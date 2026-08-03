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Общество

АТОР дала российским туристам новые рекомендации из-за преступления в Таиланде

АТОР призвала туристов не покидать курорты без гидов после трагедии с Назимовыми
Athit Perawongmetha/Reuters

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендовала российским туристам в Таиланде соблюдать меры предосторожности после трагедии с сестрой и братом Назимовыми. Об этом сообщает РИА Новости.

В АТОР посоветовали путешественникам не уходить далеко от курортных зон и туристических мест без сопровождения гидов, а также всегда оставаться на связи.

Туроператоры положительно оценили инициативу властей Таиланда по усилению безопасности, выразив надежду на то, что это поможет укрепить репутацию страны как безопасного направления.

В ассоциации подчеркнули, что в целом ситуация на таиландских курортах спокойная, и криминальные инциденты случаются крайне редко, однако полностью исключить их нельзя.

Из свежих данных на сайте АТОР следует, что в последнее время в Таиланд едет все больше российских туристов, хотя ранее летом курорты этой страны не пользовались такой популярностью. В частности, в июле там побывали почти 87 тысяч путешественников из РФ – примерно на 7% больше, чем в середине прошлогоднего летнего сезона.

Поводом для новых рекомендаций АТОР по поводу Таиланда стала трагическая история брата и сестры Назимовых. Они пропали в Паттайе 26 июля. В ходе розысков были задержаны двое подозреваемых — местных жителей, которые на допросе признались, что лишили молодых людей жизни в расчете забрать их байк. Его нашли закопанным, как и тела обоих пропавших россиян. Место захоронения указали арестованные фигуранты дела.

Премьер-министр Таиланда принес соболезнования и извинения в связи со случившимся, а также гарантировал, что наказание преступникам не будут смягчать.

Ранее в Таиланде потребовали высшей меры наказания за преступление против россиян.

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