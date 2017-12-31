События 2018 года в спорте: от мундиаля до Олимпиады

Долгожданный мундиаль

Чемпионат мира по футболу — 2018, без сомнения, будет главным спортивным событием наступившего года для всей России.

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Важнейший турнир четырехлетия страна примет впервые (никогда не проходил он и на просторах СССР), и к его организации россияне подходят со всем национальным размахом.

Несмотря на определенные задержки в строительстве некоторых основных объектов мундиаля, нет особых причин полагать, что хотя бы один из них не будет сдан к старту первенства.

Мажорные ожидания более-менее у всех и относительно праздничности и торжественности, что должны воцариться вокруг и внутри соревнований

— при всей неоднозначности Олимпиады-2014 сказать, что на сочинских Играх не было надлежащей (если не сверх того) атмосферы, попросту нельзя, а значит того же все вправе ожидать и от предстоящего чемпионата мира.

Конечно, все эти рассуждения не будет иметь веса в случае, если право проведения турнира у России отнимут, о чем с таким упоением и частотой пишет ряд западных СМИ, однако подобное развитие событий на данный момент видится крайне маловероятным — Международная федерация футбола (ФИФА) едва ли не еженедельно напоминает, что громкое олимпийское разбирательство с допингом в отечественном спорте ее не касается, а поверить в то, что запрещенные вещества поставлены на поток и в российском футболе, может разве что очень в этом заинтересованный.

Что же касается сугубо спортивной составляющей ЧМ-2018 и шансов хозяев первенства на оном, то здесь в результате уже прошедшей жеребьевки группового этапа сложилась достаточно неоднозначная ситуация.

С одной стороны, подопечные Станислава Черчесова выходить в плей-офф из квартета с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом если не должны, то обязаны, с другой — уже в 1/8 финала россиян на 99 процентов ожидает встреча либо с испанцами, либо с португальцами, что сильно уменьшает шансы Федора Смолова и компании на участие в следующем раунде.

Впрочем, и без российской сборной на мундиале будет на что посмотреть.

К примеру, крайне интригующим прямо сейчас кажется предстоящая борьба за желанный титул, фаворитами на обладание которым видятся действующие чемпионы планеты немцы, за четыре года возведшие в абсолют системную взаимозаменяемость, при этом не убавив в таланте, добавившие в строгости бразильцы во главе с Неймаром, явно желающие реабилитироваться за те жуткие 1:7 на родине, а также французы, готовые с успехом поэксплуатировать свое по-настоящему «золотое поколение».

Крайне увлекательным «аттракционом» обещает стать и сборная Аргентины, где великолепный Лионель Месси попытается окончательно разрушить миф о футболе как командной игре — по крайней мере именно этим в отборе к первенству Лео и занимался.

Обязательно выстрелит кто-то из андердогов, всеми правдами и неправдами дойдя до четвертьфинала, где сразится до «последней капли крови» с кем-то из топов и, возможно, даже отправит его домой.

Свои прелести мундиаль продемонстрирует, естественно, и вне зеленых газонов — так, российские улицы на целый месяц заполнятся радостными иностранцами со всего мира (в том числе и исландцами, столь полюбившимися всем во время Евро-2016), каждый из которых внесет в атмосферу турнира частичку национального колорита, что в сумме даст «взрывную» смесь из всеобщего веселья и праздника.

В общем — должно быть очень весело, интересно, ярко. А если еще и россияне на домашнем первенстве окажутся хозяевами не просто де-юре, но еще и на футбольном поле, долгожданное действо и вовсе обещает стать легендарным.

Где и когда: 11 городов России (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Самара, Екатеринбург, Саранск, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи); 14 июня — 15 июля.

Олимпийские войны

Стать не менее праздничными (пусть и не домашними) для россиян должны были и Олимпийские игры в Южной Корее: традиционный дух зимней Олимпиады, где каждый одновременно и соперник, и друг, национальные гимн и флаг в честь победы в одной из дисциплин, занимательная борьба за лидерство в медальном зачете с, кажется, неплохими шансами на успех — в Сочи-то все получилось.

Однако всего этого в предстоящем феврале у России не будет: в силу ряда всем известных обстоятельств

приближающиеся Игры рассматриваются отечественным спортом и его околосредой уже не просто как главные зимние старты четырехлетия с явным, но адекватным соревновательным духом, а в формате «наши против врагов, посмевших усомниться в легитимности победы четырехлетней давности».

При этом даже в таких условиях самым настоящим преступлением со стороны болельщиков станет показное игнорирование Олимпиады.

«Чистые» отечественные спортсмены, конечно, едут в Пхенчхан без флага, гимна и триколора на форме, однако, называясь «Олимпийскими атлетами из России» (ОАР), на Играх-2018 будут с еще большим усердием биться именно за честь своей страны.

Так что оставлять их без поддержки (не говоря уже о критике за решение не бойкотировать соревнования) — как минимум странно.

К тому же, даже с учетом жестких санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), из-за которого Олимпиаду вынуждены пропустить некоторые топовые представители сборной России, у целого ряда их соотечественников есть неплохие шансы на завоевание медалей в Южной Корее.

В первую очередь это относится к фигурному катанию, где ОАР практически гарантирована россыпь наград.

И благодарить здесь нужно, естественно, прекрасную половину национальной команды — вполне реальным исходом женского турнира в Пхенчхане сейчас видится полностью российский пьедестал почета, возглавить который должна чудесная Евгения Медведева.

Не станут сенсациями и победы в парном катании, а также в командном турнире, где все не столь однозначно, но все же крайне многообещающе.

Исключительно за золотом на Игры едут и российские хоккеисты — благо, что все условия (об этом чуть позже) для долгожданной виктории имеются, и пренебрегать ими, пожалуй, не стоит.

Неплохие шансы на успех есть и у лыжника Сергея Устюгова, около года назад попросту разрывавшего всех соперников, побеждая и за себя, и за отстраненных партнеров по сборной: может повторить это он и на предстоящих стартах, тем более что и в этом сезоне россиянин показывает достойные результаты, находясь в приличной форме.

Естественно, достанутся ОАР какие-то награды и в других дисциплинах (возможно, даже в самых неожиданных) — и пусть даже это, очевидно, не позволит команде войти в топ-3 зачета соревнований (а именно такого исхода, согласно ВЦИОМ, почему-то ждут российские болельщики), значимость каждой из медалей сложно будет переоценить. Ведь

главным сейчас для отечественного спорта видится не тотальная победа над всеми любой ценой, а прямые доказательства всему миру, что побеждать сборная России может и без чудесного «Дюшеса»,

якобы автора плюс-минус всех викторий страны на домашней Олимпиаде.

Где и когда: Пхенчхан (Южная Корея); 9-25 февраля.

Хоккейный «джокер», которому Беттмэн не помешает

Еще до печального решения МОК по российскому спорту стало понятно — хоккейный турнир на Олимпиаде-2018 будет лишь жалкой тенью того первенства, что должно было случиться в Пхенчхане.

Одним из главных виновников отмененного праздника международного хоккея стал Гэри Беттмэн, комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который едва ли не собственноручно нажал на тематический «детонатор», «взорвав» все надежды болельщиков на зрелищный олимпийский хоккей с россыпью звезд из сильнейшего чемпионата планеты.

Не договорившись от слова «совсем» с представителями Международной федерации хоккея (ИИХФ),

Беттмэн напрочь девальвировал золото предстоящих Игр, которые хотя формально и сохранят свой высокий статус, но будут обладать не самой приятной пометкой — «без участия игроков НХЛ».

При переводе в «сухие» цифры эта пометка означает неучастие в Олимпиаде около полутысячи лучших хоккеистов современности, что, вероятно, говорит само за себя.

В этой страшной для ИИХФ ситуации самым настоящем спасителем турнира выступила Континентальная хоккея лига (КХЛ), совместно с Федерацией хоккея России (ФХР) извлекшая из сложившейся истории и свои плюсы.

Основным из них, конечно, оказался многократно возросший шанс на победу в Олимпиаде российской команды, которая решением НХЛ хоть и потеряла добрую половину своего состава, но все-таки отправится на Игры в Азию куда более солидной делегацией, чем ее основные конкуренты — благо, что в отечественной лиге существуют базовые клубы, причем один из них тренирует еще и главный тренер сборной.

Другое дело, что практически гарантированные россиянам медали не отменяют очевидной минорности соревнований, по своему наполнению становящихся едва ли не третьесортными.

При таких вводных главным хоккейным турниром 2018-го — наряду с идущим в новогодние праздники молодежным первенством планеты — должен стать чемпионат мира, обычно привлекающий к себе повышенное внимание в России исключительно громким названием, но не уровнем участвующих в нем хоккеистов.

На этот же раз все будет иначе: скорее всего, плюс-минус каждый «узник» НХЛ, которого после невыхода/вылета из плей-офф лиги не будет мучать травма или какие-то иные неприятности личного характера, сочтет за честь прибыть в Данию (а именно там в этом году будут проводиться соревнования), чтобы сразиться в более-менее приличном международном турнире.

И если сборная России после победы на Олимпиаде в качестве ОАР выиграет еще и ЧМ-2018 (а почему бы и нет?), то год можно будет считать действительно сверхуспешным — уже без всяких оговорок.

Где и когда: Копенгаген, Хернинг (Дания); 4-20 мая.

Баскетбольные надежды

Триумфальный для отечественной сборной мужской Евробаскет-2017 несколько возродил болельщицкий интерес к виду спорта в России, частично добавив поклонников и топ-клубам Единой лиги ВТБ.

Основной «урон» взяли на себя два участника Евролиги — столичный ЦСКА и подмосковные «Химки».

При этом радует и то, что обоим представителям страны в главном клубном турнире Старого Света пока что удается частенько радовать своих как новых, так и бывалых фанатов.

Например, «Химки», сумели стартовать в континентальном первенстве с сумасшедших 5-1, победив на этом отрезке в том числе и «Реал» — причем в Мадриде.

Сейчас у химчан, правда, все не так радужно: первый круг регулярки они завершили с рекордом 8-7, обосновавшись на краю зоны плей-офф, плюс не всегда понятно, во что конкретно играет команда — процесс для строящегося коллектива, впрочем, вполне нормальный.

Зато не перестает восхищать Алексей Швед, показывающий какую-то невероятную результативность,

уверенно лидируя по этому показателю с 21,4 очка в среднем за матч — и это, что очень важно, не идет во вред результатам подопечных Георгиоса Барцокоса.

К тому же, несмотря на недавние неудачи желто-синих на международной арене (лишь одна победа в последних четырех встречах), мощный состав «Химок» дает все основания полагать, что клуб способен на нечто большее, чем просто выход в плей-офф, где он быть попросту обязан.

Что же касается ЦСКА, то здесь все традиционно радужно, если не более —

армейцы, располагающие едва ли не тремя равноценными пятерками, ожидаемо прошлись «катком» по первой половине регулярного чемпионата, по его итогам закрепившись в лидерах с 12 (!) победами.

Исходя из этого, участие сразу двух российских коллективов в «Финале четырех» не станет каким-то особенным сюрпризом — а там уже и до победы не столь далеко.

По крайней мере, всего два года назад именно так все и произошло. Почему бы не повторить?

Где и когда: домашние матчи ЦСКА и «Химки» проводят в Москве и Мытищах соотвественно, «Финал четырех» принимает Белград (Сербия); регулярный чемпионат турнира уже вовсю идет, решающий матч турнира будет сыгран в середине мая.

Трудности легкой атлетики

Наступивший год для поклонников легкой атлетики ознаменуется сразу двумя крупными турнирами — чемпионатом Европы и чемпионатом мира в помещении.

Отношения с этим видом спорта у России по-прежнему крайне тяжелые

— Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) до сих пор имеет статус отстраненной, тогда как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) пугает дополнительными санкциями по итогам изучения новых допинговых сведений.

Однако полностью безрадостной ситуацию назвать нельзя: как минимум благодаря прыгунье в высоту Марии Ласицкене, до недавнего времени выступавшей под фамилией Кучина.

Получив от ИААФ в апреле индивидуальный допуск к участию в международных стартах под нейтральным флагом, спортсменка начала планомерно деклассировать мировую сцену, побеждая на одном турнире за другим. Так, среди прочего,

в 2017-м Ласицкене выиграла чемпионат мира, а также с рекордом соревнований оказалась лучшей в общем зачете «Бриллиантовой лиги».

За рубежом отчасти старались не замечать успехов россиянки (например, Марию почему-то не включили даже в шорт-лист номинантов на премию лучшей легкоатлетки года), однако полностью проигнорировать великолепие чемпионки, не проигрывающей во всех турнирах уже 18 (!) месяцев, было попросту невозможно.

Не случись ничего экстраординарного, превосходство Марии должно продолжиться и в 2018-м — сугубо по спортивному принципу помешать ей впервые в карьере взять золото чемпионата Европы и вернуть первую строчку пьедестала ЧМ в помещении вряд ли кто-то сможет.

Впрочем, ждать успехов на этих турнирах российские болельщики будут не от одной лишь Ласицкене — хорошие шансы на медали имеют и Сергей Шубенков, выступающий в беге с барьерами, и прыгунья в длину Дарья Клишина, и целый ряд их талантливых соотечественников, которым не станет мешать ИААФ.

Где и когда: чемпионат Европы — Берлин (Германия); 7-12 августа; чемпионат мира в помещении — Бирмингем (Великобритания); 1-4 марта.

«Короли» в погоне за короной

Порадует топ-соревнованиями 2018 год и любителей шахмат, ведь в его ходе будут сыграны как турнир претендентов, так и сам матч за мировую шахматную корону — события для поклонников этого вида спорта поистине грандиозные.

Стоит отметить, что

в этот раз на турнир претендентов отправятся аж три российских гроссмейстера — Сергей Карякин (как участник финала-2016), Владимир Крамник (по специальному приглашению) и Александр Грищук, удачно выступивший в серии Гран-при.

Также в первенстве сыграют азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, китаец Дин Лижэнь, армянин Левон Аронян, американец Фабиано Каруана и его соотечественник Уэсли Со.

Отборочные соревнования будут длиться более двух недель — в их ходе шахматисты проведут два круга по семь туров, по итогам которых и определится второй участник главного матча года, где своего соперника уже ждет норвежец Магнус Карслен.

Где и когда: турнир претендентов — Берлин (Германия); 10-18 марта; матч за шахматную корону — Лондон (Великобритания); 9-28 ноября.

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