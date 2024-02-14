Смену гражданства дочери Тутберидзе объяснили

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал, почему Диана Дэвис, дочь Заслуженного тренера страны Этери Тутберидзе, решила сменить спортивное гражданство. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Диана Дэвис родилась не в России. У нее сложная ситуация со слухом, нужные ей аппараты производятся только в одной стране мира. Ситуация специфическая. Когда они обратились к нам, мы решили пойти навстречу. Все, что связано с ее жизнью, связано не с Россией, она не жила здесь», — заявил Сихарулидзе.

Диана Дэвис выступает в паре с Глебом Смолкиным. После Олимпиады-2022 в Пекине фигуристы жили и тренировались в США. Летом 2023 года пара сменила гражданство. Теперь они представляют сборную Грузии. В начале августа 2023 года Дэвис и Смолкин выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее стало известно, что Камилу Валиеву тестировали на допинг 15 раз.