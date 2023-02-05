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Врачи не могут остановить некроз, Костомаров рискует потерять ногу

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову грозит ампутация

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romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Знаменитый российский фигурист Роман Костомаров остается в тяжелом состоянии из-за двусторонней пневмонии. Сообщается, что врачи по-прежнему не могут остановить начавшийся у олимпийского чемпиона некроз, в результате чего ему грозит ампутация ноги.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, практически месяц госпитализированный с двусторонней пневмонией, находится в тяжелом состоянии.

Несколько дней назад появилась информация, что у Костомарова начали отмирать ткани, в результате чего прославленному спортсмену грозит ампутация пальцев как на руках, так и на ногах. Затем стало известно, что врачи вроде бы отказались от идеи ампутировать пальцы рук, но угроза для ног остается.

Однако 5 февраля поступили еще более тревожные новости. СМИ со ссылкой на источник из больницы сообщили, что врачам не удается остановить отмирание тканей, и некроз у олимпийского чемпиона уже перешел на стопы. Обследование выявило наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава в нижней трети голени.

При этом решения о стопроцентной ампутации на данный момент нет, врачи все еще пытаются спасти ногу, разбираясь в причинах возникшего и продолжающегося омертвения тканей. В данный момент доктора пытаются решить проблему посредством стентирования, но в то же время прогноз остается неблагоприятным.

По информации «Пятого телеканала», некроз в организме Костомарова мог возникнуть из-за сердечной недостаточности, что чревато возможным образованием тромбов и может и вовсе привести к летальному исходу.

Решение об операции и ее характере должно быть принято сосудистыми хирургами после всех исследований. В данный момент нет ясности ни в сроках назначения вмешательства, ни в его окончательном характере.

«Я звоню каждый день в больницу, чтобы узнать про состояние Ромы. Мне врачи говорят, что состояние понемногу становится лучше, — рассказала Sport24 заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова. — Большую часть дня он дышит сам, своими легкими. Но про ампутацию не могу сказать, я про это не знаю. Общая динамика становится лучше».

Ранее сообщалось, что врачи в ближайшее время планировали сделать Костомарову операцию по ампутации пальцев. На протяжении пяти дней он был подключен к аппарату для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), из-за чего и пострадали мелкие сосуды, что в свою очередь привело к отмиранию тканей.

При этом в борьбе за пальцы рук спортсмена медики, по всей видимости, одержали как минимум промежуточную победу. По крайней мере, больше никаких новостей о возможной ампутации пальцев рук не поступает.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию 10 января с диагнозом «двусторонняя пневмония». Спортсмен заболел еще перед Новым годом, но, по информации СМИ, лечил простуду холодной водой. Кроме того, он продолжал выступления в новогодних шоу, несмотря на повышенную температуру.

В результате в больнице его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в состояние медикаментозной комы.

Костомаров является олимпийским чемпионом Турина-2006 в танцах на льду вместе с Татьяной Навкой. Та победа стала высшим достижением профессиональной карьеры дуэта.

До того Навка и Костомаров по три раза выиграли финал Гран-при, чемпионат России и чемпионат Европы, а также стали двукратными чемпионами мира, не поехав на мировой форум в сезоне олимпийского триумфа уже после главной победы в карьере.

После окончания соревновательной практики Костомаров продолжил выходить на лед в различных шоу, чем занимался непосредственно до попадания в больницу с тяжелым диагнозом. Предполагается, что лечение в любом случае окажется еще очень продолжительным.

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