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Спорт

Выявить сильнейшую: Касаткина бьется с Александровой в Берлине. LIVE

Теннис. WTA-500. Берлин. 2-й круг. Дарья Касаткина (Россия) — Екатерина Александрова (Россия). ОНЛАЙН

Во втором круге турнира WTA-500 сильнейшую выявляют две российские теннисистки — Дарья Касаткина и Екатерина Александрова, несколько дней назад выигравшая соревнования в Хертогенбосе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
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14:39

Второй тайм с подачи Александровой начинается.

14:37

И все-таки упускает свою подачу Касаткина, позволяя тем самым Александровой выиграть достаточно затяжной сет. Злится Дарья, бьет ракеткой по корту, но после первого сета ведет Екатерина — 1:0.

14:36

Ровно. Отыгрывается Касаткина.

14:36

Быстро делает Екатерина ровно, а следом и больше.

14:35

Больше. Снова мощный удар от Касаткиной.

14:34

Ровно. Хорошо на приеме играет Дарья.

14:34

Больше. Подача помогает Касаткиной.

14:33

Ровно. Мощным ударом забивает Александрова, Касаткина к нему даже не дернулась.

14:32

Больше. В аут по линии играет теперь Александрова.

14:31

40:40. Сравнивает Александрова счет и имеет шансы закрыть вопрос в этом сете, не доходя до тай-брейка.

14:31

40:30. Мощно в угол играет Александрова.

14:31

40:15. Прием в сетку срывает Екатерина.

14:30

30:15. Отличная подача.

14:30

15:15. Серия мощных ударов с обеих сторон, но в итоге розыгрыш остается за Дарьей.

14:29

0:15. В коридор пробивает Дарья.

14:27

Укороченным играет Александрова и обеспечивает себе как минимум тай-брейк в этом сете. 6:5.

14:27

40:30. Отличная подача.

14:26

30:30. Подача помогает.

14:26

15:15. Хороший прием от Дарьи.

14:25

15:0. Остается розыгрыш за Александровой.

14:24

Берет Касаткина свою подачу, делая счет в первом сете 5:5. А мы такими темпами все ближе к брейк-поинту.

14:24

Больше. Не справляется Александрова.

14:24

40:40. Подача помогает.

14:23

30:40. Завязывается борьба в каждом розыгрыше, и теперь ошибка следует от Дарьи.

14:22

30:30. Но тут же сама ошибается по длине.

14:22

15:30. Хорошо сражается сейчас Екатерина, прием навылет.

14:21

15:15. Обмен ошибками, причем Дарья начинает с двойной.

14:19

Прекрасно по линии попадает Дарья и вновь делает обратный брейк! Кажется, сегодня теннисисткам интереснее брать чужие подачи, нежели свои. 5:4 в первом сете.

14:18

Меньше. Еще одна совсем необязательная ошибка от Екатерины — в сетку летит мяч.

14:17

40:40. Подачей исправляется Александрова.

14:17

30:40. Двойная ошибка от Екатерины.

14:16

30:30. В аут по длине отправляет Дарья мяч после приема.

14:16

15:30. Хороший прием.

14:16

15:15. Обмениваются неточностями теннисистки.

14:16

Брейк делает Екатерина, и сейчас идет подавать на сет. 5:3.

14:14

Меньше. Как-то будто бы сложно сейчас Екатерине.

14:13

Ровно. Подачей исправляется.

14:13

Меньше. Невовремя Дарья срывает удар в сетку, очень невовремя.

14:12

40:40. Заставляет Касаткина соперницу ошибиться.

14:12

30:40. Очень хороший прием.

14:12

30:30. Плотную борьбу навязывают друг другу соперницы.

14:11

30:15. Неплохим укороченным сейчас играет Александрова.

14:10

30:0. Не проходит прием у Александровой.

14:10

15:0. Мощная подача.

14:08

И снова сразу же обратный брейк делает Касаткина! Ух, не желает Дарья отпускать соперницу, определенно. 4:3 счет в первом сете.

14:07

Меньше. Хороший прием от Касаткиной, и не справляется с ответом Александрова — сетка.

14:07

40:40. А теперь уже мяч в аут отправляет Дарья.

14:06

30:40. В аут по длине отправляет мяч Екатерина. Первые подачи у нее не проходят сейчас.

14:05

30:30. Хорошо в этом гейма управляется с чужими подачами Касаткина.

14:05

30:15. Прием срывает Касаткина.

14:04

15:15. Подача помогает.

14:04

0:15. В угол по диагонали не попадает Екатерина.

14:03

А вот второй брейк-поинт Александрова реализует и делает брейк — счет в первом сете становится 4:2 в ее пользу.

14:02

30:40. В ходе долгого розыгрыша в коридор попадает Екатерина.

14:02

15:40. И еще одна ошибка от Дарьи, которая позволяет Александровой получить два брейк-поинта.

14:01

15:30. В атаку пробует Дарья, но ошибается, удар приходится в сетку.

14:01

15:15. А вот теперь прием Екатерина срывает.

14:00

15:0. Хорошо принимает Александрова, заставляя соперницу в ответ отправить мяч в коридор.

13:58

С небольшим трудом, но берет Александрова свою подачу. 3:2 счет в первом сете.

13:58

Больше. Выбивает Екатерина соперницу из корта и забивает мощным ударом.

13:57

40:40. С трудом достает Касаткина мяч на задней линии, но вот ответ не получается.

13:56

40:30. Переигрывает Касаткина соперницу на ее подаче.

13:55

30:30. Слегка в коридор улетает мяч у Екатерины.

13:55

30:15. Мощно в угол попадает Александрова, не успевает за этим мячом Дарья.

13:54

15:15. Хороший прием у Касаткиной.

13:54

15:0. Хорошую игру у сетки демонстрирует Екатерина.

13:53

Не получается у Александровой удар, в сетку летит мяч. И счет в первом сете становится 2:2.

13:52

40:15. Весьма большой аут у Александровой, бьет она в коридор.

13:52

30:15. Эйс.

13:52

15:15. Завязывается перестрелка по центру, в ходе которой Александрова бьет четко по линии.

13:51

15:0. Не попадает Александрова по диагонали в угол.

13:49

Сразу же обратный брейк делает Касаткина. Ну что же, нас ждет очень интересное противостояние. 2:1 в первом сете.

13:48

Меньше. Будто бы только вошла в игру Касаткина.

13:48

40:40. двойная ошибка. И теперь у Дарьи есть шанс обратный брейк сделать.

13:47

40:30. Ошибается по длине теперь Александрова.

13:47

40:15. А вот теперь хороший прием проходит у Дарьи.

13:47

40:0. Отличная подача.

13:46

30:0. Не получается у Касаткиной в атаку выйти, ловит ее соперница.

13:46

15:0. Шикарным укороченным играет Екатерина, Дарья не достает.

13:45

Еще одна ошибка Касаткиной приводит к первому брейку в этом матче. Александрова берет чужую подачу — 2:0 в первом сете.

13:44

30:40. Отлично отвечает Александрова на подачу, и Касаткина в аут по длине бьет.

13:44

30:30. Начинает Александрова навязывать сопернице борьбу на ее подаче.

13:43

30:15. Касаткина за мячом не успевает.

13:42

30:0. Еще одна ошибка, аут по длине от Екатерины.

13:42

15:0. В аут с приема отправляет Александрова.

13:41

Совершенно спокойно Александрова берет первый гейм на своей подаче. 1:0 в первом сете.

13:41

40:0. Не получается у Касаткиной прием.

13640

30:0. Эйс.

13:40

15:0. Сразу же розыгрыш завязывается, и заставляет Екатерина соперницу ошибиться.

13:40

Ну что же, поехали, стартовал первый сет. Александрова на подаче.

13:34

Началась разминка.

13:32

Появляются теннисистки на корте. скоро начнется разминака.

13:25

Счет в их личных встречах - 1:1. В последний раз они встречались на турнире St. Petersburg Trophy 2020, где Александрова выиграла в трех сетах.

13:20

Матч начнется около 13.30 по московскому времени.

13:15

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Во втором круге турнира WTA-500 встречаются две представительницы России — Дарья Касаткина и Екатерина Александрова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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