА Новости.

Он быстро стал любимцем российских болельщиков, а выступление на Олимпиаде в Сочи превратило Виктора в икону российского шорт-трека. Он повторил успех Турина, завоевав три золотые и одну бронзовую медаль.

Увы, и Виктор Ан не избежал участия в допинговом скандале, который разгорелся несколько лет спустя вокруг российских спортсменов. И хотя медалей он не лишился, шорт-трекиста не допустили до участия в Олимпиаде — 2018 в Пхенчхане.

Ан не терял оптимизма и готовился выступить в составе сборной России на Играх в Пекине. Но в 2020 году пандемия коронавируса помешала этим планам. Когда из-за пандемии был отменен чемпионат мира в Сеуле, Ан решил завершить карьеру. Но, вопреки ожиданиям болельщиков, он не остался в России, а переехал в Китай, где стал одним из тренеров сборной КНР.

Результаты не заставили себя долго ждать: на пекинской Олимпиаде китайские шорт-трекисты заняли второе место в общем зачете в этом виде спорта, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Ан даже подвергся оскорблениям в родной Корее, которая традиционно считается одной из сильнейших в шорт-треке. Тем не менее Виктор и сейчас продолжает работу в Китае.

Александр Зубков, бобслей

close 100% Александр Зубков в 2014-м и 2019-м гг. ТАСС/РИА Новости

Александр Зубков занимался санным спортом с 12 лет и достиг в нем немалых успехов. Он становился чемпионом мира среди юниоров, стал 20-м в одноместных санях на Олимпиаде в Нагано. Однако в 1999 году принял решение перейти в бобслей — и в итоге стал одним из самых ярких представителей России в этом виде спорта.

В соревнованиях двоек Зубков завоевал титул чемпиона мира в 2011 году в Кенигзее. Также является четырехкратным чемпионом Европы как в двухместных экипажах, так и в четырехместных. В его активе — три серебряные и две бронзовые медали мировых первенств. В четверке он выиграл серебро Олимпиады в Турине — 2006, в двойке — бронзу Ванкувера — 2010. А кульминацией его карьеры должны были стать две победы на домашних Олимпийских играх в Сочи, на которых он также был знаменосцем сборной России на церемонии открытия.

Однако после сочинской Олимпиады все складывалось для Александра не очень радужно. Сначала разразился скандал, связанный с исключением его дочери Елизаветы из сборной России по скелетону. Произошло это после того, как Зубков с дочерью ездили в Германию — по его словам, для медобследования. Однако существовала версия, что Елизавета продолжит карьеру в немецкой команде.

Сама Зубкова рассказала, что старшие тренеры сборной России Вилли Шнайдер и Томас Платц заявили: ее отец сообщил о намерении девушки выступать за Германию.

В итоге через какое-то время Елизавета перешла в бобслей, а в 2017 году завершила карьеру, по словам ее отца, из-за проблем со здоровьем.

Сам же Зубков в 2017 году столкнулся с другими сложностями. В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил его в допинге и лишил двух золотых медалей Игр в Сочи, а также пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах. Зубков обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), но смог лишь частично смягчить наказание: медали ему не вернули, а отстранение коснулось лишь Олимпиады — 2018 в Пхенчхане.

Спортсмен обжаловал это решение в Мосгорсуде, который отказался признавать решение CAS на территории России.

Таким образом, на родине Зубков юридически по-прежнему считается двукратным чемпионом Игр-2014.

По окончании карьеры Зубков с 2016 по 2019 год возглавлял Федерацию бобслея России. В 2019 году занял второе место на выборах мэра Братска. В декабре 2023 года стал президентом хоккейного клуба «Байкал-Энергия».

Алексей Воевода, бобслей

close 100% Алексей Воевода в 2014-м и 2020-м гг. ТАСС/РИА Новости

Алексей Воевода прославился как бобслеист, но мало кто знает, что он также является профессиональным армрестлером и до прихода в бобслей являлся одним из самых ярких борцов, трижды став чемпионом мира и столько же раз завоевав Кубок мира среди профессионалов. Однако в какой-то момент он принял решение перейти в олимпийский вид спорта. По словам самого Воеводы, примером для него стала бобслеистка Виктория Токовая, чье место в десятке на крупных соревнованиях привлекло гораздо больше внимания, чем победа самого Воеводы на чемпионате мира по армрестлингу.

«Мне интересно стало попробовать. На меня посмотрели, спросили: «Сколько с места прыгаешь?». Отвечаю: «Где-то 3,45». «А весишь?» — «Где-то 118». Мне говорят: «Наш парень, давай, попробуй». Только я бегать не умел, но сказали, что это неважно, поскольку прыгать могу и скорость есть. Я попробовал. Первые сборы с девочками побегал по сочинскому стадиону.

Потом поехал в Воронеж и на отборе обыграл сразу двух олимпийцев. При том, что бежал с тачкой и без шиповок. А за два месяца тренировок со сборной я стал лидером»,

— рассказал Воевода в интервью «Российской газете».

Профессионально Воевода занялся бобслеем в 2002 году и уже спустя четыре года стал серебряным призером Олимпиады в Турине в составе экипажа-четверки вместе с Александром Зубковым, Филиппом Егоровым и Алексеем Селиверстовым. А в 2010 году в Ванкувере в двойке с Зубковым взял бронзу. Примечательно, что после этих Игр он решил завершить карьеру бобслеиста, однако перед Играми в Сочи вернулся в этот спорт, присоединившись к команде буквально за два месяца до Олимпиады.

В Сочи Воевода стал двукратным олимпийским чемпионом — в двойке с Зубковым и в четверке с ним же, а также с Дмитрием Труненковым и Алексеем Негодайло. Впоследствии Воевода также лишился этих медалей из-за допингового скандала. В отличие от Зубкова, он не оспаривал решение CAS, хотя и сейчас указывает на то, что бороться за атлетов должны были российские спортивные власти. На примере дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой Воевода констатировал, что возможности отстаивать интересы россиян были упущены.

«Начинать бороться за права наших спортсменов никогда не поздно, хотя и надо было это делать тогда, когда нас после Сочи бездоказательно наказывали и отстраняли. Напомню, нас даже сначала хотели пожизненно дисквалифицировать безо всяких оснований и доказательств, и потом CAS отменил это решение.

Мы пропустили это в свое время, и теперь по любому поводу наших спортсменов жестоко бичуют и нарушают наши спортивные и гражданские права.

Решение по Валиевой с четырехлетней дисквалификацией — тому доказательство. Мое мнение — к нашей сборной и вообще к спортсменам из России относятся не просто очень строго, это дискриминация и русофобия в реальном времени!» — заявил Воевода «Газете.Ru».

После Игр в Сочи Воевода окончательно попрощался с бобслеем и вернулся в армрестлинг. Также он занялся политической деятельностью и с 2016 по 2021 год являлся депутатом Госдумы от «Единой России» и входил в Комитет по экологии и охране окружающей среды.

Александр Третьяков, скелетон

close 100% Александр Третьяков в 2014-м и 2022-м гг. РИА Новости/ТАСС

Александр Третьяков пришел в санные виды спорта в 14 лет. Первый тренер атлета Сергей Смирнов (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что уже тогда юный атлет обладал выдающимися данными.

«Постепенно к Саше мы стали присматриваться: стало понятно, что у него хорошая скорость… Однажды он попросил: дайте мне на скелетоне прокатиться!

С инвентарем в то время было туго, да что там «туго» — один скелетон был на всех! Чтобы прокатиться на нем, ребята вставали в очередь. До Саши все никак очередь не доходила. У нас и так проблем много, а тут новичок, не до него. Однажды он подступился прямо конкретно: когда смогу прокатиться? Мы говорим — ну, давай, Саша! Смотрим — едет по трассе, не убивается. Стали на него обращать внимание, постепенно выставлять — на городских соревнованиях, на краевых.

Старт у него всегда был великолепный. Его заметили на уровне края, потом — на уровне сборной России.

С первого места на чемпионате мира среди юниоров в 2006 году началась его международная карьера. Мы начали с того, что в спорт Сашу привели, чтобы он стал настоящим мужчиной. Я считаю, это случилось», — цитирует Смирнова kp.ru.

Третьяков стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по скелетону. На Играх в Ванкувере он взял бронзу, а подлинным триумфом для него стала домашняя Олимпиада в Сочи, на которой он не оставил соперникам шанса и стал первым в истории российского скелетона олимпийским чемпионом. Но после этого он, в отличие от многих, сумел пройти и еще одно испытание: Третьяков отстоял олимпийское золото, которое первоначально в 2017 году было отобрано у него МОК якобы за нарушение антидопинговых правил.

Помимо лишения медали, Третьяков получил пожизненное отстранение. Спортсмен обратился в CAS, и его апелляция была полностью удовлетворена, поскольку следствие признало отсутствие неопровержимых доказательств применения Александром запрещенных препаратов. Таким образом, его дисквалификация была отменена, а результаты выступления на Играх в Сочи — полностью восстановлены.

Сейчас Третьякову 38 лет, но он не собирается завершать карьеру. К такому решению его подтолкнула неудача на зимней Олимпиаде в Пекине, где он оказался в шаге от третьего места. После этого он заявил, что останется на еще один олимпийский цикл.

«После выступления здесь даже появился дополнительный стимул. Если бы выиграл, то, может, возникли бы сомнения. А сейчас нет никаких.

Заканчивать так — не для меня. Хочется снять с себя эту «деревянную медаль»,

— сказал Третьяков в интервью «СЭ» после выступления в Пекине.

МОК, напомним, выдвинул требования, по которым российские спортсмены могут участвовать в летней Олимпиаде — 2024 в Париже в нейтральном статусе. Российские спортивные федерации одна за другой отказываются участвовать в борьбе за олимпийские путевки на таких условиях. Зимние Игры — 2026 пройдут в Италии. Пока неизвестно, будет ли у россиян возможность выступить на них и сможет ли Третьяков реализовать мечту и вновь стать олимпийским чемпионом.