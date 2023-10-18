Ответил на оскорбление Абаскаля: за что отстранили футболиста «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок нападающего Александра Соболева в результате конфликта, который длится, по версии СМИ, больше двух месяцев. Сообщается, что Соболев не понимает своей роли на поле, а специалист недоволен его отношением к тренировкам, а также тем, что футболист пропускает обязательные завтраки с командой. Экс-игрок «Спартака» Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» призвал Абаскаля провести беседу с Соболевым и предположил, что игрок мог пропускать завтраки из-за недосыпа.

Инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок в общей группе нападающего Александра Соболева.

Основная причина наказания — проблемы игрока с дисциплиной и неуважение к тренеру. Карпов пишет, что Соболев «демонстративно плюет на порядки, которые установил Гильермо», — например, пропускает обязательные общекомандные завтраки.

В первый раз специалист сделал Соболеву замечание, во второй раз «чуть не случился скандал», но конфликта удалось избежать, а вот в третий Абаскаль оштрафовал игрока и отстранил от тренировок.

Кроме того, российский нападающий раздражает тренера и слабой игровой дисциплиной. Так, в проигранном матче с самарскими «Крыльями Советов» (0:4) Соболев заработал необязательную желтую карточку, из-за чего был вынужден пропустить важнейшую игру с ЦСКА (2:2).

Metaratings.ru утверждает, что конфликты между форвардом и специалистом длятся уже на протяжении двух месяцев.

Абаскаль выражает недовольство отношением Соболева к тренировочному процессу, а вот сам футболист не может понять, какая роль отведена ему на поле в схеме испанского тренера.

Помимо этого, причиной конфликта стал капитан «Спартака» Георгий Джикия. Издание отмечает, что Соболев выступает в роли адвоката для своего партнера, который перестал попадать в стартовый состав. В офисе клуба знают о конфликтной ситуации в команде и занимаются поиском решений, которые помогут снизить напряжение в лагере красно-белых.

«Матч ТВ» сообщил, что отстранение Соболева произошло после того, как футболист эмоционально ответил на претензии главного тренера, которые тот предъявил в жесткой и оскорбительной манере.

По информации «Спорт-Экспресса», Соболев вернется к тренировкам с командой уже 19 октября — для подготовки к матчу 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижнего Новгорода», который состоится 22 октября.

В «Спартаке» уже отреагировали на информацию о конфликте Соболева и Абаскаля.

«Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было. По поводу Соболева: он только сегодня вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке», — приводит слова руководителя пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова Sport24.

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что конфликты внутри «Спартака» губительно сказываются на результатах команды, а также призвал разобраться в причинах поступков Соболева.

«Надо знать обстановку, чтобы сказать, почему так поступает футболист, почему пропускает завтрак. Если игрок делает это ради того, чтобы выспаться, хорошо подготовиться к тренировке или матчу, то это только идет на пользу команде.

Если же он игнорирует не ради командных интересов, а ради своих, то есть ставит себя выше коллектива и нарушает дисциплину, то у тренерского состава появляются вопросы. Но опять же, это надо знать ситуацию изнутри, а кого-то осуждать, выяснять, кто прав... Но то, что в «Спартаке» что-то происходит — это видно. Не так все хорошо внутри команды, поэтому такой нестабильный результат», — отметил экс-игрок красно-белых.

Также Масалитин порассуждал о вероятных причинах конфликта между Соболевым и Абаскалем и отметил, что подобное должно решаться разговорами — в том числе с капитаном команды и ассистентами тренера.

«Надо находить точки соприкосновения, сводить конфликт на нет. А когда все вылилось в прессу — это уже плохо для коллектива.

Понятно, что тренер должен с игроком разговаривать: почему так происходит? И игрок должен объяснить свою позицию: мол, я на завтрак не буду ходить, потому что я хочу выспаться. И вопрос закрыт.

Есть и капитан команды, который должен поговорить, и вторые тренера, которые тоже должны участвовать. Что там такое раздули, что это вылилось в прессу?

Абаскаль Соболева не устраивает как тренер? Соболева не устраивает, сколько он получает денег? Это какие-то бытовые проблемы, которые решаются на раз-два. Для меня диковинка, что вынесли наружу», — заключил Масалитин.