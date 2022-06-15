Финал мечты: Кучеров и Василевский против Ничушкина

В ночь на 16 июня по московскому времени за океаном стартует финальная серия Кубка Стэнли, в которой сойдутся лучшие команды и главные фавориты сезона — действующий чемпион «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш». Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев могут выиграть третий титул подряд, а Валерий Ничушкин — разжиться первым. Валерий Каменский в интервью «Газете.Ru» заявил, что не видит фаворита в серии.

Долгожданный финал

Этого финала сильнейшая лига мира ждала три года. И «Тампа-Бэй», и «Колорадо» стали фаворитами не сегодня. Хоккеисты «Лайтнинг» играли в этом статусе еще в сезоне-2018/19, когда взяли «Президентс Трофи» за победу в регулярном чемпионате. Но в первом раунде плей-офф была оглушительная серия против «Коламбуса» — 0-4.

Она многому научила Джона Купера и его команду, и следующие два года заканчивались триумфом «молнии», которая выйдет на новый финал в статусе действующего чемпиона.

«Колорадо» выстраивал мощную команду стараниями генерального менеджера Джо Сакика, когда-то приводившего «Эвеланш» к Кубку Стэнли на льду в качестве капитана. Строительство было последовательным и успешным. Настолько, что вот уже третий год общественность ждала в финале от Запада именно «лавину».

В 2019 году подопечным Джареда Беднара явно не хватило опыта, да и пандемия коронавируса оказала влияние. Сезон, в котором денверцы шли очень уверенно, был прерван в марте и доигрывался уже в так называемом «пузыре» и без зрителей.

Кто знает, как все было бы, играй серию второго раунда против «Далласа» «Эвеланш» с преимуществом своей площадки и при заполненных трибунах, но в тех условиях все пошло не так. «Старз» вели в серии 2-0 и 3-1. Однако «Колорадо» смог отыграться, а потом вел большую часть седьмого матча.

Обернулось все трагедией. Сначала Александр Радулов сравнял счет на 52-й минуте, Владислав Наместников вновь вывел команду Беднара вперед за три с половиной минуты до сирены, но ответная шайба от Йоэла Кивиранты пришла всего через десять секунд, а потом финн еще и решил исход серии в овертайме.

Год спустя без зрителей, но хотя бы на домашних аренах всех команд, проходил уже весь сезон, существенно сокращенный все из-за того же ковида. «Эвс» выиграли не только свой дивизион, но и «Президентс Трофи», однако во втором раунде снова случился конфуз.

«Колорадо» вел в серии против «Вегаса» со счетом 2-0, причем в первой игре победив вообще разгромно — 7:1. Однако дальше случились четыре поражения подряд.

Путь к финалу

Зато в нынешнем сезоне и плей-офф никаких осечек «лавина» себе уже не позволила. Регулярку команда Беднара прошла очень мощно и набрала 119 очков, став безоговорочно лучшей на Западе, а в сводной таблице лишь три очка уступив «Флориде».

В плей-офф реальной конкуренции главный фаворит Западной конференции тоже не встретил, наконец сумев реализовать свой статус. «Нэшвилл» в первом раунде был убран всухую, дальше «Сент-Луис», выигрывавший последний Кубок до успехов «Тампы», сопротивлялся на протяжении шести встреч, но после травмы основного вратаря Джордана Биннингтона ощутимо сдал.

В финале конференции остановить «лавину» оказалось не под силу даже проведшим монструозный плей-офф Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю. Как ни старались звездные форварды, «Колорадо» выиграл все четыре матча.

«Тампе» на Востоке пришлось куда сложнее. Она не играла в регулярке в полную силу, а потому во всех трех сериях не имела преимущества своего льда. И закончиться все могло уже в первом раунде, когда «Лайтнинг» откровенно страдала под прессом яркого атакующего «Торонто». Однако Никита Кучеров и Ко выстояли и смогли вырвать серию со счета 2-3 по матчам и 2:3 в шестой игре к середине третьего периода.

В той серии «Мэйпл Лифс» накидали целый мешок шайб Андрею Василевскому, но уже во втором раунде он напомнил о своем статусе лучшего голкипера мира последних лет, пропустив всего три гола за четыре игры против «Флориды». А ведь «Пантерз» не только были лучшими по очкам в регулярном первенстве, но и обладали сильнейшей атакой, забрасывая в среднем больше четырех шайб за 60 минут!

После этого подопечные Купера по всем статьям уступили в двух первых играх в финале конференции «Рейнджерс» в Нью-Йорке, однако затем наставник провел солидную домашнюю работу, перестроив игру, и в следующих четырех встречах его подопечные уверенно доминировали на льду. Кто знает, спасли бы они серию, не упусти «рейнджеры» третий матч со счета 2:0 в середине второго периода, но сослагательного наклонения спорт не знает, а эта история снова о чемпионском характере «Лайтнинг».

Фаворит — претендент

Тем не менее, несмотря на весь чемпионский опыт и характер команды, фаворитом в финале считается все-таки «Колорадо». Пусть и не явным.

Например, десять из 16 экспертов официального портала лиги предрекли победу в финальной серии именно «Эвеланш». Да и букмекеры выше котируют именно клуб из Денвера.

Кстати, преимущество своей площадки, которое есть у «лавины», будет особенно важным фактором в этот раз, потому что город и арена находятся на высоте в одну милю (1609 метров) над уровнем моря. Из-за этого соперникам «Колорадо» всегда тяжелее дышать, и это в первую очередь касается коллективов с Востока, которые приезжают сюда за чемпионат раз в сезон. А из-за пандемии «Тампа» в Денвере не играла очень давно.

Но дело не только в высокогорье. В распоряжении Беднара сейчас действительно практически идеальная команда, которая к тому же отменно функционирует.

В атаке у «Лавины» целая россыпь блестящих хоккеистов. Ведущее звено Габриэль Ландеског — Нэтан Маккиннон — Микко Рантанен играет на феноменальном уровне, особенно с первой парой защитников Кейл Макар — Девон Тэйвз.

Макар вообще является лучшим бомбардиром «Эвеланш» в этом плей-офф, набрав 22 очка. А еще на его счету 28 голов в регулярке!

Но и в других звеньях у «Эвс» все просто здорово. Джей Ти Комфер, Назем Кадри, Логан О'Коннор, Арттури Лехконен, Боуэн Байрэм, Эрик Джонсон, Самуэль Жирар — все они внесли большой вклад в выход в финал.

Важную роль здесь играет и Валерий Ничушкин, проводящий свой лучший сезон в карьере, а в розыгрыше Кубка-2022 уже отметившийся 9 (5+4) очками.

Непонятно только, кто начнет серию на последнем рубеже. Но будь это Дарси Кюмпер или Павел Францоуз, страж ворот соперника все равно выглядит на голову сильнее.

От Андрея Василевского будет в этой серии зависеть очень многое, если не все. Да, он остановил «Флориду» с «Рейнджерс», но мощно атакующий «Колорадо» ближе всего как раз к «Торонто», только еще сильнее. А с «Мэйпл Лифс» у Большого кота, как зовут Андрея в Америке, были проблемы.

«Тампа» играет в иной манере, она куда более заточена на рационализм и сдерживание соперника, хотя и не лишена фантастических мастеров, которые творят в атаке. Но все же «Лайтнинг» в этом противостоянии обязательно придется терпеть. И от того, как она справится с этой задачей, зависит ее возможность снова поднять Кубок над головами.

В шаге от истории

Если «Тампа-Бэй» удастся выиграть Кубок — это будет невероятное, историческое достижение! В истории НХЛ было немало команд-династий, побеждавших трижды подряд, вот только все они существовали в другой эпохе.

А вот с тех пор, как в середине 2000-х был введен потолок зарплат, который направлен на то, чтобы как раз чемпионов ротировать, ничего подобного никто не делал, хотя в лиге было немало доминирующих вдолгую коллективов.

Более того, последний раз тройной выход в финал подряд состоялся еще в 80-х, когда с 1983 по 1985 год в решающую серию выходил «Эдмонтон» с Уэйном Гретцки, Марком Мессье, Яри Курри и другими легендами.

А три титула подряд последними брали «Айлендерс» Майка Босси и Билли Смита, которые завоевали четыре Кубка Стэнли с 1980 по 1983 год!

40 лет в НХЛ никто не делал три-пита, и вот «Тампа» максимально близка к этому в эпоху, когда такое кажется невозможным!

Собственно, «Лайтнинг» из-за потолка зарплат за эти годы потеряли немало важных игроков, которые помогали в первом, а то и в обоих триумфальных походах. Уже нет в составе Картера Верхаге, Янни Гурда, Тайлера Джонсона, Блэйка Коулмэна, Баркли Гудроу, Денни Савара. Но команда продолжает находить варианты побеждать и словно не замечает потерь.

Многое решают лидеры: Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Виктор Хедман и Брэйден Пойнт, который пропустил два раунда из-за травмы, но должен вернуться к первой игре.

Однако в составе «Лайтнинг» есть много системообразующих хоккеистов и в нижних звеньях. Тройка Брэндон Хэйгел — Энтони Сирелли — Алекс Киллорн наглухо перекрыла лидеров «Флориды» и «Рейнджерс» и теперь займется тем же в финале.

Ондржей Палат играет в первом звене, но то, как он пашет на всех участках площадки, не может не подкупать. Своей черновой работой он разгружает Кучерова, который может творить, и Стэмкоса, который получает возможность бросать и пасовать в чужой зоне. Но при этом именно Палат забросил победные шайбы в четвертой и пятой играх с «Рейнджерс», а в шестой (2:1) сделал две голевые передачи.

А еще в составе «молнии» есть великий Кори Перри, когда-то бывший лидером «Анахайма». С ним он взял и Кубок Стэнли, и «Харт Трофи» (MVP сезона), но сейчас он уже не в тех кондициях, чтобы быть мотором и бомбардиром.

В свои 37 лет канадец выполняет очень много полезной работы на льду и идет за своим вторым Кубком, но главное, что он будет играть в финале третий год подряд! Он противостоял «Тампе» в составе «Далласа» (выбивал «Колорадо») и «Монреаля», а теперь, как сказал сам, «перешел на правильную сторону». Тоже исторический момент!

Кто будет MVP

Как бы ни летал по льду в этом постсезоне Коннор Макдэвид, «Конн Смайт Трофи» самого ценного игрока плей-офф получит игрок команды-победителя.

Если выиграет «Колорадо», то это, скорее всего, будет Кейл Макар. Уж слишком феноменален этот молодой защитник.

Впрочем, Нэтан Маккиннон еще имеет шанс провести гениальную серию и обойти одноклубника. То же в целом касается Микко Рантанена с Габриэлем Ландескугом, но их позиции априори хуже.

У «Тампы» велика вероятность повторения прошлогоднего достижения для Андрея Василевского. Российский вратарь снова блещет на последнем рубеже, являясь ключевой фигурой со своими 92,8% отраженных бросков и 2,27 пропущенных шайбы за игру.

Среди одноклубников помешать ему может, пожалуй, только Никита Кучеров, который снова лучший по очкам в своей команде, оформив 7+16 за три серии. Но главное, что российский нападающий очень хорош в решающие моменты, когда команде нужны его очки.

Кстати, важную роль в серии с «Рейнджерс» сыграл Михаил Сергачев, но его голы, передачи и игра в обороне просто помогают команде побеждать, но на «Конн Смайт» защитника не вытянут.

«Болею за свою команду и за наших»

Для «Газеты.Ru» предстоящий финал прокомментировал знаменитый отечественный хоккеист Валерий Каменский, становившийся обладателем Кубка Стэнли как раз в составе «Колорадо».

О статусе фаворита у «Колорадо»

«Нет, не согласен. В финале две лучшие команды, нельзя считать кого-то фаворитом. Это две сильные команды, которые обыграли всех и вышли в финал. Что «Тампа» имеет огромный опыт в финальных играх, что «Колорадо» — хорошая команда. Для меня фаворитов нет. Две лучшие команды будут выяснять, кто же из них сильнее».

О том, чего не хватало «Колорадо» в предыдущие два сезона

«Опыта не хватало. Времени, чтобы ребята осознали, как говорят хоккеисты, «чутье Кубка». Всему свое время, и команда сейчас стала более опытной и закаленной в плей-офф. Кроме того, были приобретения, небольшие корректировки в составе. Коллектив строится не за один сезон, а постепенно».

О сравнении соперников по линиям

«Согласен, что «Колорадо» более атакующая команда, у нее все четыре звена заряжены на атаку. У «Тампы», естественно, вратарь номер один и плюс вот это первое звено, которое показало, что может решить в ответственный момент, вывести команду на победу. Но в таких матчах побеждает командная игра. Кто будет сильнее коллективно, тот и победит. Если нападение сильное, надо больше играть в атаку, чтобы снизить давление на оборону. Если сильна защита, то нужно действовать на контратаках и использовать там сильные качества нападающих. Это тактика — кто кого перехитрит. Кто допустит больше ошибок — тот проиграет».

О значении сдерживающей тройки «Тампы» Хэйгел — Сирелли — Киллорн

«В финале совсем не обязательно, что решит ведущее звено. Ключевым может оказаться и третье, и четвертое. Ну а тот факт, что «Тампа» будет стараться нейтрализовать своей третьей тройкой звено Маккиннона... Ну, ребята мирового класса должны стремиться это преодолеть и сыграть в тот хоккей, который от них ждут болельщики и тренерский штаб. Думаю, тем хоккей и интересен, что одни пытаются сдержать, а другие — обыграть. Давайте посмотрим пару игр и потом уже будем по персоналиям рассуждать».

О шансах Василевского и Кучерова на «Конн Смайт Трофи»

«Они являются ведущими игроками команды и показывают хоккей мирового класса. Вполне возможно, что получит кто-то из них, если выиграет «Тампа». Не удивлюсь, тем более Василевский уже становился MVP плей-офф».

О прогрессе Ничушкина

«Во-первых, он раскрылся, но это было бы невозможно, если бы у него не было такого потенциала. И команда ему помогла, тренерский штаб поверил в него. Ему дали партнеров, которые лучше раскрыли его талант. И сам он очень много работал. А в том, что он талантливый парень, никто и не сомневался. Помню его еще по юниорской сборной, где он был лидером. Теперь главное, чтобы он и дальше подтверждал этот уровень и прогрессировал, а не остановился на одном сезоне».

О том, болеет ли за «Колорадо»

«Естественно, я болею за ту команду, где провел много времени и выиграл Кубок, болею за «Колорадо». В то же время я болею за наших ребят, которые играют в обеих командах. Жду хорошего хоккея, и хотелось бы, чтобы он был семиматчевым, а зрители получили бы больше удовольствия. И сам посмотрю».