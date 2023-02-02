«Он сидел в хороших условиях»: Кокорину ответили на скандальное заявление

Знаменитый российский футболист Александр Кокорин, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит» и сборную России, а ныне играющий в чемпионате Кипра, дал большое интервью, в котором заявил, что тюрьма изменила его в лучшую сторону, и что, по его мнению, «каждый нормальный парень должен отсидеть». Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева в комментарии «Газете.Ru» отметила, что игрок отбывал срок в хороших условиях и что в качестве «школы жизни» тюрьма крайне неэффективна.

«Хорошо, что в руках был не ствол, а стул»

Экс-нападающий сборной России, а также московского «Динамо», махачкалинского «Анжи», санкт-петербургского «Зенита», «Сочи», московского «Спартака» и итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин, ныне выступающий за «Арис» в чемпионате Кипра, дал большое интервью YouTube-каналу «Суперлига».

Материал сразу же получился резонансным, потому что Кокорин без купюр рассказал об инциденте, который привел его за решетку, и о жизни в тюрьме.

«Я восстанавливался после тяжелой травмы, вернулся на поле, начал играть. Не помню, забил ли уже... Да, забивал – на Кубок, в Лиге Европы. Мы обыграли «Краснодар» дома. У нас было четыре дня выходных, — вспомнил Кокорин события, когда утром после ночной гулянки в кафе «Кофемания» ударил стулом по голове чиновника Минпромторга Дениса Пака.

— Впереди в «Сапсане» есть отдельные кабинки. Мы ее сняли. Мы приехали супернавеселе, давно не виделись. Вечер прошел замечательно. Если отмотать назад, к этому все и шло. Не может быть столько пересечений. Я знаю эту «Кофеманию», мы часто туда ходим. Мы сидели в углу, никого не трогали. Пришел этот дядя и сел так, как мы сейчас сидим и пишем интервью. Полный ресторан свободных мест – сядь там, никого не трогай.

Я услышал агрессивную речь и подошел очень раздраженным, потому что в первом скандале я смог удержаться и не трогать этого водителя-чайника, а тут, когда я слышу дополнительно…

Я подошел к нему в тот момент, когда был уже конец, хватило мозгов спросить: «А кому вы это сказали?» Он говорит: «Вам, вы типа кучка…» Естественно, стул уже у меня в руке, я только ждал: ответит «да» — получит. Не ответит...

На вопрос о том, что было бы, если бы в этот момент Кокорин держал в руках пистолет, футболист ответил красноречиво:

«Не дай бог ствол. Если бы ствол, то мы бы с тобой там в тюрьме интервью писали».

Рассказал нападающий и о том, как его изменило заключение.

«Не то что не жалею... Ну как можно жалеть? Это уже произошло. Это огромный опыт, хорошая школа, — сказал Кокорин.

— Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать.

Я тебе говорю, нужно сделать лайфхак. Чтоб в себя приводить ребят, которые чуть поплыли. На месяц, на два в СИЗО».

«В тюрьме были мерзкие сотрудники»

А вот некоторые сотрудники исправительного учреждения вызвали у игрока серьезное отторжение своим поведением.

«Не все сотрудники мерзкие, но от мерзких сотрудников я был в шоке. Которые из себя ничего не представляют, но за счет того, что им там что-то повесили, они в мафию начинают играть. Типа, мы вот такие тигры, понял? Ну, вы никто, а ведете себя как будто генералы, — рассказал экс-нападающий сборной страны.

– Вообще бешеная история. Мы сидим на карантине в лагере, только заехали. А карантин – это мерзкая ситуация: там 14 дней ты вообще без ничего, без еды, там тебя побрили.

И просто тип заносится, мент, и такой, короче... А мы доширак едим. И он заносится, на нас смотрит такой: гы-гы, вы же там в Монако, а вот сейчас сидите. А он без головного убора, без всего, знаешь, не по форме. А мы такие уже чуть-чуть там насиделись. Это уже, брат, было 10 или 9 месяцев.

Мы такие: гражданин начальник, чуть в себя приди, давай разговаривать поуважительнее, может, начнем. Я говорю: я из соседнего города, если ты не в курсе и все про Монако читаешь, я из Валуек, типа, там 70 километров отсюда».

«Футболисты зарабатывают свои деньги»

Не могло в таком разговоре не пойти речи о больших зарплатах футболистов. Кокорин уверен, что свои деньги он заработал по делу.

«У меня не было детства. Я в садик не пошел, мне это уже было не интересно. Я начал играть, потом заниматься. Поэтому когда все кричат «за что им платят?», ну я про себя могу сказать: у меня не было детства, — рассказал форвард.

— Пока все учились, Саша тренировался. Потом все пошли в универ – Саша тренировался. Потом все пошли дальше, не знаю, чем после универа занимаются, учиться – Саша тренировался и получал уже за это деньги. А потом когда все начали работать, сравнивать... потому что когда вы все начали работать, Саша уже работал».

При этом он считает, что любой спортсмен прикладывает огромные усилия, чтобы добиться успеха, потому точно заслуживают больших денег, если их зарабатывают.

«Кокорин сидел в хороших условиях»

Слова Кокорина вызвали в основном негативную реакцию в обществе. В частности, свое несогласие с игроком высказала в комментарии «Газете.Ru» член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

«Есть исследования, которые подтверждают, что после того, как человек проводит в тюрьме определенное количество времени, наступают серьезные проблемы с психикой. Люди, которые прошли тюрьму, все нуждаются в реабилитации. Понятно, что как только они туда попадают, они все оказываются в разных условиях. И кто-то пройдет эту школу спокойно, потому что условия будут нормальные. А у другого условия будут совершенно другие. Для него это будут испытания из разряда непереносимых. Человек заболеет в тюрьме или окажется в низком социальном статусе по разным причинам. Для него это точно будет не та школа жизни, которая его закалит. Она, скорее, сломает его окончательно, — обратила внимание Меркачева.

— Кокорин сидел в хороших условиях. Изначально к его условиям было привлечено большое внимание. Я была у него в колонии, в камере. Все там было благополучно. То есть его школа жизни хоть и сурова, но она такая, которую можно вынести. В то же время в других условиях, в которых вынуждены были находиться другие люди, для них это была не школа жизни, а пытка. Поэтому тут все зависит от того, где человек оказался, как он сам, в том числе, на это смотрит».

Кроме того, она отметила, что по статистике каждый второй гражданин России, побывавший в местах заключения, впоследствии возвращается обратно.

Не поддержал Кокорина и экс-нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин.

«Я думаю, легче получить образование, чтобы не совершать такие ошибки. Сейчас у нас идет СВО, где можно себя узнать, почувствовать себя мужчиной. Нет необходимости сейчас сидеть в тюрьме, чтобы жизнь заставила тебя думать над своими поступками», — сказал Масалитин «Газете.Ru».