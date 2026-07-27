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Общество

Блогер Ремесло пройдет психиатрическую экспертизу

Психиатрическая экспертиза назначена блогеру Ремесло
Владимир Трефилов/РИА Новости

Стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза назначена блогеру Илье Ремесло. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«Ремесло назначена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза», — сказал собеседник агентства.

Блогер находится в Институте имени В. П. Сербского, об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Илье Ремесло вменяют распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), за это ему грозит до 10 лет лишения свободы. В качестве доказательства в материалах дела фигурирует интервью, которое блогер дал Ксении Собчак.

Илью Ремесло задержали рано утром 17 июля по месту жительства в Санкт-Петербурге и отвезли в Москву для проведения следственных действий, после чего Басманный суд арестовал его на два месяца.

Ранее адвокат блогера Ремесло оспорил решение суда о его отправке в СИЗО.

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