Новая звезда Тутберидзе сражается за золото на российском аналоге Олимпиады. LIVE

В Магнитогорске в рамках главного турнира зимы в России — Спартакиады сильнейших, которая проводится по программе Олимпийских игр, — проходит произвольная программа женщин в фигурном катании. Среди фаворитов соревнований — ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, которая обыграла Камилу Валиеву на чемпионате России, а также Алина Горбачева, которая тоже исполняет четверные прыжки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.