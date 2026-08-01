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Общество

Власти Таиланда заявили, что убийц россиян Назимовых ждет суровое наказание

Премьер Таиланда: наказание виновных в убийстве Назимовых не будут смягчать
Кадры из видео/thairath.co.th

Виновные в убийстве 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова ждет самое суровое наказание. Об этом РИА Новости заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун.

Он также принес извинения перед россиянами за произошедшее. В свою очередь жители района Хуай Яй на южной окраине Паттайи требуют смертной казни для подозреваемых в деле об убийстве россиян и тайской семьи из трех человек.

До этого задержанные граждане Таиланда 43-летний Тхан Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин, известные как Понг и Тхонг, признались в убийстве и рассказали, что вывезли тела россиян с места трагедии и тайно захоронили их в безлюдном лесу недалеко от горы Кхао Чи Чан, расположенной в таиландской провинции Чонбури. Позже на месте захоронения брата и сестры из Тюмени, на которое указали подозреваемые, полицейские нашли тела еще трех человек.

Об исчезновении россиян Назимовых, чья семья проживает в Паттае уже восемь лет, стало известно 27 июля. Как рассказала руководитель местной волонтерской группы Светлана Шерстобоева, утром 26 июля Роман и Диана выехали из дома на мотоцикле. Вскоре на телефон матери с номера дочери пришло сообщение со словом «Urgent!» («Срочно!»), после чего связь с ними прервалась. В поисковой операции участвовали более 200 человек — сотрудники таиландских правоохранительных органов и соотечественники.

Ранее стало известно, что задержанный за убийство россиян в Таиланде оказался серийным убийцей.

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