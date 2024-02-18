Новая звезда Тутберидзе сражается за золото на российском аналоге Олимпиады. LIVE

В Магнитогорске в рамках главного турнира зимы в России — Спартакиады сильнейших, которая проводится по программе Олимпийских игр, — проходит произвольная программа женщин в фигурном катании. Среди фаворитов соревнований — ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, которая обыграла Камилу Валиеву на чемпионате России, а также Алина Горбачева, которая тоже исполняет четверные прыжки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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13:28
Первой произвольную программу представляет Ксения Гущина.
13:22
Пока что напомним вам, как завершились прокаты девушек в короткой программе:
13:20
На разминку выходит первая группа спортсменок.
13:10
Старт запланирован на 13:15 мск.
13:00
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня лучшие фигуристки страны сразятся за медали на Спартакиаде сильнейших России, которая проводится по программе Олимпийских игр — 2026.