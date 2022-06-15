Трусова, Петросян и Валиева в основе: объявлен состав сборной России

Александра Трусова выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав национальной команды на сезон-2022/23. Впрочем, в этом сезоне российские спортсмены не смогут выступить на международных стартах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за санкций. Экс-фигуристка Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» назвала состав сборной вполне логичным.

Состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/23 выглядит следующим образом.

Женщины

Основной состав: Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Резерв: Алена Косторная, Дарья Усачева, Майя Хромых.

Мужчины

Основной состав: Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Резерв: Дмитрий Алиев, Алексей Ерохов, Макар Игнатов.

Пары

Основной состав: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Карина Акопова / Никита Рахманин.

Резерв: Ясмина Кадырова / Валерий Колесов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук.

Танцы на льду

Основной состав: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Аннабель Морозова / Дэвид Нарижный, Ирина Хавронина / Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин.

Резерв: Софья Тютюнина / Андрей Багин, Елизавета Шанаева / Александр Шустицкий.

В состав основной сборной не была включена Софья Самоделкина – еще одна талантливая фигуристка, серебряная медалистка чемпионата России среди юниоров минувшего сезона. В это межсезонье спортсменка поменяла тренера – ушла от Кирилла Давыдова к Светлане Соколовской, чей ученик Марк Кондратюк блеснул в прошлом сезоне, подтвердив третью квоту в мужском одиночном катании на Олимпийские игры – 2022, выиграв чемпионаты России и Европы, а также завоевав олимпийское золото в командном турнире.

Завершившая карьеру фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала состав сборной России на предстоящий сезон, назвав его логичным.

«Насколько я знаю, распределение мест происходит по результатам чемпионата России. Петросян и Муравьева были выше Хромых, так что тут все логично. Самарин был выше Игнатова [на чемпионате России], так что почему должно быть по-другому? Все закономерно», — рассказала Гербольдт в комментарии «Газете.Ru».

Аналогичное с Гербольдт мнение высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, отметившая, что никто не вызвал у нее удивления.

«У нашей сборной отличный состав на следующий сезон. Меня ничего не удивляет. Все абсолютно честно и справедливо. Почему не включили Софью Самоделкину? Это нужно узнавать у ее замечательного тренера, вопрос к нему», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отметил, что у него нет понимания, почему Самоделкина осталась в юниорской сборной России, однако подчеркнул, что на это может быть много причин.

«У меня нет вопросов по составу, этим занимались профессионалы — Федерация фигурного катания России. Они никогда не подводили. Я уверен, что это лучший состав, который может быть, и дискуссий быть не должно», — сказал Лайшев «Спорт-экспрессу».

Состав взрослой сборной России на следующий сезон действительно выглядит логичным. Однако нужно помнить, что в отношении Камилы Валиевой еще ведется расследование по делу о приеме запрещенных веществ – во время зимних Олимпийских игр – 2022 выяснилось, что в допинг-пробе, взятой во время чемпионата России, спортсменки был обнаружен триметазидин. Делом фигуристки занимается Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), и решения по нему нужно ожидать как минимум в августе. Позиция WADA пока однозначна: международная организация ждет заключения российской стороны.

При этом генеральный директор организации Оливье Ниггли сразу дал понять: если их не устроит мотивировочная часть, решение будет оспорено.

Таким образом, вполне возможно, что Валиева может быть дисквалифицирована. Тревожным моментом может послужить тот факт, что несколько дней назад был дисквалифицирован на 18 месяцев голкипер сборной Кот-д'Ивуара Сильвен Гбоуо. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что проба на триметазидин (тот же препарат, что и у Валиевой), взятая после матча с Камеруном (0:1) в квалификации ЧМ-2022, дала положительный результат. Было установлено нарушение 33-летним футболистом статьи 6 антидопинговых правил ФИФА и статьи 17 Дисциплинарного кодекса ФИФА.

В случае, если Валиева будет отстранена, ее место займет запасная фигуристка. Сейчас в резерве числятся трое – Алена Косторная, Дарья Усачева и Майя Хромых. Попадание этих спортсменок в число запасных, а не в основную команду, не вызывает удивления. В начале прошлого сезона Косторная входила в список тех, кто мог бы побороться за путевку на Олимпийские игры, однако незадолго до старта чемпионата России, который был главным отборочным турниром, сломала руку. Пропуск национального первенства фактически говорил о том, что сезон для Косторной завершен. В марте последовало еще одно важное для фигуристки событие – она во второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Елены Буяновой в ЦСКА.

Сейчас именно Косторная стоит первым запасным номером, и в случае дисквалификации Валиевой заменит ее.

Усачева борьбу за Игры завершила еще раньше Косторной, однако шансов у ученицы Тутберидзе, которая не исполняет элементы ультра-си, изначально было не очень много. Фигуристка получила серьезную травму на разминке перед короткой программой на этапе Гран-при в Японии, несколько месяцев восстанавливалась и к тренировкам на льду приступила только в феврале. А Хромых боролась за Игры до последнего, однако ее неудачное выступление на чемпионате России показало, что фигуристка не готова выдерживать конкуренцию с более опытными и мастеровитыми соперницами. Хромых стала только восьмой, проиграв и Валиевой, и Трусовой, и Щербаковой, и Туктамышевой.