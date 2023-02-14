Украинские и российские футболисты устроили массовую драку в отеле, их разнимала полиция

13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка, в которой приняли участие футболисты ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай», представляющего одноименное село в Закарпатской области. В результате потасовки, которая, по информации Telegram-канала Baza, началась после провокации украинских игроков, пострадало четверо футболистов «Шинника». Полиция не стала задерживать кого-либо из участников драки, решив усилить меры безопасности в отеле. Игрокам российской команды придется выехать из гостиницы, чтобы конфликтная ситуация не повторилась.

Потасовка между футболистами украинского «Миная», который занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Украинской премьер-лиги (УПЛ), и ярославского «Шинника», располагающегося на девятой позиции в первенстве Первой лиги, произошла в лобби турецкого отеля Royal Seginus в Анталье, где обе команды готовятся к возобновлению сезона-2022/23.

По информации Telegram-каналa Baza, конфликт начался с просьбы группы представителей «Миная» к начальнику ярославской команды исполнить украинский гимн.

В ответ он предложил выйти на улицу и решить конфликтную ситуацию в драке один на один. Ситуацию взяли под контроль прибывшие сотрудники отеля, которые помогли словесно успокоить обе стороны конфликта.

Через некоторое время игроки «Миная» встретились в лифте с одним из футболистов «Шинника» и нанесли ему несколько ударов. После того как лифт остановился на этаже, футболисты украинской команды лицом к лицу встретились с группой игроков ярославцев — между ними завязалась массовая драка.

В отель были вызваны сотрудники правоохранительных органов и медицинская бригада скорой помощи. Дерущихся игроков смогли разнять, пострадавшим была оказана первая помощь.

Как сообщает «РБ Спорт», драка началась в лифте, в котором вместе с украинскими игроками находились защитник «Шинника» Даниил Петрунин и начальник команды, и продолжилась на этаже. Вскоре к потасовке присоединились около 30 членов украинской делегации.

У футболистов «Шинника» сечки на лицах, выбиты пальцы, возможны переломы ребер. Как минимум три представителя «Миная» получили умеренно серьезные травмы.

Один из игроков ярославской команды на условиях анонимности сообщил, что нападающий Илья Грузнов по ходу драки получил повреждения ребер, возможен их перелом.

У полузащитника Дмитрия Самойлова имеется подозрение на перелом пальца, оба игрока в течение ближайшего времени пройдут медицинское обследование.

Как сообщает Иван Карпов в своем Telegram-канале, потасовка была спровоцирована персоналом «Миная».

Массовая драка прошла в формате 30х12, где численное преимущество было на стороне украинской команды.

«В ходе драки футболисты «Шинника» получили травмы: у кого-то выбит палец, кто-то получил по лицу. Но и та сторона прилично пострадала», — написал Карпов.

После потасовки представители обеих команд не пересекались в общих зонах отеля. Персонал гостиницы развозил завтрак персонально по номерам, чтобы не допустить скопления игроков «Миная» и «Шинника» рядом друг с другом.

Сотрудники турецкой полиции не стали применять к кому-либо из участников драки санкции и отказались от оформления протоколов. Baza информирует, что всего четверо игроков ярославского «Шинника» получили какие-либо травмы в ходе конфликта.

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков призвал СМИ не спешить с выводами, а дождаться официальной информации.

«Не могу вам рассказать подробности произошедшего, потому что нахожусь в Ярославле, а команда — в Турции. Сейчас мы выясняем обстоятельства, после чего выступим с официальной позицией.

Что касается серьезности травм, то у меня нет информации. Естественно, что во время драки могут быть ссадины.

Могу сказать, что между россиянами и украинцами была стычка. Кто в ней участвовал — сейчас выясняем», — приводит слова Кулакова «Чемпионат».

Помимо этого функционер сообщил, что не знал о соседстве игроков «Шинника» с футболистами «Миная» в одной гостинице.

«Выясняем все обстоятельства. Я не понимаю, откуда в отеле могли взяться украинцы, потому что когда мы бронировали отель, было условие, что там не будет команд с Украины», — заявил Кулаков «Коммерсантъ-Ярославль».

После драки в гостинице на постоянной основе дежурят два сотрудника полиции. Один из сотрудников украинского клуба уже обратился к представителю административного штаба «Шинника» и предупредил, что игроки «Миная» настроены «очень серьезно».

Утром 14 февраля состоялось совещание между представителями отеля, полиции и двух клубов, где было принято решение о том, что ярославцы сменят место проживания и продолжат готовиться к весенней части первенства Первой лиги в другом отеле.

Гендиректор клуба Сергей Кулаков в интервью Baza заявил, что у игроков «нет желания находиться в такой обстановке».