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«Угрожал выбросить из окна»: Кержакова обвинили в избиении жены

Наталья Тюльпанова: Кержаков душил супругу и угрожал выкинуть в окно

Мать супруги Александра Кержакова Миланы рассказала о том, что футболист якобы душил ее дочь подушкой и угрожал выбросить в окно. По мнению женщины, бывший игрок сборной России начал относиться к Милане пренебрежительно после того, как скончался ее отец — сенатор Вадим Тюльпанов.

В истории скандального развода бывшего нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Александра Кержакова появились новые подробности.

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Мать супруги футболиста Миланы Наталья Тюльпанова в эфире Пятого канала рассказала о том, что Кержаков якобы жестоко обращался с ее дочерью.

По версии Натальи, основные проблемы в отношениях супругов начались после внезапной гибели отца Миланы — сенатора Вадима Тюльпанова, который был членом Совета Федерации. Мужчина поскользнулся в бане и так сильно ударился головой, что это привело к смерти. Ему был 51 год.

«Кержаков стал со мной абсолютно по-другому разговаривать. Он стал хамить, оскорблять, приписывать мне какие-то вещи, которые я не делаю.

Все знают, что он обвинял не только Милану, но и меня в том, что я пью и употребляю наркотики», — возмущенно заявила женщина.

Кержаков утверждал, что после гибели отца его супруга пристрастилась к наркотикам, так как не могла пережить боль утраты без помощи психотропных средств. По его словам, это и стало причиной расставания.

Однако мать Миланы уверена, что футболист просто перестал быть заинтересован в браке после того, как потерял влиятельного тестя.

Также Наталья Тюльпанова рассказала, будто после смерти сенатора Кержаков начал грубо обращаться со своей супругой. Тогда Милана находилась на последнем месяце беременности.

«Как дочь мне рассказала, он схватил ее и таскал по всем апартаментам за шкирку, потом повалил на кровать и стал душить подушкой.

Потом подтащил к видовым окнам, открыл окно и сказал, что сейчас просто выкинет ее. В этот момент я постучалась в дверь. Когда были похороны, Александр говорил, что будет всегда рядом, подставит плечо. Но со временем получилось так, что взрослый мужчина, которому 36 лет, борется с двумя женщинами», — подытожила Наталья.

В данный момент чета Кержаковых переживает тяжелый развод. Суд постановил, что во время этого процесса общий сын пары Артемий должен находиться с матерью.

Футболист был против этого решения, так как, по его мнению, Милана еще не до конца избавилась от наркозависимости и не будет ухаживать за ребенком.

«Главное, чтобы ребенок был счастлив. Чтобы Милана любила его искренне, а не показушно. За два месяца она приехала к ребенку только три раза, — приводит слова Кержакова «Московский комсомолец». — За ноябрь один раз, за декабрь два. Если будет заниматься ребенком сама Милана — это будет просто счастье для меня.

Честно, я бы очень этого хотел. Это будет то, как и должно быть — когда родители не живут вместе, но любят и заботятся о ребенке. Но, к сожалению, я пока в это мало верю».

Милана ранее сама признавалась в наркозависимости, выкладывая пост с раскаянием:

«Хочу признаться во всем!

Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании.

Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом… Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся».

Однако спустя какое-то время Милана начала утверждать, что никогда не испытывала пристрастия к наркотическим веществам: всю эту историю якобы выдумал Кержаков и угрозами заставил ее признаться в том, чего не было.

«Думаю, вы все догадываетесь под каким прессингом он заставил меня выложить эти посты, угрожая, что, если я этого не сделаю, он сразу же лишит меня родительских прав.

Это то, с чем я живу уже последние полгода. А теперь главная цель моей жизни — это борьба за моего сына. Видит бог, я пыталась пойти на все его условия. Я буду бороться за своего сына так, как когда-то, когда мне было плохо, моя мама боролась за меня. Больше я не буду ведомой тряпкой, слишком много я уже потеряла», — заявила супруга Кержакова.

В итоге суд принял решение в пользу женщины и позволил ей забрать ребенка на время развода. 24 декабря Милана в сопровождении судебных приставов приехала в особняк футболиста и увезла сына.

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