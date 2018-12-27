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«Ты больше не сверхчеловек»: что Орсер изменил в Медведевой

Орсер откровенно рассказал о проблемах Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева уехала из России тренироваться в Канаду более полугода назад. Ее отъезд обернулся настоящим шоком для болельщиков, а в карьере спортсменки наступила черная полоса. Канадский тренер Брайан Орсер рассказал, как Медведева изменилась под его руководством, а также ответил на вопрос о том, сможет ли россиянка вернуться на топ-уровень.

Канадский тренер Брайан Орсер дал большое интервью Youtube-каналу John Wilson Blades, в котором рассказал о работе с российской фигуристкой Евгенией Медведевой. Напомним, сотрудничество наставника и спортсменки началось в начале лета после того, как двукратная чемпионка мира разорвала трудовые отношения со своим многолетним тренером Этери Тутберидзе и покинула Россию.

Орсер заявил, что Медведева связалась с ним уже после Олимпиады-2018, где уступила золотую медаль соотечественнице Алине Загитовой. Они долго обсуждали возможный переход, и, по словам Орсера, в ходе беседы Евгения не сказала ничего плохого о Тутберидзе и о своих коллегах.

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«Это был просто разговор, и, честно говоря, я думал, что это займет около получаса, чтобы прояснить детали переезда в Торонто.

Но прошло три с половиной часа, а мы все еще обсуждали переход.

Мы почти не говорили о том, откуда она переходит, об этом она ни сказала ни одного плохого слова. Она знала, что делает это с целью продолжать кататься», — начал тренер.

Что касается непосредственно причин, побудивших Евгению отказаться от России, то Орсер считает, что Медведева нуждалась в персональном внимании. А этого, как он заметил, в группе Тутберидзе ей дать не могли.

«Женя была весьма возбуждена предстоящей переменой, и я считаю, она имела смысл. Я был готов помочь ей, в том числе остаться на льду и, возможно, указать ей новое направление развития. Прошлая команда, в конце концов, несмотря на свою гениальность, все-таки тренирует множество детей, которые работают друг с другом в одних группах», — заявил канадец.

Работа в новых условиях оказалась непривычной для Медведевой.

Поначалу фигуристка даже не понимала свою задачу на тренировке, когда должна была заниматься самостоятельно. Однако сейчас, по словам тренера, Евгения полностью к новой для себя системе тренировок и без проблем занимается сама.

Как отметил Орсер, Медведева быстро привыкла к новой для себя стране и людям. Ей в этом помогло знание английского языка, а также хорошие отношения с некоторыми фигуристами из группы канадского специалиста. Но этого, как оказалось, недостаточно для прогресса. Ей стали изменять технику, а после еще и навалились возрастные физиологические изменения. Все это напрямую оказало влияние на качество катания россиянки.

В первом сезоне под руководством Орсера 19-летняя Медведева не смогла выйти в финал Гран-при, а также провалила чемпионат России, по итогам которого не была включена в заявку сборной России на ближайшие турниры.

Теперь, по мнению Орсера, Евгения должна забыть прошлую версию себя, когда она считалась «сверхчеловеком».

«Мы видели ее величие, и я верю, что уже наблюдаются улучшения — вы только сравните ее настоящую с прошлой, особенно с позапрошлым годом, когда она победила в Бостоне.

Ее тело изменилось.

Я продолжаю повторять ей, что она больше не та 15-летняя девочка, больше не тот сверхчеловек, как ее называли люди, как она называла себя сама», — отметил тренер.

Из-за отсутствия результатов и отъезда из России на Евгению обрушился шквал критики. В том числе и от фанатов Алины Загитовой, которые атакуют Медведеву в социальных сетях и желают ей всяческих неудач. Сама спортсменка призналась, что из-за этого была вынуждена отказаться от инстаграма. Орсер поддержал ее точку зрения, призвав профессиональных фигуристов не читать о себе ни хорошие, ни плохие вещи.

«Я думаю, она понемногу справляется. Она хочет доказать, что сделала верный выбор, потому что, как мне кажется, в ином случае она бы уже не каталась», — заметил Орсер.

Этот сезон, безусловно, Евгения не сможет занести себе в актив. Однако в плане житейских и бытовых вещей она действительно повзрослела и многое приобрела из того, что должно помочь ей вернуться на высокий уровень — а этого, разумеется, она очень хочет.

«Мы придерживаемся плана. Каждое соревнование учит чему-то. Ей нужно сохранять огонь в сердце, настоящий, не выдуманный, истинный огонь. Это связано с психологией. Это также придет со зрелостью и превращением в молодую девушку», — заключил Орсер.

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