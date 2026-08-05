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Общество

Названа дата рассмотрения жалобы на арест блогера Ремесло

Бадамшин: суд 26 августа рассмотрит жалобы на арест блогера Ильи Ремесло
Владимир Трефилов/РИА Новости

Московский городской суд 26 августа рассмотрит жалобы на арест блогера Ильи Ремесло. Об этом рассказал его адвокат Сергей Бадамшин в разговоре с ТАСС.

«В связи с нахождением Ремесло И. Б. в ФБГУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» для производства стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы и его желанием участвовать при рассмотрении апелляционных жалоб адвокатов Бадамшина С. В. и Цискаришвили А. В., поданных на постановление Басманного районного суда от 17 июля 2026 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, судебное заседание назначено к рассмотрению в Московском городском суде на 26 августа», — сказал он.

Илье Ремесло вменяют распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил России, за это ему грозит до 10 лет лишения свободы. В качестве доказательства в материалах дела фигурирует интервью, которое блогер дал Ксении Собчак.

Мужчину задержали 17 июля по месту жительства в Санкт-Петербурге и отвезли в Москву для проведения следственных действий, после чего Басманный суд арестовал его на два месяца. 27 июля Ремесло назначили стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Ранее адвокат блогера Ремесло оспорил решение суда о его отправке в СИЗО.

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