Чемпионка мира Туктамышева неожиданно отказалась соревноваться

Знаменитая российская спортсменка, чемпионка мира и «долгожительница» фигурного катания Елизавета Туктамышева решила пропустить текущий соревновательный сезон и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу. Фигуристка и тренер Катарина Гербольдт в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что многие спортсменки теперь «потеряют своего кумира», но отметила, пропуск этого сезона «не ставит точку в карьере» Туктамышевой.

Пауза в карьере

Елизавета Туктамышева решила пропустить предстоящий сезон в фигурном катании. Сама спортсменка не делала никаких заявлений, но об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило агентство РИА Новости. Фигуристка пропустит сезон, чтобы сосредоточиться выступлениях в ледовых шоу.

Туктамышевой в декабре этого года исполнится 27 лет, и она является ветераном в женском фигурном катании, которое в последние годы стало совсем уж «юниорским».

Россиянка выиграла чемпионат мира еще в 2015 году, а чемпионкой России стала и вовсе в сезоне-2012/13, когда ей едва исполнилось 13 лет. В том числе из-за этого в главном турнире страны был впоследствии поднят возрастной ценз для участников и участниц.

Туктамышева является также чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при и чемпионкой мира в команде. Но главным ее достижением является тот факт, что она на протяжении долгих лет могла конкурировать с конвейером юных фигуристок, которые постоянно сменяли друг друга в качестве лидеров мирового спорта.

Ученица Алексея Мишина смогла уже в сезоне-2020/21 завоевать серебряную медаль на чемпионате мира, а в прошлом сезоне стала третьей на чемпионате России.

Коронным элементом Туктамышевой является тройной аксель, но со временем спортсменка смогла разучить еще и четверной тулуп, который, правда, не выполняла в соревновательных программах, но успешно прыгала на тренировках.

Пока непонятно, означает ли решение фигуристки, что она больше не выйдет на лед в официальных турнирах, но в российском фигурном катании спортсменки часто уходят, так и не объявляя о завершении карьеры.

Достаточно вспомнить историю олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой, которая растянула этот процесс на несколько лет. Да и Алина Загитова и Евгения Медведева до сих пор официально не завершили карьеру.

В то же время возвращение Туктамышевой выглядит вполне возможным, если российским фигуристам разрешат снова выступать на международной арене. А вот в формате, когда есть только турниры внутри страны, мотивация спортсменки из Санкт-Петербурга действительно не выглядит серьезной.

«Пример для других»

Для «Газеты.Ru» решение Туктамышевой прервать выступления на турнирах и сосредоточиться на шоу прокомментировала знаменитая в прошлом фигуристка Катарина Гербольдт.

«Елизавета была примером для многих девочек в связи с последней тенденцией женского одиночного катания — рано заканчивать карьеру. Она была ярким примером того, что можно кататься, будучи намного старше. Я думаю, многие девушки потеряют своего кумира, того, на кого можно равняться. Но с другой стороны, Елизавета еще не заявляла о завершении своей карьеры, поэтому я думаю, что об этом преждевременно говорить. Я надеюсь, что пропуск этого сезона не ставит точку в ее карьере», — сказала Гербольдт.

По словам фигуристки, на решение Туктамышевой мог повлиять и тот факт, что у юных соперниц в арсенале больше сложных элементов, хотя их еще надо исполнить на соревнованиях без ошибок, что удается далеко не всем.

Так, 16-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян выиграла первый этап Гран-при России по фигурному катанию, но упала с двух четверных прыжков — флипа и тулупа.

«Конечно, хотелось бы видеть чистые прокаты, чего я всем и желаю. Но иногда более простой контент, но выполненный более чисто — это путь к медалям», — уверена Гербольдт.

По ее мнению, Туктамышева на данный момент действительно утратила мотивацию, но, возможно, просто решила сделать передышку и еще вернется на лед.