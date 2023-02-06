«Помогите, здесь все очень плохо»: под завалами в Турции пропали десятки спортсменов

После одного из сильнейших за последние 100 лет землетрясений в Турции погибли полторы тысячи и пострадали несколько тысяч людей, среди которых есть и спортсмены. Некоторых из них до сих пор не могут найти под завалами разрушившихся зданий. В Турции проводят свои зимние сборы несколько российских клубов, однако команды оказались далеко от эпицентра толчков, о пострадавших среди спортсменов из России информации нет.

6 февраля в Турции произошло несколько землетрясений, в результате которых погибли до полутора тысяч человек, несколько тысяч людей продолжают оставаться под завалами. В результате природного катаклизма произошло обрушение множества зданий по всей Турции. В стране зимние сборы проводят несколько российских клубов – «ЦСКА, «Динамо», «Ахмат», «Химки», «Рубин», «Оренбург», «Крылья Советов и многие другие. Сообщается, что пострадавших среди российских команд нет, однако последствия землетрясений представители команд ощутили.

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, что команда ощутила подземные толчки ночью в Белеке. При этом база клуба находилась далеко от эпицентра, никто не пострадал.

«Мы почувствовали землетрясение в Белеке ночью. Большинство из нас в нашем отеле ощутили его. Но с нами все хорошо.

Это то, что может происходить в мире. Утром мы прочитали грустные новости. Я надеюсь, что будет как можно меньше жертв после всего случившегося. Это некомфортное состояние, когда ты знаешь, что многие люди пострадали и продолжают страдать от последствий. Выражаем наши соболезнования всем погибшим и пострадавшим», — приводит слова Йокановича «Чемпионат.com».

Стоит отметить, что в 13.24 по московскому времени в центральной части Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,8 балла. В тот момент «Динамо» играло контрольный матч с «Енисеем», однако ничего, связанного с землетрясением, в этот момент никто не ощутил. Об этом заявили в пресс-службе московского клуба.

С официальным заявлением выступил московский ЦСКА, заявивший, что футболистам, тренерам и сотрудникам клуба на сборах ничего не угрожает.

«Друзья, в связи с последними новостями о землетрясениях в Турции, хотим сообщить, что Анталья, где команда сейчас проводит выходные между сборами, находится далеко от эпицентра случившегося. Никакой угрозы для жизни игроков, тренеров и персонала нет. Жертвами трагедии стало огромное количество людей. Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибших и раненых», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Часть игроков казанского «Рубина» из-за произошедшего катаклизма застряла в Турции. Футболисты казанской команды завершили тренировочный сбор в Белеке и получили выходные до среды, 8 февраля. Некоторые игроки и представители тренерского штаба накануне улетели из Антальи в Москву. А вот те, кто планировал лететь в Казань через Стамбул, застряли в Турции, поскольку в работе аэропорта произошел сбой из-за землетрясения. Их рейс перенесен на сегодняшний вечер. Пресс-атташе «Рубина» Иван Бодылевский подтвердил эту информацию.

«Вчерашний рейс Анталия — Стамбул, Стамбул — Казань перенесли на сегодняшний день, так как вчера в Стамбуле была плохая погода, аэропорт не мог принимать самолеты. Те, кто полетел на выходные прямым рейсом в Москву, смогли вчера улететь», — сказал Бодылевский Sport24.

Грозненский «Ахмат» также выпустил заявление, в котором выразил соболезнования родным и близким, а также отметил, что команда находится далеко от эпицентра и продолжает работу в штатном режиме.

«В связи с новостями о землетрясениях в Турции, информируем, что наша команда, проводящая в Белеке учебно-тренировочные сборы, находится далеко от эпицентра землетрясения. Мы работаем в штатном режиме, а сегодня в распорядке выходной день, после состоявшихся накануне контрольных матчей.

Мы выражаем искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении грозненского клуба.

После произошедшего катаклизма в Турции были остановлены все спортивные национальные мероприятия. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу.

Землетрясение сильно ударило по Кахраманмарасу, где базируется футбольный клуб «Хатайспор». По сообщению Star, в результате серьезных разрушений бывший вингер «Челси» и «Ньюкасла» Кристиан Атсу, который присоединился к турецкой команде прошлым летом, и спортивный директор Танер Савут по-прежнему остаются под завалами, пока их найти не могут. При этом спасателям удалось вытащить из-под обломков нескольких других членов команды.

Бывший вратарь сборной Турции Волкан Демирель, который возглавляет «Хатайспор», провел прямой эфир в соцсетях, чтобы попросить помощи для пострадавшего от землетрясения региона Хатай.

«В Хатае умирают люди. Пожалуйcта, cкорая помощь, помогите, здеcь вcе очень плохо. Помогите, мы не можем доcтучатьcя до людей. Мы не можем многого добитьcя cвоими cобcтвенными cредcтвами.

Я хочу, чтобы вы отправили все средства, которые у вас есть. Такая же ситуация не только в Хатае, но и в соседних областях. Пожалуйста, помогите ради бога», — сказал в слезах Демирель.

Бывший футболист «Зенита» и сборной Турции Фатих Текке, который в настоящее время работает тренером «Истанбулспора», рассказал, что в Хатае под завалами оказался один из его помощников.

«Никто не ожидал такого сильного землетрясения. К сожалению, такова жизнь, в ней все возможно, даже такие страшные вещи.

В Хатае сейчас один из представителей моего тренерского штаба — это тренер вратарей Ясин Калискан. От него нет никаких новостей, но я надеюсь, что с ним все хорошо и он остался жив. Некоторые люди, знающие его, говорят, что Калискан погиб, но мне не хочется в это верить. Пока не услышали от него никакой весточки. Мне остается только молиться за то, чтобы Ясин остался жив», — приводит слова Текке Sport24.

Под завалами также оказался вратарь «Ени Малатьяспор» Ахмет Эюп Тюркаслан, который находился в здании, разрушившимся во время землетрясения. Супругу футболиста спасли, а его поиски продолжаются. Пресс-служба «Ени Малатьяспор» опубликовала фото Тюркаслана и написала: «Наши молитвы с тобой».

СМИ сообщили о гибели спортсмена, однако президент команды Ахмет Яман опроверг эту информацию.

«Известие о том, что Ахмет Эйюп Тюркаслан погиб, не соответствует действительности. Пока шли спасательные работы, произошло очередное землетрясение. Поэтому спасательные команды были вынуждены отступить назад. Надеюсь, мы получим хорошие новости», — заявил он.

Под завалами также оказалась целая футбольная команда — «Марасспор». Клуб базировался в гостинице, которая была разрушена. Поиски выживших, оставшихся под завалами, продолжаются, спасен один из сотрудников команды.

Как сообщает Fanatik, в провинции Малатья под завалами оказались 14 волейболисток клуба «Хатай». На данный момент об их судьбе ничего неизвестно. Также известно, что пострадали члены мужской волейбольной команды «Малатья Метрополитен Беледиеспор». Появилась информация, что спасателям удалось найти троих спортсменов.

Российская волейболистка Татьяна Костина, выступающая за клуб «Адам Волейбол» из города Газиантеп, который также серьезно пострадал в результате катаклизма, в это время находилась в Стамбуле, с ней все в порядке.

В городе Кахраманмараш под завалы попали 30-40 спортсменов из борцовского клуба.

«Здание, в котором находились 30-40 наших борцов в борцовском клубе из Кахраманмараша, также было разрушено. Наши спортсмены лежат под завалами. Ждем срочной помощи», — написал олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе Таха Акгюль в соцсетях.