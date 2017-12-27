Потери года: от Гимаева до Сарсании

Говорят, что великих людей не пугает смерть, — они уходят в бессмертие. И бессмертие это создается памятью тех, кто продолжает жить и ценить сделанное знаменитыми предшественниками. Вспомним и мы. «Газета.Ru» — о деятелях спортивного мира, ушедших в 2017 году.
Легенда хоккея Владимир Петров (30 июня 1947 — 28 февраля 2017)
Неотъемлемая часть сокрушительной тройки Харламов — Петров — Михайлов, легендарный центрфорвард московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров скончался рано утром 28 февраля на 70-м году жизни.
У бывшего нападающего отказало сердце. Он не дожил до юбилея четыре месяца.
В последние годы Владимир Владимирович активно занимался деятельностью функционера: занимал пост президента Всероссийской общественной организации Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба», поддерживал ассоциацию ветеранов хоккейного ЦСКА, входил в попечительский совет международного турнира Arctic Cup.
В свое время Петров сделал многое и для Федерации хоккея России (ФХР), которую он возглавлял в крайне смутное время — с 1992 по 1994 год. Тогда, по словам журналиста Марата Сафина, какие-то бандиты порезали ему горло, и с тех пор голос бывшего спортсмена стал гораздо более высоким и надтреснутым.
Однако, несмотря на многолетнюю самоотверженную деятельность чиновника, больше всего в людской памяти сохранятся ледовые подвиги Петрова.
Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, 11-кратный чемпион СССР, он прославился на весь мир невероятной силой своего броска — иногда даже не видно было, как летит шайба.
Именно гол Петрова позволил «Красной машине» сравнять счет (2:2) в первом матче исторической Суперсерии СССР — Канада в 1972 году, после чего советские хоккеисты собрались и выиграли встречу (7:3).
Спустя год на чемпионате мира в Москве нападающий набрал 34 очка в десяти встречах (18 голов + 16 передач), и установил рекорд результативности, который до сих пор не могут побить.
Петров был увековечен в названии трофея за победу в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ): с сезона-2017/18 награда носит его имя.
Бежавшая из СССР феноменальная фигуристка Людмила Белоусова (22 ноября 1935 — 26 сентября 2017)
Людмила Белоусова стала первой в истории нашей страны олимпийской чемпионкой в парном катании — совместно со своим партнером и супругом Олегом Протопоповым.
Это случилось на Играх в Инсбруке в 1964 году. На следующей же Олимпиаде в Гренобле пара повторила успех.
Сами себе тренеры, Белоусова и Протопопов создавали удивительно чувственные программы, уникальные элементы и без всякого преувеличения являлись одним из символом СССР в 1960-х.
Помимо олимпийских успехов, спортсмены доминировали в Европе (в их копилке — четыре золота континентального первенства) и у себя в стране, что было довольно нелегкой задачей в те времена (пара шесть раз побеждала в чемпионате СССР).
В 1972 году Белоусова и ее супруг решились на отчаянный шаг: бежать за «железный занавес», в Европу.
На родине их уже списали со счетов в пользу более молодых пар, не пускали на Олимпиаду, несмотря на то что спортсмены имели все шансы побороться за попадание на пьедестал, требовали отдавать Госконцерту $9947 из $10 тыс. гонорара за выступление в США и при этом даже не выделяли их имена крупным шрифтом на анонсах шоу.
Обида копилась, и в конце концов спортсмены решили, что в Европе их талант будут ценить гораздо больше.
После побега в Швейцарию пару лишили гражданства СССР и вычеркнули из истории отечественного спорта.
Впоследствии Белоусова лишь три раза посетила Россию, и однажды это произошло во время Олимпиады в Сочи — 2014. Легендарная спортсменка даже приняла участие в церемонии награждения фигуристов.
До самых последних дней Людмила весила 40 кг и даже в 70 лет проводила по пять часов в день на катке.
В последний раз спортсменка выступила в ледовом шоу в 2015 году: ей было 79, Протопопову — 83.
Летом 2017-го стало известно о том, что у Белоусовой рак. Она скончалась в Швейцарии 29 сентября, на 82-м году жизни.
Капитан двух разных сборных СССР Валерий Маслов (28 апреля 1940 — 27 июля 2017)
Легенда московского «Динамо» по двум разным видам спорта — хоккею с мячом (бенди) и футболу — полузащитник Валерий Маслов запомнится всем любителям спорта как невероятно работоспособный и преданный своему делу человек.
Большую часть времени спортсмен был идейным «мотором» футбольного «Динамо» в центре поля:
за бело-голубых Маслов провел 351 официальную встречу, записал на своей счет 54 мяча и стал чемпионом СССР, дважды — серебряным призером первенства, а также два раза выиграл Кубок страны.
Футбол значил для него очень много, однако, стоило наступить перерыву в матчах, как спортсмен тут же брал в руки клюшку и шел отстаивать честь команды по бенди.
С ним в составе динамовцы стали десятикратными чемпионами СССР и трижды завоевали Кубок европейских чемпионов.
Отдыха Маслов практически не знал, и благодаря такому неутомимому упорству ему покорилось уникальное достижение: спортсмен стал капитаном двух сборных СССР по разным видам спорта.
Правда, за футбольную команду Маслов провел всего восемь матчей, а ведь мог гораздо больше. Но дело в том, что перед чемпионатом мира — 1966 в Англии главный тренер сборной Николай Морозов потребовал от атлета прекратить хоккейный сезон и сосредоточиться на футбольных тренировках. Маслов отказался, и наставник вычеркнул его из заявки.
А вот в сборной по хоккею с мячом дела у спортсмена сложились куда лучше: он восемь раз стал чемпионом мира, а в 1973 году даже был признан лучшим нападающим планеты.
В последние годы Маслов трудился советником директора в академии «Динамо» имени Льва Яшина.
Скончался легендарный спортсмен 27 июля, на 78 году жизни, после продолжительной болезни.
Лучший в России селекционер Константин Сарсания (11 июня 1968 — 7 октября 2017)
Одиозный телекомментатор Василий Уткин называл Константина Сарсания «лучшим в своем деле», то есть в поиске талантливых футболистов и приглашении их в нужный клуб.
Сарсания и сам был когда-то профессиональным игроком (воспитывался в академии московского «Динамо»), но принял решение завершить карьеру в 25 лет и, получив лицензию спортивного селекционера, тут же кинулся в бой.
В 2006 году талантливого скаута привлек на службу санкт-петербургский «Зенит», и Сарсания собрал тот самый состав, который в 2007 году завоевал первые в истории сине-бело-голубых золотые медали чемпионата России.
Год спустя эта же команда выиграла Кубок и Суперкубок УЕФА, а затем селекционер покинул клуб, чтобы попытать счастья на тренерском поприще.
Однако в качестве наставника Сарсания больших успехов не снискал, и судьба вновь привела его в «Зенит» — только уже в последний раз. Летом 2017-го экс-динамовец стал спортивным директором клуба и организовал трансферы тех игроков, благодаря которым питерцы долгое время шли на первом месте в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).
Все складывалось как нельзя лучше, однако 7 октября Константину резко стало плохо, и его на скорой увезли в больницу. Спасти уже не смогли.
Оторвался тромб — и лучший селекционер России скончался в возрасте 49 лет.
Все матчи следующего тура РФПЛ начались с минуты молчания.
«Это очень ужасная новость, я хотел бы выразить соболезнования родным и близким Константина. Это невосполнимая потеря, он был позитивным человеком, который всегда был с улыбкой на лице, и большим профессионалом своего дела.
Мне даже не верится на самом деле, что это произошло. Я в шоке», — так выразил настроение всех футболистов «Зенита» в тот день полузащитник Александр Ерохин.
Голос хоккея Сергей Гимаев (1 января 1955 — 18 марта 2017)
Такая же печальная участь постигла и бывшего игрока московского ЦСКА и известнейшего хоккейного комментатора Сергея Гимаева. Во время матча ветеранов в Туле 62-летнему экс-армейцу стало плохо, и он ушел в раздевалку, не дожидаясь конца игры.
Как оказалось впоследствии, оторвался тромб — из той раздевалки комментатор так и не вернулся.
Внезапная смерть Гимаева шокировала всех любителей хоккея, которые давно привыкли видеть его на экране в перерывах матчей КХЛ и слушать его дельные и яркие комментарии по ходу игры.
«Голос хоккея», «лучший хоккейный эксперт страны» — так называли его фанаты самых разных клубов.
Богатый опыт игрока позволял Гимаеву делать репортажи с матчей не только интересными, но и крайне насыщенными с аналитической точки зрения.
Главный тренер сборной России Олег Знарок время от времени интересовался его мнением по поводу того или иного хоккеиста и внимательно выслушивал, уважая опыт бывшего защитника, за плечами которого 305 матчей в чемпионатах СССР и 45 голов.
Советы Гимаева были на вес золота еще и потому, что он сам отлично знал, что такое работать с игроками — особенно с молодежью.
Специалист посвятил 14 лет жизни деятельности в спортивной школе ЦСКА, а также тренировал юношеские сборные страны.
В настоящее время в московском Ледовом дворце, в котором сборная России принимает соперников во время международных турниров, выставлены реликвии Гимаева — его хоккейный свитер и аккредитации с регулярного чемпионата КХЛ.
Кроме того, совет директоров КХЛ принял решение учредить приз имени Гимаева — награда будет вручаться по итогам сезона самому возрастному игроку чемпионата.
Первый в истории СССР чемпион мира по мотогонкам Виктор Арбеков (8 марта 1942 — 18 февраля 2017)
Первый в истории нашей страны чемпион мира по мотокроссу Виктор Арбеков был по-хорошему сумасшедшим фанатом своего дела.
Он сел на мотоцикл в десять лет и вскоре по неумению свалился в канаву, выбив себе зубы и получив кучу синяков. Это не только не остановило бойкого парня, но и привело его в автоклуб ДОСААФ в родном Подольске.
Дальше события развивались стремительно:
к 21 году Арбекову уже не было равных в СССР (впоследствии он стал 14-кратным чемпионом страны), а на планетарном первенстве в 1963-м он занял четвертое место, в следующем году — третье, а еще через год — первое.
Победа Арбекова на чемпионате мира стала полной неожиданностью для именитых конкурентов и для многих любителей мотоспорта в его собственной стране.
К этой вершине спортсмен пришел сквозь бессчетное количество переломов ног и рук, 12 сотрясений мозга и один перелом позвоночника.
К полному обездвиживанию последняя травма не привела, и гонщик еще долгое время работал тренером команды ЦСКА по мотокроссу и автомотоспорту.
В 2013 году Арбекова настигла страшная болезнь — рак легких. После операции у бывшего спортсмена случился сердечный приступ и наступила клиническая смерть.
После этого жизнь превратилась в борьбу за каждый новый день. Вырвавшись из комы, Арбеков мечтал дожить до финального матча чемпионата мира по футболу — 2018 и посмотреть его на трибунах «Лужников».
Однако 18 февраля легендарный гонщик не выдержал неравной борьбы с болезнью и добровольно покинул этот мир. Он не оставил последней записки и ничего не объяснил. Ушел так же резко и решительно, как жил.
Легенда «Зенита» Владимир Казаченок (6 сентября 1952 — 26 марта 2017)
Владимир Казаченок был легендой санкт-петербургского «Зенита» — душой команды 1980-х годов, любимцем болельщиков, нападающим, который забил 78 мячей в 219 матчах.
«Кто играл в футбол с пеленок? Наш Володя Казаченок!», «Я хочу родить ребенка от Володи Казаченка!»,
«В Аргентине Марадона себе ногу откусил, он узнал, что Казаченок в Ленинграде гол забил», — такие кричалки сочиняли питерские болельщики про своего нападающего.
«Исключительно напористый, по-спортивному злой и заводной, Казаченок агрессивно таранил оборону соперника, умело прикрывая мяч мощным корпусом, финтя и петляя, но при этом всегда был нацелен только на ворота, — гласит некролог на официальном сайте клуба.
— В начале 1980-х годов вся атака «Зенита» была заточена под Казаченка, под его умение взять на себя ответственность за завершение стараний своих партнеров,
он главная и одно время даже едва ли не единственная ударная сила команды.
Штатный и вполне успешный пенальтист, почти треть своих голов за «Зенит» он забил с одиннадцатиметровых, большую часть из которых сам же заработал. Футболист универсальный, играл не только в атаке, но и в середине поля, и даже чистым защитником».
Казаченок сумел стать с «Зенитом» бронзовым призером чемпионата СССР в 1980 году и был трижды включен в список 33 лучших футболистов сезона.
Кроме того, экс-форвард входит в «Клуб Григория Федотова» — у него 104 гола за карьеру. После ухода из профессионального спорта нападающий стал трудиться тренером и успел поработать в питерском «Динамо», «Химках» и даже эстонском «Калеве».
С 2014 года Казаченок работал директором учебно-тренировочного центра академии «Зенита». В 2016 году клуб с берегов Невы посвятил бывшему нападающему пятиминутный фильм из серии «Легенды «Зенита».
Казаченок скончался 24 марта на 65 году жизни. Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил сожаления по этому поводу в своем инстаграме:
«Плачу........Ты дал мне очень много....люблю тебя....Светлая память».
Звезда тенниса 1990-х Яна Новотна (2 октября 1968 — 19 ноября 2017)
Эта же страшная болезнь сразила известную чешскую теннисистку Яну Новотну. Она была настоящей любимицей публики как из-за своего дерзкого атакующего стиля игры и частых выходов к сетке, так и благодаря подкупающей искренности на корте: так,
после поражения в финале Уимблдона-1993 спортсменка рыдала на плече у герцогини Кентской Кэтрин, а так утешала ее как могла, уверяя, что турнир когда-нибудь ей покорится.
И пять лет спустя Новотна добилась того, чего хотела, одолев в финале француженку Натали Тозья. Герцогиня Кэтрин лично вручила ей главный приз.
На счету чешской спортсменки — 24 победы в турнирах WTA в одиночном разряде и бронза на Олимпийских играх — 1996 в Атланте. Какое-то время Новотна была второй ракеткой в мире, однако еще успешнее она проявила себя в парах.
Спортсменке удалось стать 12-кратной победительницей турниров Большого Шлема в парном разряде и четырехкратной — в миксте.
В ее активе также серебро парного турнира на Олимпийских играх — 1988 в Сеуле и в Атланте-1996.
После завершения карьеры в 1999 году Новотна много занималась благотворительностью, проводила выставочные матчи, работала телекомментатором, а затем и тренером.
Однако рак заставил бывшую теннисистку прервать свою активную деятельность и вернуться на родину, в Чехию, где она покинула этот мир 19 ноября в окружении близких.
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