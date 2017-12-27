Скандалы года: отстранение России и оскорбление Фуркада

Россиян лишили медалей Сочи-2014 и пожизненно отстранили

Международный олимпийский комитет (МОК) обратил серьезное внимание на доклад канадского юриста Ричарда Макларена, который обвинил Россию в создании государственной системы поддержки допинга и активном использовании этой системы во время Олимпийских игр в Сочи — 2014.

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По словам канадца выходило, что большинство медалей, завоеванных отечественными атлетами на тех соревнованиях, было обеспечено употреблением стимуляторов.

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, бежавший в США в январе 2016 года, подлил масла в огонь, подробно рассказав о схеме, которая якобы применялась при подмене положительных проб российских спортсменов на отрицательные.

Для поиска доказательств или опровержений всем этим фактам МОК создал две независимые комиссии. Перепроверкой допинг-тестов россиян со времен Сочи-2014 занималась группа под руководством Дениса Освальда.

К сожалению наших спортсменов, комиссия МОК полностью встала на сторону обвинения, что привело к фатальным последствиям.

Практически все подозреваемые, на которых указали Макларен и Родченков, оказались лишены олимпийских медалей и пожизненно отстранены от участия в Олимпиаде.

При этом доказательства, которых комиссии зачастую было достаточно для столь сурового приговора, звучали примерно так: «На пробирке обнаружены царапины», «Спортсмен оказался в списке «Дюшес» (перечень атлетов, которые якобы должны были принимать специальный допинговый коктейль, предоставленный Родченковым. – «Газета.Ru»).

Более серьезных доказательств в большинстве случаев предоставлено не было. Объяснялось это тем, что «налаженная система допинга» в стране не позволила обнаружить более весомых улик.

В итоге от Олимпийских игр были пожизненно отстранены и лишены своих наград:

— лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева;

— скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына;

— бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Людмила Удобкина и Максим Белугин;

— конькобежцы Ольга Фаткулина, Иван Скобрев, Артем Кузнецов;

— саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова;

— биатлонисты Яна Романова, Ольга Вилухина и Ольга Зайцева;

— хоккеистки Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева и Галина Скибе.

К сожалению, этот список еще может быть неполным.

Кроме того, золота Сочи-2014 могла лишиться фигуристка Аделина Сотникова,

которая стала первой в истории России олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. На пробирке с допинг-тестом спортсменки были обнаружены такие же царапины, как у отстраненных атлетов. Однако сам Родченков неожиданно вступился за девушку и попросил МОК прекратить расследование в ее отношении.

Тем не менее, последствия массового отстранения отечественных спортсменов принесли свои плоды:

Россия лишилась первого места в общекомандном зачете, потеряв 13 медалей — из 33 наград осталось только 20, из которых десять золотых, три серебряных и семь бронзовых.

На первое место вышла сборная Норвегии с 29 медалями (11 золотых, шесть серебряных и 12 бронзовых), а на второе — канадцы с 26-ю (десять золотых, десять серебряных и шесть бронзовых).

Россию не пустили на Олимпийские игры — 2018 и лишили флага

Неудивительно, что вслед за таким массовым лишением медалей последовало отстранение всей сборной страны от участия в зимних Олимпийских играх – 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Этот вердикт был озвучен исполнительным комитетом МОК 5 декабря. Кроме того, пожизненное отстранение от Олимпиады получил вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко, а отечественным чиновникам любого уровня было запрещено появляться на Играх.

Досталось и Олимпийскому комитету России (ОКР) — организация была исключена из МОК, как и ее президент Александр Жуков.

При этом «чистым» российским спортсменам было разрешено подать заявку на участие в Играх в нейтральном статусе — без флага, гимна и каких бы то ни было символов своей страны. Необходимые условия для успеха заявки: отсутствие в перечне подозреваемых у WADA и никакого допингового прошлого.

Окончательный список будет утвержден специальной комиссией под руководством главы Независимой организации допинг-тестирования (ITA) Валери Фурнейрона.

Все атлеты выразили желание отправиться на Олимпиаду хотя бы в таком статусе, однако многих в стране возмутила такая легкость в отказе от своего флага.

Тем более что ранее президент Владимир Путин называл унижением участие в Играх под нейтральными цветами, а президент ОКР Жуков прямо заявлял, что россияне в таком случае никуда не поедут.

Однако на следующий день после судьбоносного заседания исполкома МОК Путин сообщил, что Россия не собирается бойкотировать Олимпиаду и не станет препятствовать тем спортсменам, которые приняли решение лететь в Пхенчхан.

12 декабря Олимпийское собрание ОКР официально разрешило атлетам участвовать в Играх. В настоящий момент известно, что у россиян имеется 208 лицензий для выступления на главных стартах четырехлетия. Им осталось пройти проверку МОК.

Олимпийский комитет России дисквалифицирован решением исполкома МОК. Российским спортсменам разрешено участвовать в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Атлетов, которые смогут выступить в Пхенчхане определит специальная комиссия. pic.twitter.com/GCuQZnQwO5 — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 5 декабря 2017 г.

России до сих пор нельзя тестировать спортсменов на допинг

Еще одним скандалом, связанным с российским спортом, является отказ WADA восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Напомним, организация лишилась официального статуса в ноябре 2015 года.

Тогда WADA опубликовало отчет, в котором обвинило российское агентство в сокрытии массового употребления допинга отечественными атлетами, и отстранило его от деятельности. 27 июня 2017 года РУСАДА позволили вернуться к тестированию — правда, под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

И вот в ноябре 2017-го WADA заявило, что отстранение РУСАДА продлевается на неопределенный срок.

Причиной этому послужило то, что российское агентство выполнило не все требования «дорожной карты» для восстановления своего статуса.

Во-первых, экспертам WADA все еще закрыт доступ к пробам из Московской антидопинговой лаборатории, чтобы те могли перепроверить их и убедиться в «чистоте» российских спортсменов, либо доказать обратное.

Хранилище опечатано Следственным комитетом, который проводит внутреннее расследование допингового скандала и не намерен впускать иностранцев в лабораторию раньше, чем закончит все необходимые работы.

Во-вторых, Россия отказывается признать, что в стране существовала государственная система поддержки допинга.

В-третьих, якобы имеется проблема с проездом допинг-офицеров в закрытые города страны, однако это наименьшее из зол.

Само по себе отстранение РУСАДА на практике не оказывает непоправимого ущерба для системы спорта в России — все-таки тестирования уже начались, хоть и под наблюдением иностранцев. Однако восстановление в правах российского агентства является необходимым условием для возвращения полноценного статуса Паралимпийскому комитету России (ПКР), и в этом плане урон от такого решения WADA вряд ли можно переоценить.

Паралимпийцев России продолжают держать в узде

Как можно было догадаться из предыдущего пункта про РУСАДА, Паралимпийский комитет России, отстраненный еще в августе 2016 года после выхода первой части доклада Макларена, так и не был восстановлен в правах. Это означает, что

ПКР не может отправлять своих спортсменов на международные соревнования, в том числе и на Паралимпиаду. Российским паратлетам было предложено оформить заявки на участие в Играх под нейтральным флагом.

В этом статусе отечественные спортсмены участвуют в настоящее время в квалификации на Олимпиаду по четырем из семи паралимпийских видах спорта — лыжах, горных лыжах, биатлоне и сноуборде.

При этом им строго запрещены какие-либо намеки на российский флаг на форме (из-за этого паралимпийцы были вынуждены выступать в экипировке норвежцев) и даже посты в социальных сетях со словом «Россия» или смайликами с национальным триколором.

Выступления спортсменов убеждают, что для уверенной победы им не нужен никакой допинг.

Например, в Канаде на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения россияне завоевали 59 медалей — 21 золото, 21 серебро и 17 бронзовых наград.

Однако даже великолепное выступление в квалификации не гарантирует россиянам попадания на Игры — этот вопрос Международный паралимпийский комитет (МПК) планирует окончательно решить в конце января.

Паралимпийские игры Южной Корее стартуют 8 марта 2018 года.

«Фуркад, ты свинья!»

Настоящий околополитический скандал разгорелся на февральском чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Сборная России успешно выступила в смешанной эстафете, завоевав бронзовые медали, чего не случалось с 2008 года.

Однако радость долгожданной награды оказалась испорчена негативным отношением известного французского биатлониста Мартена Фуркада к Александру Логинову.

Причиной неприязни стало допинговое прошлое российского спортсмена: в 2014 году в его пробах нашли эритропоэтин, и атлету пришлось отбыть двухлетнюю дисквалификацию.

Возвращение Логинова в спорт вызвало настоящее возмущение у Фуркада, и тот язвительно прокомментировал пост Союза биатлонистов России (СБР) в инстаграме, в котором россиянина поздравили с четырьмя медалями, завоеванными на чемпионате Европы.

«И он получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина. Не забудьте один из его самых главных трофеев», — написал француз, правда, вскоре комментарий был стерт.

В Хохфильцене спортсмены встретились лицом к лицу. Принимая эстафету, Фуркад проехал очень близко к стоявшему спиной Логинову, и спустя мгновение тот упал.

Даже на повторах нельзя сказать точно, имел ли место намеренный толчок, однако сам Александр уверен, что так и было.

На награждении лидер сборной России Антон Шипулин и Логинов отказались пожать руку серебряному призеру Фуркаду, который в ответ на это демонстративно развернулся и хотел покинуть церемонию,

но был возвращен на подиум организаторами соревнований.

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев прокомментировал всю эту ситуацию фразой, которая вскоре разошлась по всем СМИ: «Фуркад, ты свинья!»

В России появился последователь Родченкова

В январе в полку допинговых информаторов прибыло — 26-летний российский легкоатлет Андрей Дмитриев пошел по пути Григория Родченкова и супругов Степановых и связался с зарубежными СМИ, чтобы рассказать об употреблении стимуляторов в нашей стране.

Спортсмен наладил контакт с немецким телеканалом ARD, который располагает целой антидопинговой редакцией под руководством известного борца с «грязными» спортсменами Хайо Зеппельта.

Именно на этом канале в декабре 2014 года вышел фильм Top-secret Doping: How Russia makes its Winners («Секретный допинг: как Россия добивается побед»), в котором супруги Степановы подробно рассказали о допинге среди российских легкоатлетов.

Это спровоцировало исключение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из Международной ассоциации (ИААФ) и неучастие почти в полном составе (за исключением Дарьи Клишиной) нашей сборной в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

В новом фильме ARD Дмитриев заявил, что тренер по легкой атлетике Владимир Казарин, отстраненный ИААФ за использование допинга при подготовке подопечных, продолжает работать.

«Казарин работает, тренирует своих спортсменов. Он зарабатывает хорошие деньги, очень хорошие деньги», — сказал Дмитриев.

Также информатор заявил, что в России, «возможно, 70–80% спортсменов принимают допинг», но атлеты не привыкли говорить об этом, так как не считают, что что-то изменится.

ИААФ высоко оценила информацию, содержащуюся в фильме-разоблачении, и выразила отдельную благодарность его режиссеру.

«ИААФ благодарит мистера Зеппельта и его команду за предоставление информации до выхода в эфир сегодняшнего документального фильма.

Рабочая группа ИААФ проведет встречи с представителями ВФЛА», — цитирует ТАСС пресс-службу организации.

Усэйна Болта лишили олимпийского золота из-за допинга

Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт был лишен золотой медали Олимпийских игр — 2008 в Пекине в эстафете 4 по 100 метров. Виной тому — положительная допинг-проба его партнера по сборной Несты Картера, который до провального теста являлся двукратным олимпийским чемпионом.

В анализах спортсмена был обнаружен метилгексанамин — стимулятор, который провоцирует выраженную психофизическую стимуляцию, повышает работоспособность, улучшает настроение спортсмена, усиливает сжигание жира и подавляет аппетит.

Из-за увлечения Картера запрещенными веществами золота Игр-2008 также лишились Майкл Фрэйтер и Йохан Блэйк, которые входили в эстафетную команду Ямайки.

В итоге награда высшей пробы перешла бегунам из Тринидада и Тобаго, серебро — японцам, а бронза — бразильцам.

После этого печального случая в копилке у Болта осталось восемь олимпийских медалей.

Кроме того, легендарный атлет является 11-кратным чемпионом мира, обладателем восьми мировых рекордов и быстрейшим спринтером в истории на дистанциях 100 и 200 метров.

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