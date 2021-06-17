Рамос расплакался и со скандалом покинул «Реал»

Испанские СМИ в последние дни пугали новостями о том, что Серхио Рамос превратит свою прощальную пресс-конференцию в мадридском «Реала» в скандал, раскрыв все причины недопонимания с руководством клуба, которое отказалось продлевать с ним контракт.

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После 16 лет в команде и 22 завоеванных титулов капитан «Реала» рассчитывал, что президент клуба Флорентино Перес пойдет ему навстречу и продлит договор на его условиях. Однако этого не произошло, и теперь легендарный защитник лишился возможности красиво закончить карьеру в «королевском клубе».

Тем не менее в начале церемонии показалось, что скандала получится избежать. На демонстрации прощального ролика Рамос упрямо поджимал губы, чтобы не заплакать, а затем Флорентино Перес произнес трогательную речь.

«Эта мероприятие является очень эмоциональным для всех мадридистов и для меня лично. Это нелегкий день для президента «Реала». Мы провели очень много времени вместе с Серхио, это было время, наполненное любовью.

Не забуду тот день в 2005 году, когда мы подписали Серхио. Ему было всего 19 лет. Это был мой первый трансфер испанского игрока в «Реал». Совершить сделку было нелегко, но мы были уверены, что Рамос нам нужен.

Прошло 16 лет с того момента. Серхио всегда был примером для всех наших фанатов и стал одной из самых великих легенд «Реала». Он всегда останется в нашей памяти как игрок, который доказывал, что «Реал» никогда не сдается», — подчеркнул Перес.

Президент «королевского клуба» вспомнил самый важный гол Рамоса за всю карьеру: на исходе основного времени в финале Лиги чемпионов в сезоне-2013/14 против «Атлетико».

Точным ударом головой защитник сравнял счет (1:1), после чего матч перешел в дополнительное время, и «сливочные» одержали итоговую победу со счетом 4:1.

Это позволило «Реалу» завоевать свой десятый кубок Лиги чемпионов в истории («Десиму») и сломить 12-летнее проклятие без побед в этом турнире. После этого команда почувствовала необходимую уверенность и за следующие семь лет выиграла Лигу чемпионов три раза — причем сделала это подряд.

«Дорогой Серхио, для миллионов мадридистов по всему миру ты всегда будешь человеком «Десимы». Твой гол на 93-й минуте стал настоящим символом этого клуба, — отметил Перес.

— Очень сложно завоевать столько титулов, сколько ты взял с «Реалом». 22 кубка — ты самый титулованный мадридист в истории наряду с Марсело.

Ты забил 101 гол в «сливочной» футболке — впечатляющая цифра для защитника. Ты провел в «Реале» 671 матч. Но гораздо важнее всех этих цифр тот факт, что ты стал одним из самых великих капитанов клуба. И одним из самых любимых.

Мне сегодня тяжело, потому что ты всегда был особенным для меня. Вместе мы пережили очень успешный период в истории «Реала». Желаю, чтобы ты всегда был счастлив, куда бы ни пошел, и помни, что «Реал» — всегда твой дом».

После этой речи Рамос обнял президента клуба и занял место за кафедрой, чтобы произнести слова прощания.

«Это один из самых тяжелых моментов в моей жизни. Ты никогда не можешь быть готовым уйти из «Реала». Но пришло время попрощаться. Я пришел сюда в 19 лет, когда был совсем юнцом...» — начал свою речь защитник, после чего замолчал и попытался сдержать слезы.

Публика встретила это долгими аплодисментами. Однако Рамосу так и не удалось справиться со своими эмоциями, и остаток речи он произнес прерывающимся голосом, сквозь слезы.

«Спасибо клубу, спасибо президенту Флорентино Пересу за его любовь, спасибо всем моим одноклубникам и тренерам. Невозможно говорить без эмоций, потому что я провел много лет здесь.

Конечно, мне хотелось бы попрощаться с болельщиками на нашем стадионе «Сантьяго Бернабеу», но из-за пандемии это сейчас невозможно. Спасибо им большое.

Я всегда буду помнить этот чудесный этап — уникальный в моей карьере, полный сражений и вдохновения. Но теперь наступает новый этап — время надежд на будущее. Я завоевал с «Реалом» 22 титула и надеюсь, что еще смогу добавить какой-нибудь титул в мою копилку.

С моей стороны это не «прощай», а лишь «до встречи», потому что рано или поздно я сюда вернусь», — подытожил Рамос.

Казалось, что теперь капитан уж точно не станет высказывать претензии к руководству клуба. Сложно обвинять в чем-то людей после таких трогательных слов благодарности — особенно если ты плачешь.

Однако вскоре 35-летний игрок пришел в себя, с улыбкой сфотографировался с 22-мя завоеванными трофеями и приступил к ответам на вопросы журналистов. Ответам весьма откровенным.

Первым делом Рамос раскрыл, почему был вынужден уйти из команды, несмотря на свое желание завершить карьеру в Мадриде.

«Реал» предложил мне продлить контракт на один год с понижением зарплаты. Изначально я не принял это предложение, но дело было не в деньгах, а в продолжительности контракта. Я хотел продлить его на два года, а мне давали один. Я хотел обеспечить спокойствие и стабильность для моей семьи.

В конце концов я согласился принять однолетний контракт от клуба, но мне внезапно сказали, что это предложение имело срок и больше оно не действует. А значит, продлевать контракт мы не будем.

Мне никогда не говорили, что предложение ограничено по времени. Меня это удивило. Я думал, что просто идет процесс переговоров», — признался Рамос.

«Жалею ли я, что не сказал «Да» вовремя? Условия, которые предлагались по ходу переговоров, менялись как со стороны «Реала», так и с моей стороны — из-за долгого карантина и других обстоятельств. Поэтому процесс переговоров был долгим», — отметил защитник.

Также экс-капитан клуба опроверг все слухи об его активных переговорах с «ПСЖ» и «Севильей», которыми он якобы пытался надавить на Переса.

«Я всегда говорил, что «Реал» — это номер один для меня. Пока мы вели переговоры с руководством клуба, я не думал о других командах. Мы ничего не искали до этого момента, я был очень честен.

Я всегда говорил, что «Реал» и «Рамос» — это идеальная пара. Но такова жизнь, мы не можем что-то поменять.

Я буду искать другую команду, буду искать счастье в другом месте и хочу добавить еще титулов в мою копилку. Не знаю, буду ли играть в Испании или уйду в другой чемпионат, поскольку эта тема только развивается», — отметил защитник.

Несмотря на все озвученные подробности переговоров, которые выглядят как предательство Переса по отношению к легенде клуба, Рамос не стал окончательно портить отношения с президентом «Реала» и в ответ на многочисленные вопросы о возможном неуважении либо все отрицал, либо уходил от ответа.

«Флорентино привел меня в этот клуб клуб, он сделал так, чтобы я пережил эту мечту. Никогда этого не забуду и не буду делать никаких заявлений против Переса. Я люблю нашего президента.

Прощание могло бы быть лучше? Да, мне хотелось бы попрощаться с болельщиками на «Сантьяго Бернабеу», однако, учитывая, какую поддержку мне оказали на прощальной церемонии клуб, президент и моя семья, лучшего прощания быть просто не могло.

Если бы я был президентом «Реала», попрощался бы с легендой клуба по-другому? Я не знаю, о чем думает президент. На этот вопрос должен отвечать он. Я ведь не в курсе, о чем он беспокоился, что думал о будущем команды, — сказал Рамос.

— Если бы я мог вернуться в прошлое, то без всяких сомнений снова перешел бы в «Реал». Это было лучшее решение, которое я принял в своей жизни».

На этом 16-летняя история севильца в Мадриде подошла к концу, а его прощальную пресс-конференцию явно будут еще долго обсуждать, обвиняя Переса в очередном некрасивом прощании с легендой — как это было с Икером Касильясом и Раулем.

За всю карьеру в «Реале» Рамос четыре раза победил в Лиге чемпионов, пять — в чемпионате Испании, четыре — в Суперкубке страны, трижды — в Суперкубке УЕФА, а также выиграл четыре клубных чемпионата мира и два Кубка Испании.