Счета блогера Ремесло заблокировали

Федеральная Налоговая служба России (ФНС) заблокировала операции по счетам предпринимателя и блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документам, 11 августа налоговая вынесла восемь решений о приостановке операций по счетам Ремесло из-за задолженности его ИП по налогам. Уточняется, что блогер задолжал ФНС более 52,2 тысячи рублей.

Илье Ремесло вменяют распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил России, за это ему грозит до 10 лет лишения свободы. В качестве доказательства в материалах дела фигурирует интервью блогера Ксении Собчак.

Мужчину задержали 17 июля по месту жительства в Санкт-Петербурге и отвезли в Москву для проведения следственных действий, после чего Басманный суд арестовал его на два месяца. 27 июля Ремесло назначили стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Защита блогера в свою очередь оспорила решение суда о заключении его под стражу.

Ранее была названа дата рассмотрения жалобы на арест блогера Ремесло.