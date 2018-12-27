Москва вместо тюрьмы: «Спартак» вернет Промеса

Красно-белый синопсис

В августе 2018 года голландский лидер московского «Спартака» Квинси Промес был продан за 22 млн евро в испанскую «Севилью». Этот трансфер был ожидаемым и логичным завершением красно-белого периода карьеры форварда.

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Квинси перебрался в московский клуб летом 2014 года из голландского «Твенте» за 10 млн евро и быстро стал его лидером, а также звездой всей Российской премьер-лиги.

За четыре сезона Квинси забил 58 голов в чемпионате России, стал его лучшим бомбардиром и — главное — выиграл со «Спартаком» золотые медали РПЛ в сезоне-2016/17.

Нынешний сезон голландец начинал в составе красно-белых, с которыми не сумел пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов через греческий ПАОК, которому не забил пенальти в первом матче.

До отъезда в Андалусию Промес провел в чемпионате России пять встреч и отличился только в последней из них, забив с пенальти московскому «Динамо».

Коллективное разочарование

Переход в «Севилью» был волнительным моментом для футболиста. Активно ведущий собственный инстаграм футболист писал, что сделал свой выбор и нуждается в шаге вперед.

Воодушевление, с которым Квинси летел в Испанию, довольно быстро сменилось разочарованием. Причем это ощущение испытывали все стороны, участвовавшие в сделке.

Руководство клуба не понимало, почему игрок, стабильно забивавший не только в России но и в еврокубках (например, дубль в ворота «Севильи» в составе «Спартака» в последней Лиге чемпионов), не показывает никакой результативности на новом месте.

Пришедший летом в клуб наставник Пабло Мачин был недоволен тем, как голландец адаптируется к схемам специалиста и исполняет на поле отведенные ему роли.

Сам нападающий не понимал, почему его используют совсем иначе, чем в «Спартаке», и никак не мог почувствовать себя своим в команде и на поле.

Даже в «Спартаке», попавшем в жесточайший кризис, жалели о продажа своего лидера и любимца. По крайней мере, об этом очень жалели болельщики клуба.

Предпосылки к уходу

В итоге за полгода на новом месте Квинси поучаствовал в 14-ти играх Примеры, двух матчах Кубка Короля Испании, а также во всех шести поединках групповой стадии Лиги Европы.

Это до сих пор кажется невероятным, но за эти 22 матча Промес отметился одним-единственным забитым мячом, который провел в ворота аутсайдера подгруппы второго по значимости еврокубка турецкого «Ахисарспора».

Конечно, в таких обстоятельствах, учитывая заплаченные за форварда большие деньги и видимой минимальной отдаче, появляются слухи о скорой продаже Квинси или хотя бы араенде.

Не добавляет вистов в глазах руководства «Севильи» ее игроку и история с вождением в нетрезвом виде, закончившаяся для форварда сборной Нидерландов штрафом, сумма которого не разглашается. К тому же футболисту грозит восемь месяцев тюрьмы условно — только потому что в Испании сроки до двух лет не отбываются за решеткой.

Что будет дальше

Как только появилась информация о возможном уходе Промеса из испанского клуба, на горизонте в прессе сразу же возник московский «Спартак». Так, «Чемпионат» сообщил, что красно-белые готовы взять игрока в аренду, а сам Квинси с радостью вернется в полюбившийся ему московский клуб.

По информации испаснкой газеты Marca, андалуссцы готовы лишь рассмотреть вопрос продажи Квинси, а также другого не оправдывающего ожидания атакующего футболиста команды Луиса Муриэля.

Впрочем, вполне возможно, что слухи так и останустя слухами, потому что в последнее время Квинси не так уж и плох на поле, пусть и играет в необычном для себя амплуа.

Так, например, 8 декабря он провел все 90 минут на поле в матче чемпионата Испании против «Веленсии», закрывая всю правую бровку и став самым активным игроком обороны команды (три отбора и пять перехватов).

Развитие событий вокруг Квинси — одна из загадок зимнего трансферного окна, но при этом стоит отметить, что продать голландца будет практически нереально.

В «Севилье» вряд ли готовы потерять на 26-летнем нападающем, а отбить заплаченные летом 22 млн евро при такой статистике Промеса будет просто невозможно.

Вот и получается, что остаются фактически два варианта: либо Мачин будет и дальше встроить в свою игру самое дорогое приобретение испанского клуба, либо голландца действительно отдадут в аренду.

В этом случае «Спартак» видится наиболее оптимальным вариантом для всех сторон, ведь именно в московском клубе Промес показывал свой сильнейший футбол в карьере, там чувстсвовал себя как дома и, вполне вероятно, сможет обрести второе дыхание, доиграв нынешний сезон.

Ну а потом он либо вернется в «Севилью», либо будет продан «Спартаку» или уже какому-то другому клубу, но по более выгодной цене, чем мог бы уйти сейчас.

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