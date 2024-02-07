«Принимала 60 разных препаратов»: CAS объяснил решение по Валиевой

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга, в результате чего сборная России по фигурному катанию потеряла золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. В документе говорится, что спортсменка употребляла около 60 лекарств, добавок и препаратов.

«Не смогла доказать, что не нарушала»

Спортивный арбитражный суд в Лозанне опубликовал мотивировочную часть решения по делу об употреблении допинга российской фигуристкой Камилой Валиевой. В 130-страничном документе объясняется, почему решение по делу спортсменки оказалось таким жестким.

17-летняя россиянка, которая на момент обнаружения в ее пробе, взятой на чемпионате Европы, запрещенного триметазидина, являлась защищенным лицом, так как не достигла 16-летнего возраста, была дисквалифицирована на максимально возможный срок — четыре года. Все ее результаты с момента обнаружения в анализах запрещенного вещества, то есть с 25 декабря 2021 года, аннулированы.

Вследствие этого решения сборная России лишилась золотой медали командного турнира Пекина. Из результатов были вычтены баллы Валиевой за короткую и произвольную программы, что отбросило всю команду на третье место.

Сама же фигуристка лишилась золотых наград чемпионата Европы — 2022 (в пользу соотечественницы Анны Щербаковой) и чемпионата России того же года (в пользу Александры Трусовой).

«CAS установил, что поскольку спортсменка не смогла доказать, что она не нарушала антидопинговые правила умышленно, и поскольку критерий «отсутствие существенной вины или халатности» не был соблюден, то следовательно, согласно правилам, не было никаких оснований для удовлетворения апелляции», — говорится в заявлении арбитражного органа.

Еще один препарат

Ранее спортсменка была оправдана независимой арбитражной панелью Российского антидопингового агентства, после чего в CAS обратились не согласившиеся с этим решением Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и само РУСАДА.

В результате CAS постановил, что присутствие запрещенного триметазидина в ее пробе, взятой 25 декабря 2021 года, является нарушением правил. Кроме того, в анализах фигуристки был обнаружено разрешенное вещество анаболического свойства экдистерон. При этом Валиева на слушании в CAS не смогла объяснить его попадания в свой организм.

Защита фигуристки настаивала, что виновником попадания вещества в организм Валиевой стал ее «дедушка» (на самом деле являющийся отцом бывшего партнера матери фигуристки) Геннадий Соловьев. Однако панель арбитров постановила, что не было представлено доказательств того, что он употреблял триметазидин до декабря 2021 года, когда был сдана положительная проба.

Связь мужчины с триметазидином подтверждают только две медицинские записи, но обе они датированы уже 2022 годом – мартом и декабрем. Суд счел, что они не несут доказательной ценности.

Сам Соловьев отказался от медицинского обследования, которое могло бы подтвердить у него наличие проблем с сердцем, а показания мужчины оказались противоречивыми.

«8 февраля 2022 года дед Камилы говорил, что принимал триметазидин, глотая таблетки целиком. В последующих показаниях он уже утверждал, что разламывал таблетки, так как не мог их проглотить», — говорится в мотивировочной части.

ТМЗ (триметазидин) является запрещенной субстанцией, так как относится к классу гормонов и модуляторов метаболизма, которые потенциально способны помочь лучшему функционированию сердца. Из-за этого вещество и является запрещенным в спорте.

Также обнаруженный в пробе экдистерон, по данным CAS, «является природным соединением стероидной структуры из корней и корневищ левзеи сафлоровидной; оказывает тонизирующее действие, способствует усилению процессов синтеза белка в организме, повышает умственную и физическую работоспособность и входит в состав различных биологически активных добавок, но в список запрещенных не входит».

Кроме того, была вскрыта проба Б спортсменки, и она также дала положительный результат на наличие запрещенного триметазидина (и разрешенного экдистерона).

Тутберидзе «не контролировала» спортсменку

В мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне говорится, что Валиева употребляла порядка 60 различных лекарств, добавок и препаратов. Все они не входили в список запрещенных.

Дала показания и тренер спортсменки Этери Тутберидзе. Наставница заявила, что как тренер «не контролирует и не обсуждает с врачами команды лекарства и добавки, назначаемые спортсменам».

По ее словам, спортсменка никогда не жаловалась на проблемы с сердцем, кроме марта 2021 года, когда ей было рекомендовано снизить нагрузки. Тогда же фигуристка не смогла пройти УМО (углубленное медицинское обследование), что подтверждается в мотивировочной части вердикта по ее делу.

При этом Тутберидзе не принимала участия в заседании — показания она давала во время заседания в РУСАДА, и они были приобщены к делу.