Выявить сильнейшую: Касаткина бьется с Александровой в Берлине. LIVE

И все-таки упускает свою подачу Касаткина, позволяя тем самым Александровой выиграть достаточно затяжной сет. Злится Дарья, бьет ракеткой по корту, но после первого сета ведет Екатерина — 1:0.
40:40. Сравнивает Александрова счет и имеет шансы закрыть вопрос в этом сете, не доходя до тай-брейка.
Берет Касаткина свою подачу, делая счет в первом сете 5:5. А мы такими темпами все ближе к брейк-поинту.
Прекрасно по линии попадает Дарья и вновь делает обратный брейк! Кажется, сегодня теннисисткам интереснее брать чужие подачи, нежели свои. 5:4 в первом сете.
И снова сразу же обратный брейк делает Касаткина! Ух, не желает Дарья отпускать соперницу, определенно. 4:3 счет в первом сете.
А вот второй брейк-поинт Александрова реализует и делает брейк — счет в первом сете становится 4:2 в ее пользу.
Сразу же обратный брейк делает Касаткина. Ну что же, нас ждет очень интересное противостояние. 2:1 в первом сете.
Еще одна ошибка Касаткиной приводит к первому брейку в этом матче. Александрова берет чужую подачу — 2:0 в первом сете.
Счет в их личных встречах - 1:1. В последний раз они встречались на турнире St. Petersburg Trophy 2020, где Александрова выиграла в трех сетах.