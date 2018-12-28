«Ненавижу Глушакова!»: самые громкие скандалы года

К российским биатлонистам ворвалась полиция

Все надеялись, что тема нарушений антидопинговых правил россиянами закончилась еще в 2017 году на недопуске отечественных спортсменов к Олимпийским играм в Пхенчхане и лишении их 13 медалей Сочи-2014, однако разбирательства тянутся до сих пор.

Практически весь год прошел в ожидании решения Международного союза биатлонистов (IBU) о восстановлении полноценного статуса Союза биатлонистов России (СБР) в организации.

Конгресс IBU, который состоялся в хорватском Порече с 5 по 9 сентября, не дал положительных результатов: СБР остался временным членом международного союза. Однако россиянам предоставили критерии восстановления, над которыми уже работают Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорта.

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«К работе подключились юристы ОКР, Минспорта, руководители РУСАДА. Все десять человек обсуждали каждый из 12 пунктов, по этим пунктам будет дорожная карта, которая будет согласована в середине января, возможно, уже на этапе Кубка мира в Оберхофе 10-13 января. Все 12 пунктов мы сразу выполнить не сможем, там много работы, она не может быть полностью закончена к январю», — приводит слова главы СБР Владимира Драчева ТАСС.

Восстановлению Союза биатлонистов России постоянно мешают странные скандалы, возникающие из ниоткуда прямо накануне очередного заседания конгресса IBU.

Например, 12 декабря полиция Австрии ворвалась на базу сборной России и предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

К счастью, никто не был дисквалифицирован: исполком IBU отметил отсутствие реальных доказательств чьей-либо вины. Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что подобные подозрения в отношении спортсменов могут являться началом кампании против России.

«То ли это продолжается шпионская война, то ли спортсмены стали заложниками сложных отношений, мне трудно сказать.

Я знаю, что все допинг-пробы мы провели достойно, и у нас за последние несколько лет не было ни одного случая в употребления допинга в биатлоне», — подчеркнул журналист в интервью ФАН.

Союз биатлонистов России не единственная российская организация, пострадавшая от охоты на допингеров. Так, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила президента Федерации бобслея России (ФБР) Александра Зубкова по подозрению в допинге на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Помимо главы ФБР, таким санкциям подверглись и другие члены организации: Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) завершила свою борьбу с допингом в 2018 году заявлением о том, что все атлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил, должны немедленно вернуть медали 2008, 2012 и 2014 годов в ОКР.

Выполнить приказ вынуждены как уличенные за употреблением допинга спортсмены, так и те, чьи пробы были чисты, но они выступали в одной эстафетной команде с нарушителями.

«Мы получили письмо от Олимпийского комитета России и оповестили тех спортсменов, которым необходимо вернуть награды Игр 2008 и 2012 годов. Кто-то из атлетов заявил, что не собирается этого делать, кто-то потерял награду или взял паузу на раздумья, а некоторые просто не отвечают на наши обращения»,

— цитирует пресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву ТАСС.

Так и не донесли свои награды в олимпийский комитет атлеты Мария Савинова, Татьяна Лысенко, Анастасия Капачинская, Мария Абакумова, Татьяна Лебедева и еще многие другие. МОК дал срок на исполнение приказа до 24 декабря.

Медведева «предала» Тутберидзе

Одной из самых главных наград за всю свою тренерскую карьеру лишилась и знаменитая наставница Этери Тутберидзе. После 11 лет сотрудничества от нее ушла фигуристка Евгения Медведева, прихватив с собой серебряную медаль Олимпиады 2018 года.

Переход спортсменки в ряды подопечных канадского специалиста Брайана Орсера вызвал большой общественный резонанс. Некоторые фанаты окрестили девушку предательницей, другие же недоумевали, что стало переломным моментом в отношениях такого долголетнего тандема.

Самой очевидной причиной казался проигрыш Медведевой другой более юной ученице Тутберидзе Алине Загитовой на Играх в Пхенчхане. Наставница подтвердила, что подопечная была недовольна решением допустить 15-летнюю соперницу до участия во взрослых турнирах.

По окончании Олимпиады Евгения всерьез взялась за свое здоровье и приступила к восстановлению от трещины в плюсневой кости правой стопы, которую врачи обнаружили за три месяца до Игр.

Лечение заняло много времени, и Медведева никак не приступала к тренировкам с наставницей, а в конце концов и вовсе перестала отвечать Тутберидзе на звонки и смс.

Перерыв позволил понять девушке, чего она хочет получить от дальнейшей карьеры, и вскоре на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) появилось заявление спортсменки.

«Хочу поблагодарить Этери Георгиевну и весь тренерский штаб за огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне, и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку. Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться», — обратилась фигуристка к работникам центра «Самбо-70».

Сезон, который Медведева провела с Орсером, стал для спортсменки не очень удачным. Она впервые проиграла на челлендже Autumn Classic, уступив победу американке Брэди Теннелл, а затем заняла только третье и четвертое места на этапах Гран-при, что не позволило ей против в финал в Ванкувере.

Фанаты серебряного призера Игр уверяют, что проблема лишь в том, что за полгода работы с новым тренером сложно добиться высоких результатов.

К огорчению почитателей, Медведева завершила 2018 год без изменений: на чемпионате России, который проходил в Саранске, спортсменка завалила короткую программу и заняла лишь седьмое место на соревновании, что не позволило ей войти в состав сборной страны на чемпионат Европы.

Каррера конфликтовал с Глушаковым и вскоре был уволен

В зимних видах спорта тренеры лишаются своих подопечных ненамеренно: это либо желание самих учеников, вызванное недопониманием, либо дисквалификация спортсменов.

В футболе дело обстоит иначе. Так, бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера самолично отстранил хавбека Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко от тренировок с основным составом команды.

Причиной такого решения стало то, что футболисты положительно оценили публикацию известного актера Дмитрия Назарова, раскритиковавшего итальянского специалиста.

«Лайки» игроков столичного клуба разозлили фанатов красно-белых, что послужило началом настоящей травли спортсменов. Особо возмущенные болельщики даже создали публичную петицию, в которой попросили руководство «Спартака» применить к Глушакову и Ещенко дисциплинарные санкции.

Хавбек поспешил оправдаться за поддержку актера в его отрицательном отношении к Каррере.

«Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь», — заявил футболист.

Однако фанатов уже было не остановить, да и главный тренер принял решение не допускать провинившихся, по его мнению, подопечных до занятий с первой командой.

Страсти в стане красно-белых не утихли даже спустя время. Бывший полузащитник московского клуба, а ныне — тренер Игорь Шалимов в интервью «Спорт-Экспресс» даже раскритиковал Карреру за конфликтность.

22 октября руководство красно-белых уволило итальянского специалиста из-за неудачных выступлений команды в чемпионате России.

Последней каплей терпения стало поражение от тульского «Арсенала» (2:3) на «Открытие Арене», которое являлось третьим подряд домашним проигрышем «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Совет директоров собрался сразу после встречи. Результатом совещания стало официальное заявление на сайте столичного клуба, в котором руководство выразило недовольство тренерской работой итальянца, а также объявило о назначении исполняющего обязанности наставника.

«Итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет. ФК «Спартак-Москва» желает Каррере успехов в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо», — гласило сообщение.

Уход итальянского специалиста повлиял на судьбу отстраненных от тренировок основного состава игроков. Уже 23 октября «Спартак» провел первое занятие под руководством испанца Рауля Рианчо. Главным событием дня стало возвращение Глушакова и Ещенко из молодежной команды.

Эта новость не обрадовала почитателей клуба. Масла в огонь подбавил и сам Глушаков, который выложил неоднозначное фото вместе со словами благодарности Каррере, а потом и вовсе удалил собравший три тысячи «лайков» комментарий старшей дочери итальянца Франчески, спросившей капитана «Спартака»: «Ты серьезно?».

Младшая дочь бывшего наставника красно-белых Мартина объяснила возмущение сестры отношением полузащитника к их отцу.

«Потому что Глушаков хотел, чтобы мой папа ушел. Я его ненавижу», — заявила девушка.

После инцидента с итальянцем зрители матчей «Спартака» не раз освистывали Глушакова, а также создавали против него петиции и устраивали всевозможные акции протеста в социальных сетях.

Немного успокоил фанатов красно-белых назначенный на пост главного тренера 12 ноября бывший наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов.

Он дал понять болельщикам, что его выбор игроков на матчи будет основываться исключительно на работе на тренировках.

«Я в каждого игрока верю. Играть будет тот, кто соответствует задачам. Глушаков в их числе. С каждым я буду определяться, смотря, как он работает», — заявил специалист.

На данный момент хавбек регулярно выходит на поле с капитанской повязкой, что свидетельствует о доверии главного тренера.

Устроенный Кокориным и Мамаевым дебош привел к празднованию Нового года в СИЗО

Главными звездами скандальной хроники в 2018 году, безусловно, стали нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев.

8 октября в СМИ появилась новость о том, что форвард сине-бело-голубых и полузащитник «горожан» напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в кафе на Арбате.

На то время масштаб дебоша футболистов еще не был известен. Но как только в сети появилось видео скандального эпизода, на котором видно, как Кокорин берет стул, приближается к чиновнику, зажатому в углу заведения, и наносит по его голове сильный удар, перед общественностью перестал стоять вопрос о виновности спортсменов.

Правоохранительные органы незамедлительно завели дело по статье «Побои». Однако не прошло и дня, как следствие было вынуждено добавить еще одну статью, а именно 213 УК РФ «Хулиганство».

Выяснилось, что до потасовки с госслужащими футболисты совершили нападение на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Они нанесли шоферу черепно-мозговую травму, разбили стекло его автомобиля и повредили заднюю дверь.

Уже 11 октября в Тверском суде Москвы состоялись слушания по поводу ареста футболистов, младшего брата игрока петербургского клуба Кирилла Кокорина, а также четвертого фигуранта дела Александра Протасовицкого. Мерой пресечения был избран арест обвиняемых на два месяца, до 8 декабря, который они должны провести в Следственном изоляторе №2, известном как «Бутырка».

Вот уже несколько месяцев все обсуждают условия содержания нападающего и хавбека, а также возможность продолжения их карьеры в российском футболе.

Примечательно, что, несмотря на заключение игроков, особое внимание уделяется их личной жизни. Интерес к этому подогревает жена игрока «быков» Алана Мамаева, которая 3 декабря обвинила мужа в измене.

Одной из любовниц супруга, по мнению женщины, является знаменитая телеведущая Виктория Боня, которая высказывалась в поддержку полузащитника.

В «Шоу без названия» Амирана Сардарова жена футболиста поставила несколько условий своему мужу для того, чтобы сохранить брак.

«Ежемесячный полиграф — это первое. Так как я не могу вычислить, когда он мне врет. Он уже дал на это свое согласие. Новый номер телефона, симкарта, запись контактов, согласованных со мной. Никакого пароля на телефоне», — перечисляла Алана.

Пока жена хавбека «Краснодара» придумывает новые правила брака и решает, простить мужа или нет, в одном она может быть точно уверена: Новый год Мамаев с семьей не встретит.

На заседании, прошедшем 5 декабря, суд вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения спортсменов до 8 февраля. Апелляции защиты об изменении меры пресечения были отклонены.

Несмотря на то, что футболисты не посидят за столом в новогоднюю ночь, они все же смогут почувствовать атмосферу праздника, приготовив салат оливье. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил «Комсомольской правде», что игрокам позволили отведать традиционное блюдо в СИЗО. Также он отметил, что Кокорин и Мамаев смогут выпить под бой курантов безалкогольные напитки и сделать «импровизированную елку из фруктов».

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