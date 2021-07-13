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Спорт

Перес в 2006 году называл легенд «Реала» аферистами. Запись появилась только сейчас

Президент «Реала» объяснил свои высказывания в адрес Касильяса и Рауля

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Официальное прощание с Икером Касильясом (справа) выглядело натянутым и неискренним, несмотря на все старания Флорентино Переса сделать хорошую мину

Официальное прощание с Икером Касильясом (справа) выглядело натянутым и неискренним, несмотря на все старания Флорентино Переса сделать хорошую мину

Reuters
В Сети всплыла телефонная запись разговора президента «Реала» Флорентина Переса, в котором он назвал двух легендарных игроков клуба Икера Касильяса и Рауля Гонсалеса величайшими аферистами в истории. Болельщики негодуют, чиновник намерен обратиться в суд. Но самое интересное в этой ситуации заключается в том, что оба футболиста сейчас работают в «Реала» под руководством Переса.

Гнев фанатов не может смягчить даже тот факт, что высказывания президента клуба датируются 2006 годом. Тогда после двух чувствительных поражений «Реала» сначала в 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле от «Арсенала» со счетом 0:1, а затем в чемпионате Испании от «Мальорки» 1:2 Перес подал в отставку. На этом закончился первый этап его пребывания в клубе. За это время клуб выиграл два чемпионата Испании (2000/01 и 2002/03), два Суперкубка Испании (2001 и 2003), Лигу чемпионов (2002), Суперкубок УЕФА (2002) и Межконтинентальный кубок (2002).

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Вернется в «королевский клуб» Перес спустя три года, и под его руководством «Реал» установит величайшее достижение в истории европейского футбола — выиграет три Лиги чемпионов подряд.

Всего за время второго срока Переса на посту президента клуба «Реал» стал трехкратным чемпионом Испании (2011/12, 2016/17, 2019/20), четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018), трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017), двукратным обладателем Кубка Испании (2010/11, 2013/14), трехкратным обладателем Суперкубка Испании (2012, 2017, 2019/20) и четырежды победителем Клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).

Что сказал Перес в 2006 году

«Касильяс — не голкипер для «Реала». Он никогда таковым не являлся. Это стало большим провалом для нас. Его поклонники сильно его защищают… Что ж, Касильяс — это одна из величайших афер, а вторая — Рауль. Два величайших афериста в истории «Реала»: первый — Рауль, а второй — Касильяс. Игроки очень эгоистичны, на них совершенно нельзя рассчитывать, а тот, кто это делает, ошибается, они вас подведут, это глупо. У меня ужасное мнение об этих игроках», — сказал Перес в том самом телефонном разговоре.

Позже Перес утверждал, что Рауль разлагал команду изнутри, что в конечном счете и привело к плохим результатам и отставке менеджера.

Главные претензии болельщиков в том, что Перес затаил злобу на Касильяса и Рауля и в итоге выжил их из клуба, не дав закончить карьеру в «Реале», чего оба очень хотели. И с учетом всех последних событий вокруг «Реала», фанаты все громче начинают требовать отставки президента. В число последних негативных событий можно включить участие Переса в создании Суперлиги, которая просуществовала один день, многомиллионные долги клуба, неудачное выступление в чемпионате и Лиге чемпионов, уход с поста главного тренера Зинедина Зидана, нежелание руководства клуба продлевать контракт с Серхио Рамосом.

Рауль

В 2010-м Рауль уже был не тем супербомбардиром, которого привыкли видеть болельщики «Реала», но все же был не прочь завершить карьеру в родном клубе. Но Перес не стал предлагать ему новый контракт, в результате чего игрок перешел в «Шальке», где в 60 матчах забил около 30 голов.

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«Годы, проведенные в «Реале», были прекрасны. Это мой клуб, и я всегда останусь мадридистом. «Реал» изменил мою жизнь, но настал момент, когда надо было покинуть клуб. Конечно, повязка капитана в такой команде является большой честью, но я искал другое. Я мог бы остаться, но в таком случае не наслаждался бы футболом», — сказал Рауль при прощании с клубом.

В августе 2018 года Рауль вернулся в родной клуб, став тренером юношеской команды «Реала». Менее чем через год, 20 июня 2019 года, его назначили главным тренером «Реал Мадрид Кастилья». По итогам первого сезона Рауль сумел привести команду к победе в Юношеской лиге УЕФА, в финале которой со счетом 3:2 была обыграна «Бенфика».

Касильяс

Икер Касильяс задержался в «Реале» до 2015 года. Проблемы игрока начались с приходом Жозе Моуринью, который посадил его на лавку. Затем пошли травмы. В итоге клуб не стал продлевать с ним контракт, и вратарь на правах свободного агента перешел в «Порту», где и закончил игровую карьеру в 2020-м.

«Спасибо за честь быть капитаном «Реала» и возможность поднимать трофеи над головой. Надеюсь, что меня здесь будут помнить не только как хорошего или плохого вратаря, а прежде всего как достойного человека!» — сказал Касильяс на прощальной пресс-конференции, не сдержав слез.

Сейчас он работает советником президента «Реала».

Что сказал Перес сейчас

Перес прокомментировал появление аудиозаписи в публичном пространстве.

«Я думаю, что распространяемая новость, в которой собраны приписываемые мне фразы, нуждается в уточнениях.

Воспроизводимые фразы произносятся в разговорах, тайно записанных [журналистом] Хосе Антонио Абелланом, который много лет безуспешно пытается их продать.

Для меня удивительно, что их кто-то купил спустя столько времени. Это отдельные фразы разговоров, вырванные из широкого контекста, в котором они произносились. Пусть они воспроизводятся сейчас, по прошествии стольких лет, я понимаю, что вы недовольны моим участием в создании Суперлиги. Я передал дело в руки моих адвокатов, которые изучают возможные действия», — приводятся слова Переса на официальном сайте «Реала».

Рамос

Интересно, что буквально совсем недавно Перес повторил свою любимую комбинацию и не стал продлевать контракт с еще одной легендой клуба — Серхио Рамосом. Защитник трогательно прощался с болельщиками, плакал, но выбить новое соглашение на старых условиях себе не смог. Но плохого про президента говорить не стал.

А что говорил Перес про Рамоса в телефонных разговорах, мы, возможно, узнаем в будущем.

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