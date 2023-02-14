У Костомарова случилась истерика на фоне ампутации, сообщили СМИ

Российский фигурист Роман Костомаров перенес ампутацию на руках. «Матч ТВ» утверждает, что операция по ампутации первой кисти прошла еще на прошлой неделе. Врачи до последнего откладывали решение ампутировать вторую кисть, но из-за угрозы распространения гангрены 13 февраля они пошли и на этот шаг. Однако РИА Новости сообщают, что спортсмен лишился нескольких пальцев, а не обеих кистей. Пресс-служба «Ледникового периода» и хореограф проекта Илья Авербух заявили «Газете.Ru», что предстоящий всероссийский тур проекта пройдет в поддержку Костомарова, пообещав выделить значительную сумму денег на его реабилитацию.

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает бороться с последствиями пневмонии, на фоне которой у него развился некроз — отмирание тканей. На днях 46-летнему фигуристу провели очередную операцию по ампутации конечностей, однако информация о том, какие конкретно хирургические вмешательства осуществили врачи, разнится.

По информации «Комсомольской правды», спортсмен полностью лишился кистей рук.

«Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», — сообщил источник.

Инсайд «КП» появился в СМИ накануне ночью. Как сообщает «Матч ТВ», медики ампутировали одну из кистей еще раньше.

«Первую ампутацию на руке у Костомарова провели еще на прошлой неделе, врачи откладывали решение по ампутации второй кисти до начала этой недели», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

«Спорт-Экспресс» информирует, что после проведенного хирургического вмешательства у спортсмена ухудшилось общее состояние здоровья.

«Операция по удалению кистей рук действительно была недавно проведена. Ночью у Костомарова подскочила температура — возможно, из-за перенесенного стресса. При этом в целом операция по удалению кистей рук прошла успешно», — сообщил источник.

Однако Mash со ссылкой на свои источники опровергает полную ампутацию кистей фигуриста, заявляя о том, что хирургам удалось остановить распространение гангрены.

«Врачи вовремя остановили заражение и спасли конечности спортсмену.

Сейчас фигурист находится в сознании, его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубочку в гортани.

Врачи регулярно перевязывают ему рану и тщательно за ним наблюдают», — говорится в Telegram-канале Mash.

Источник РИА Новости заявил, что фигуристу ампутировали «несколько пальцев, но не все кисти».

Мать спортсмена Валентина Костомарова также опровергла новость о полной ампутации кистей у Романа.

«И вообще: половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему свое время», — приводит слова Костомаровой Telegram-канал SHOT.

7 февраля спортсмен перенес первое хирургическое вмешательство — врачи были вынуждены ампутировать обе стопы из-за развивающейся гангрены, которая угрожала жизни Костомарова. После проведения первой операции у спортсмена случилась истерика — об этом сообщило издание «Дни.ру» со ссылкой на медсестру в больнице.

«Он от ужаса и осознания случившегося рыдал и выл на всю палату. И это понятно, ведь человек стал инвалидом, была настоящая истерика», — заявил источник.

Более подробно о текущем состоянии здоровья 46-летнего фигуриста рассказал его близкий друг, двукратный призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере по конькобежному спорту Иван Скобрев.

«В сознание приводят его периодически, сейчас все больше и больше. Врач с ним занимается лечебной физической культурой.

Толком говорить не может. Губами шевелит и пытается вставать, ворочается немножко.

Жена к нему приходит каждый день», — сказал Скобрев в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Хореограф и продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух объявил «Газете.Ru» о начале ежегодного всероссийского тура «Ледниковый период. Снова вместе», пообещав отправить часть вырученных от продажи билетов средств на помощь Костомарову.

«Рома — часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течение которых были тысячи выступлений на различных площадках. Семья — это семья, и в семье люди должны поддерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально», — поделился Авербух.

Также вице-чемпион Олимпиады — 2002 объявил, что Роману Костомарову потребуется длительная реабилитация после выхода из больницы.

«В настоящий момент Рома находится в больнице и обеспечен всем необходимым. Однако все мы понимаем, что в дальнейшем потребуется дорогостоящая реабилитация, и мы, как и компания, и как большая ледовая семья, готовы в этом помогать.

Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не открываем отдельный фонд или расчетный счет для зрителей, мы скорее призываем всех поддержать Рому морально, чтобы он узнал, какое огромное число людей по всей стране переживают за него», — передает слова Авербуха пресс-служба шоу.

Слова поддержки олимпийскому чемпиону передала керлингистка Анна Сидорова.

«Рома, наш чемпион, я кланяюсь в пол перед твоим мужеством и силой! Мы все посылаем тебе так много положительных мыслей, как только можем, молимся как умеем и надеемся всем сердцем, что в этой главной битве в твоей жизни ты обязательно, обязательно выиграешь!» — написала Сидорова.